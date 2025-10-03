Tragedia en Córdoba: un policía murió luego de chocar de frente con su auto contra un colectivo

El siniestro ocurrió en el kilómetro 31 de la Ruta E-55, entre Bialet Massé y la Comuna San Roque

En el kilómetro 31 de la Ruta E-55, en el tramo comprendido entre Bialet Massé y la Comuna San Roque, tuvo lugar un accidente vial que derivó en la muerte de un hombre de 37 años en la mañana de este viernes. La víctima, identificada como suboficial de la Policía de Córdoba, circulaba en un Citroën Aircross cuando colisionó contra un colectivo perteneciente a la empresa La Calera, donde viajaban treinta pasajeros.

El siniestro, registrado en pleno valle de Punilla, provocó la intervención inmediata de servicios de emergencia. Al llegar al lugar, los equipos médicos constataron el fallecimiento del conductor del automóvil, quien perdió la vida de manera instantánea debido a la magnitud del impacto contra el vehículo de gran porte.

Junto a él, una mujer de 28 años que ocupaba el asiento del acompañante fue trasladada de urgencia al Hospital Domingo Funes para recibir atención médica. Por otro lado, los pasajeros del ómnibus recibieron asistencia por parte de personal policial y facultativos, aunque ninguno sufrió lesiones de gravedad.

A raíz del choque, la circulación sobre la Ruta E-55 fue interrumpida en su totalidad, mientras peritos y efectivos policiales llevaron a cabo tareas en el sitio del hecho.

Las causas que desencadenaron la colisión permanecen bajo investigación, sin que por el momento se hayan dado a conocer mayores detalles. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los pormenores de este episodio que conmocionó a la región.

Más accidentes fatales en Córdoba

Otro accidente en la Ruta Nacional 36 dejó un muerto y varios heridos, quienes fueron trasladados al hospital de Alcira Gigena

Un siniestro de magnitud sacudió la tarde del domingo pasado en el kilómetro 649 de la Ruta Nacional 36, con el saldo de una persona muerta y varios ocupantes lesionados, quienes fueron derivados al Hospital Municipal de Alcira Gigena.

De acuerdo a lo informado por CBA24N, la Policía de Córdoba desplegó tareas de peritaje en el área afectada y advirtió a los automovilistas sobre la necesidad de máxima precaución, debido a que los operativos implicaron intervención tanto en la calzada principal como en la banquina.

El episodio se desencadenó cuando el conductor de una Toyota Hilux perdió el dominio del rodado, el cual salió del asfalto y terminó volcado fuera de la ruta.

Al llegar las primeras unidades policiales, se constató que el conductor había fallecido por el golpe. Los heridos restantes recibieron atención del servicio de emergencias y fueron trasladados en ambulancias al hospital de Alcira Gigena.

En paralelo, el expediente judicial sigue en curso mientras se esperan los informes de las pericias mecánicas y la confirmación de la identidad del fallecido.

Entre las diligencias realizadas en la escena figuran la toma de declaraciones a posibles testigos, la revisión de las condiciones de la carretera y la protección del vehículo accidentado para peritajes futuros.

El 13 de septiembre, un grave accidente tuvo lugar en la provincia de Córdoba, con la muerte de dos jóvenes de 20 años tras un impacto frontal entre su vehículo y un camión.

Dos jóvenes murieron tras un choque frontal entre un auto y un camión en la ruta provincial E-52

El hecho se registró alrededor de las 8 en la ruta provincial E-52, a la altura del kilómetro 48, en el tramo comprendido entre La Tordilla y Arroyito, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Las primeras informaciones señalaron que los viajeros de un Fiat Cronos blanco chocaron de frente contra un Mercedes Benz manejado por un hombre de 30 años.

Los fallecidos fueron identificados como Ramiro Galleguillo, conductor del auto, y César Laureano Bersano, quien lo acompañaba. Ambos eran oriundos de La Tordilla y murieron en el interior del vehículo.

El chofer del camión, N.C., vecino de Colonia Las Pichanas, fue derivado al Hospital de Arroyito.

En el operativo intervinieron policías de Tordilla y Arroyito, bomberos de ambas localidades y la Policía Caminera.