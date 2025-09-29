“Como quien oye llover”: un docente lamenta la indiferencia ante el reclamo por el cierre de un profesorado del Mariano Acosta

La Escuela Normal Superior Mariano Acosta. En esta institución se creó, en 1880, el primer profesorado de Lengua y Literatura del país. Las autoridades educativas han discontinuado la inscripción en 1er año con miras a cerrarlo

“No al cierre del Profesorado de Lengua y Literatura Mariano Acosta”: es el título de la carta subida a la plataforma Change org por Jorge Norberto Butera, maestro egresado de la Escuela Normal Superior Mariano Acosta, institución de la que fue rector.

Dentro de ella, funcionan profesorados de nivel medio y superior: el de Lengua y Literatura, Matemática y Física.

La petición está dirigida a Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Comisión de Educación de la Legislatura porteña y a Mercedes Miguel, ministra de Educación de CABA.

Vale aclarar sin embargo que la decisión de cerrar la inscripción al primer año del Profesorado de Lengua y Literatura fue tomada por la anterior administración de la Ciudad, la de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña.

La prohibición de inscribir alumnos al primer año de la carrera vigente desde fines de 2023 equivale a una muerte anunciada de ese profesorado.

Escuela Normal Superior Mariano Acosta, fue creada en 1874 y el Profesorado de Letras, creado en 1880, fue la primera carrera de esa especialidad en el país

La decisión fue unilateral y, sobre todo, infundada, porque ningún argumento o razón válida fueron oficialmente comunicados a las autoridades de la institución.

Actualmente se está entrando ya en el 3er ciclo sin inscripción de candidatos a profesores de letras para secundarios y terciarios en el Mariano Acosta y, como explica a Infobae Sebastián Porrini, docente con más de dos décadas enseñando en ese profesorado, a lo largo de ese tiempo se han cansado de proponer alternativas y soluciones para evitar el cierre, sin respuesta por parte de las autoridades competentes.

“La decisión es de agosto del 23, inmediatamente se hizo un reclamo pero pensábamos que era provisorio”, dijo Porrino, en charla telefónica. En un momento, trascendió que uno de los motivos podía ser la cercanía del Mariano Acosta con otros Profesorados que dictan la misma carrera: el Joaquín V. González y el Alicia Moreau de Justo. En este último están haciendo lo mismo con el Profesorado de Física: también prohíben inscribir en primer año. Esto indicaría un intento de complementar entre ambos institutos, pero sin decirlo abiertamente ni debatir esto con los interesados.

“Nosotros -dice Porrini- hicimos varias propuestas de traslado, siempre dentro de la Capital, pero por ejemplo propusimos la zona Oeste, Floresta o Versalles, por ejemplo, como para poder facilitar la inscripción de alumnos del gran Buenos Aires, hicimos estudios, proyectos, etc…. y nada, ninguna respuesta. Proponemos incluso instalarnos en alguna escuela secundaria, o sea, ni siquiera implicaba comprar o alquilar un edificio, porque con 4 aulas y un horario nocturno, nos arreglábamos, y ni así nos respondieron”.

El edificio del Mariano Acosta se encuentra en el barrio de Balvanera, en la calle Urquiza

Sebastián Porrini recuerda además que la primera carrera de Letras creada en el país fue la del Mariano Acosta, en 1880. Es incluso anterior a la de la UBA, que se abrió en 1904.

Forma profesores para el nivel medio -4 años de cursada- y para el nivel terciario -5 años.

“Hay una contradicción -señala Porrini- porque la Ciudad de Buenos Aires informa que faltan profesores pero a la vez cierra opciones para formar docentes”.

El ex rector Butera, por su parte, se puso al hombro esta lucha por defender el profesorado de Letras y Literatura del Mariano Acosta. En ese empeño, escribió a todos los candidatos de la Ciudad, a todos los legisladores porteños que integran la Comisión de Educación de la Legislatura, además de las autoridades del Gobierno de la Ciudad.

Tuvo una sola respuesta de una legisladora, pero sin efectos concretos.

Lo que más lo afecta es eso: la indiferencia. Por eso en varios de sus posteos en redes puso la frase “como quien oye llover”.

“Hay un gran ‘como si’ en materia educativa. Las autoridades hacen como si les interesara pero en los hechos la educación está dejada de lado”.

En la petición en línea, escribió: “Es contradictoria y a la vez indignante la facilidad que muestran los políticos cuando se refieren a la importancia de la educación. Por un lado no dejan de reconocer [que] es la clave para empezar a recorrer la recuperación del país (...). Y por otro no les tiembla el pulso para firmar de un plumazo el cierre de escuelas e institutos formadores de docentes”.

“Es contradictoria y a la vez indignante la facilidad que muestran los políticos cuando se refieren a la importancia de la educación. Y luego no les tiembla el pulso para firmar de un plumazo el cierre de escuelas e institutos formadores de docentes” (Jorge N. Butera)

Sebastián Porrini dice: “Enviamos una carta firmada por todo el personal… nada. Nos dicen que podemos permanecer mientras tengamos alumnos, pero si se nos impide inscribir nuevos alumnos en primer año, dentro de poco no tendremos más estudiantes”.

También destaca que el Profesorado actualiza sus programas permanentemente, que tiene muchas actividades de extensión, que son una institución abierta a la comunidad. Todo lo que se hace en el área de investigación es a pulmón, señala. Muchos profesionales de otras especialidades van al Mariano Acosta para hacer las materias pedagógicas y tener un título que los habilite a enseñar.

Finalmente, ante la insistencia de Butera, el área de Educación del Gobierno de la Ciudad rompió el silencio, con una respuesta que el ex Rector no dudó en calificar de “hipócrita e insólita”.

En primer lugar, la respuesta está firmada por la “Mesa de Consultas” del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, como si se estuviera evacuando un simple pedido de informes y no un requerimiento que hace a la oferta educativa de la Capital, que además concierne a una institución de larga trayectoria de cuyas aulas egresaron personalidades destacadas de la vida cultural y política argentina como julio Cortázar, Leopoldo Marechal, Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo, Julio A. Roca (h), Norberto Laporta, Carlos Chacho Álvarez, Santiago de Estrada, José Carlos Astolfi, entre otros.

Los que redactaron la respuesta oficial aclaran, como si hiciera falta, que “el IES N°2 Mariano Acosta, no se encuentra ni en proceso ni en miras de cierre, como institución”.

El reclamo no es por el cierre de todo el Instituto sino de una de sus carreras, la más antigua del país, como se señaló.

Acto por los 150 años del Mariano Acosta, en 2024

Luego dicen: “En el año 2023 se discontinuó la inscripción de ingresantes, solo de ingresantes al profesorado en Letras, pero se continuó y se continúa con el dictado de los años/cuatrimestres subsiguientes, cursando estudiantes en la actualidad”.

Luego hablan de una “reorganización de la oferta”, por la cual se “prevé la relocalización de la carrera de Letras en un barrio de zona sur u oeste de CABA”, algo que el Mariano Acosta viene proponiendo desde hace dos años sin respuesta. Un plan que no ha sido comunicado ni hablado con los involucrados y de cuya existencia no se tiene conocimiento.

La respuesta no lleva la firma de nadie, sino del “Equipo de consultas”. No parece el trato adecuado por parte de autoridades del área hacia directivos y docentes de instituciones educativas.

Butera publicó la respuesta y agregó que ésta “no satisface en absoluto el reclamo”. Discontinuar “la inscripción para primer año” y “su cierre en un tiempo preanunciado es exactamente lo mismo”, dijo.

Y exhortó: “El reclamo debe continuar con más fuerza todavía. Si aún no firmaste o no difundiste la página, es el momento de hacerlo. Gracias en nombre del personal en actividad, los alumnos, exalumnos y la Institución”.