Accidente fatal en Córdoba: murió un hombre tras volcar en la Ruta Nacional 36

Una camioneta se despistó en el kilómetro 649, a la altura de la localidad de Alcira Gigena. Hay heridos

La camioneta siniestrada al costado
La camioneta siniestrada al costado de la Ruta Nacional 36 a la altura de la localidad de Alcira Gigena (Policía de Córdoba)

Un accidente vial de gravedad se registró durante la tarde del domingo en la Ruta Nacional 36, a la altura del kilómetro 649, con el resultado de un fallecido y varios heridos que debieron ser trasladados al Hospital Municipal de Alcira Gigena.

De acuerdo con información difundida por el medio local CBA24N, la Policía de Córdoba mantuvo las tareas de peritaje en la zona del incidente y solicitó a los conductores circular con precaución absoluta, ya que los operativos incluyeron trabajos en la banquina y la calzada asfáltica.

La Policía de Córdoba trabajó
La Policía de Córdoba trabajó en el lugar

El accidente ocurrió cuando el conductor de la Toyota Hilux perdió el control del vehículo, se desvió y volcó. La camioneta terminó fuera de la ruta.

Cuando arribaron los primeros policías, constataron la muerte del conductor debido al impacto. Los ocupantes heridos fueron asistidos por el servicio de emergencias y trasladados en ambulancias al hospital de Alcira Gigena. Hasta el momento, no trascendió el parte médico oficial sobre su estado de salud ni sus identidades, aunque continúan recibiendo atención bajo observación.

Mientras tanto, el caso permanece bajo instrucción a la espera de los resultados de las pericias mecánicas y del avance en la identificación de la víctima.

Entre las tareas realizadas destacan la toma de testimonios a posibles testigos, el análisis del estado de la calzada y la preservación del rodado para futuros estudios.

Un nene de un año murió tras el vuelco de una camioneta en Puerto Madryn: su padre manejaba borracho y quedó detenido

Durante la madrugada de este domingo, un nene de apenas un año murió durante un siniestro vial en Puerto Madryn. El episodio quedó bajo investigación judicial y derivó en la detención de su padre, quien conducía el vehículo en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 en la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, cuando un Renault Kangoo blanco identificado con la inscripción “Lucy Decoraciones” perdió la estabilidad y terminó volcado dentro del anillo vial.

La rotonda de Avenida del
La rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII fue escenario de un vuelco que terminó con la vida de un nene de dos años (Foto: Radio3)

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, un testigo que circulaba en ese momento por la zona, identificado como L.A.B., de 38 años, observó a dos hombres intentando reincorporar el rodado. Al detenerse para colaborar, escuchó a uno de ellos pedir ayuda desesperadamente porque su hijo había quedado atrapado debajo de la estructura.

Entre los tres lograron poner el vehículo en posición normal y encontraron al niño en el suelo, inconsciente y con una lesión en la cabeza. El padre lo tomó en brazos y, con la asistencia de otro automovilista, identificado como A.L.A., de 28 años, fue trasladado de inmediato en otra camioneta hacia el hospital local.

Pese a la urgencia, el personal médico de guardia informó poco después que el menor había fallecido a causa de las heridas sufridas en el siniestro. La Policía preservó la escena del vuelco y procedió al secuestro de elementos, entre ellos dos teléfonos celulares, una lata de cerveza y un hisopado con una mancha de sangre. También se realizaron fotografías y planimetría del lugar.

En paralelo, personal de tránsito sometió al conductor a un test de alcoholemia que, según informó el medio local ADN Sur, arrojó un resultado que osciló entre 1,9 y 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces por encima del máximo permitido por la legislación vigente. Ante estos resultados, el fiscal de turno Mauricio Baigorria dispuso la inmediata detención de L. D. R., de 23 años, quien quedó aprehendido en la Comisaría Segunda de Puerto Madryn hasta la audiencia de control de detención.

La tragedia tuvo un capítulo adicional en el hospital. Allí, la madre del niño fue informada de la muerte de su hijo y, en medio de la conmoción, algunos familiares maternos intentaron agredir al detenido.

El caso se investiga como homicidio culposo para determinar las circunstancias exactas del siniestro, mientras se espera la definición de la situación procesal del conductor.

