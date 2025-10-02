Buscan a un joven que entró a nadar en el Río de la Plata a la altura de Berisso y nunca más salió

Buscan a un joven que desapareció cuando entró a nadar al Río de la Plata a la altura de Berisso y desapareció

La tarde en la Playa Municipal de Berisso tomó un giro inesperado el último domingo, cuando un joven que se encontraba en el balneario ingresó al agua y no volvió a salir.

Las autoridades activaron un amplio dispositivo de búsqueda en la zona de Palo Blanco, mientras la incertidumbre y la preocupación crecen entre familiares, amigos y bañistas que frecuentan el lugar.

Aunque los detalles sobre su identidad todavía permanecen bajo reserva, trascendió que se trataría de un ciudadano colombiano de entre 18 y 25 años, que aparentemente se encontraba bajo efectos del alcohol, circunstancias que la Policía investiga con cautela según informó el portal del diario El Día.

La alerta se disparó a partir del relato de una cuidadora del balneario, quien formalizó la denuncia ante la Policía. Su hija presenció cuando el joven dejó una mochila celeste y una botella en la costa, y luego se introdujo en el agua con una remera celeste y un pantalón oscuro.

Posteriormente, los testigos coincidieron en señalar que el joven entró a nadar en la playa sin la compañía de otras personas. Ningún visitante del lugar lo reconoció.

El dispositivo de búsqueda incluye equipos de Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y efectivos de Defensa Civil. La coordinación general recae en la Unidad Funcional de Instrucción N°15 (UFI N°15) de La Plata.

Personal de la PNA, Bomberos y Policía buscan al joven desaparecido (Facebook)

Además, del operativo participan buzos tácticos y se utilizan lanchas y perros de rastreo. De esta manera, se pueden realizan rastrillajes por agua y por tierra en toda la franja costera y adyacente a la playa. La presencia de obstáculos naturales, la baja visibilidad y la corriente del río dificultan las tareas.

Buscan a dos primos que desaparecieron en el río Paraná

A meidados de agosto, Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, los dos jóvenes de 23 años, oriundos de Bella Vista, desaparecieron tras salir a pescar en la zona de Isla Baibiene, sobre el río Paraná, en la provincia de Santa Fe.

El hecho se originó el 14 de agosto, cuando ambos primos salieron a pescar cerca de las 16. Eligieron un punto habitual, próximo a la localidad de Cruz de los Milagros.

Según relataron sus familiares al medio local El Litoral, son pescadores experimentados, sabían nadar y conocían bien la zona.

Dos horas después de haber salido, alrededor de las 18, otro pescador halló la embarcación de los jóvenes. A partir de ese momento, comenzó una cadena de versiones contradictorias que hasta hoy no logra esclarecer qué ocurrió.

Una de las hipótesis iniciales señalaba que la embarcación había dado una vuelta de campana en el río, provocando la caída de los ocupantes. “Se ahogaron, en principio”, deslizó una fuente vinculada a la investigación.

Sin embargo, esa versión fue rechazada por la familia, que asegura que la lancha fue encontrada varada en un banco de arena, sin daños visibles, con el motor apagado y todas las pertenencias intactas, incluidas las latas de bebida y la carnada.

La situación llevó a allegados y amigos de los jóvenes a tomar la iniciativa, organizando rastrillajes por cuenta propia y pidiendo autorización para recorrer isla por isla, ya que muchas zonas requieren orden judicial para poder ingresar.

Desde el punto de vista institucional, voceros de la Policía de Corrientes confirmaron que el caso se encuentra bajo la jurisdicción de Santa Fe, pero aseguraron que la fuerza de seguridad de la provincia mantiene su colaboración activa.

“Venimos trabajando a raíz de un informe de Prefectura de Goya que dio aviso el viernes a la mañana de la denuncia por dos chicos desaparecidos en el río Paraná, en el límite entre Corrientes y Santa Fe”, explicó al día siguiente de que se perdiera contacto con los primos Valentín Morales, director de la Unidad Regional II de Goya a El Litoral.