La Escuela Humanos se disculpó por los repudiables cantos antisemitas y aplicarán una herramienta educativa

Los cantos antisemitas que se viralizaron durante un viaje de egresados de un curso de la Escuela Humanos

La Escuela Humanos introdujo un giro en la gestión institucional acerca del repudiable y reciente caso de los cánticos antisemitas ocurridos durante un viaje de egresados, luego de un cuarto comunicado que difundió en sus redes sociales.

La entidad, que ya se había pronunciado oficialmente a través de otros mensajes, en esta ocasión se disculpó públicamente ante la comunidad. “Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por los hechos que han tomado dominio público, aún cuando no haya habido ningún tipo de intención ni acto directo ni indirecto atribuible a la Escuela Humanos”, informaron en sus redes sociales.

La institución, ubicada en Canning, difundió este mensaje en el marco de la investigación que se desarrolla tras la difusión de videos en los que se registraron expresiones discriminatorias por parte de estudiantes y adultos acompañantes.

Además, el comunicado incluyó un apartado específico sobre las acciones pedagógicas planificadas, donde se detalló el trabajo conjunto con la supervisora de la Fundación Mil Milenios de Paz, ratificando el compromiso asumido en 2019 como Embajadores de la Paz.

El reciente comunicado de la Escuela Humanos acerca de los pasos a seguir por la institución (@humanos escuela)

En ese sentido, la escuela anticipó la reedición del Dado de la Paz Interreligioso, recomendado por la mencionada organización, como herramienta para profundizar el aprendizaje en valores de empatía, diversidad y encuentro.

El mensaje institucional concluyó con una declaración de principios: “Creemos firmemente que educar en la diversidad, la empatía y la construcción colectiva es el único camino posible para un futuro sin violencia ni intolerancia. No podemos permitir que los prejuicios ni los discursos de odio marquen el destino de nuestros jóvenes ni de nuestras instituciones. El perdón, como valor esencial de la vida y de la fe, nos impulsa a crecer y crear juntos un mundo mejor y más humano”.

Qué es el Dado de la Paz Interreligioso

La organización Mil Milenios de Paz recomendó a la Escuela Humanos, la implementación del Dado de la Paz Interreligioso, una herramienta lúdica y educativa que busca fomentar el respeto y la unidad entre personas de diferentes creencias y procedencias.

Su diseño permite que tanto en entornos presenciales como virtuales, los participantes exploren valores fundamentales y mensajes orientados a la convivencia pacífica, especialmente entre jóvenes.

La iniciativa de la Fundación Mil Milenios de Paz

Este dado, que puede ser utilizado de manera individual o colectiva, presenta en cada una de sus caras símbolos representativos de cinco religiones: Budismo, Catolicismo, Judaísmo, Iglesia Cristiana Evangélica e Islam.

Además, una de las caras exhibe el emblema de la Bandera Internacional de la Paz, lo que refuerza el mensaje de unidad y respeto a la diversidad. Todas las caras tienen el mismo valor e importancia dentro de la dinámica, subrayando la igualdad entre las distintas tradiciones religiosas.

Cómo se estructura la actividad

En torno a la interacción con el dado y un conjunto de 30 tarjetas, que contienen preguntas y propuestas de acción, un organizador (que puede ser un docente, un alumno elegido por votación o cualquier participante) dirige la sesión y establece quién responderá a las preguntas de las tarjetas.

Se recomienda que todos los presentes participen en las respuestas para enriquecer el diálogo y promover un ambiente armónico.

La versión virtual del Dado de la Paz Interreligioso

El desarrollo del juego sigue una secuencia clara: el coordinador selecciona al azar una tarjeta y plantea la pregunta correspondiente. Tras la respuesta, el participante lanza el dado y debe realizar la acción indicada en la cara que ha salido. Y, posteriormente, elige a otro participante para continuar la dinámica.

Si la cara que aparece es la de la Bandera de la Paz, la acción propuesta debe ser realizada por todos los participantes simultáneamente, reforzando el sentido de comunidad.

Al finalizar la ronda, el coordinador lanza el dado una última vez. La acción que resulte de este lanzamiento se convierte en una consigna para que todos los participantes la pongan en práctica durante la semana, extendiendo así el impacto del juego más allá del momento de la actividad.

La Escuela Humanos, en Canning, que implementará el Dado de la Paz Interreligioso

Para implementar esta propuesta, es necesario contar con el Dado Interreligioso de la Paz, las tarjetas impresas con mensajes como “Abrazo y respeto”, “Sonreír y respirar” y “Bien y paz”, así como la guía y la presentación en Power Point correspondientes.

Además, es fundamental que los participantes conozcan las pautas que rigen la dinámica para garantizar una experiencia inclusiva y enriquecedora.