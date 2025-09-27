Sociedad

Murió un hombre tras un violento vuelco con su camioneta en Mar del Plata en medio de la tormenta

Más allá de las maniobras de rescate y reanimación, el conductor falleció en el lugar. Las condiciones de la cinta asfáltica no eran favorables por las lluvias durante la noche

La víctima, Edwin Dieter Gallardo Vega, fue identificada tras el accidente en Camino San Francisco

Un hombre murió durante la madrugada de este sábado tras el vuelco de una Toyota Hilux blanca en el Camino San Francisco, en inmediaciones del cruce con la calle Garnier, en la localidad de Batán. Las circunstancias exactas del accidente se mantienen bajo investigación, mientras se analizan las posibles causas que llevaron al despiste y vuelco del vehículo.

Poco después de las 6 de la mañana, personal del cuartel de Bomberos de Batán respondió al llamado de emergencia que alertaba sobre un siniestro vial en el mencionado tramo. Los primeros en llegar constataron que la camioneta se encontraba fuera de la calzada y dentro permanecía una persona atrapada.

Fuentes oficiales indicaron que, pese a las maniobras de rescate y reanimación ejecutadas por los rescatistas, junto a Defensa Civil y Same, el hombre falleció en el lugar.

Las condiciones climáticas adversas y la calzada resbaladiza complicaron el rescate y podrían haber causado el siniestro

Posteriormente, se identificó a la víctima como Edwin Dieter Gallardo Vega, ciudadano de nacionalidad boliviana. La Policía notificó a sus familiares tras confirmar la identidad, según indicó el diario La Capital.

Durante el procedimiento, que finalizó alrededor de las 7, un carril de la calzada se mantuvo cortado para permitir las tareas de rescate y asistencia. Los equipos de Tránsito participaron en el operativo, en un contexto de condiciones climáticas desfavorables que complicaron los trabajos.

Las autoridades judiciales ya fueron notificadas sobre lo ocurrido e investigan si hubo intervención de terceros o vehículos adicionales en el hecho.

Una de las principales hipótesis apunta a que el conductor pudo haber perdido el control de la Toyota Hilux producto de una mala maniobra, agravada por el estado resbaladizo de la calzada, mojada a raíz de las lluvias registradas durante la noche.

Todos los elementos recabados durante las pericias quedarán a disposición de la investigación, que continuará para esclarecer las causas del trágico desenlace.

Las autoridades investigan si hubo intervención de terceros o de otros vehículos en el vuelco fatal

Otro vuelco fatal en la Provincia de Buenos Aires

Días atrás, un hombre identificado como Rodolfo Edberto Fuentes, de 67 años y oriundo de Bolívar, falleció luego de que su camioneta Ford Ranger volcara en el kilómetro 287 de la Ruta Nacional 205, cerca de la localidad bonaerense de La Nicolasa, en momentos en que un intenso temporal azotaba la región.

El hombre manejaba solo al momento del accidente y, según reportes policiales citados por Diario La Mañana, murió en el acto debido a la magnitud del choque.

El accidente tuvo lugar en la mañana, cerca del mediodía, en medio de las fuertes precipitaciones que golpeaban el área de Bolívar, donde, en ese entonces, regía una alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional.

El accidente en Bolívar ocurrió durante un intenso temporal y bajo alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Tras el vuelco, la camioneta terminó sobre la banquina opuesta a la que circulaba, completamente invertida y con destrozos casi totales, como lo evidencian las imágenes difundidas.

Aunque la investigación para esclarecer el hecho sigue abierta, las primeras versiones apuntan al estado resbaladizo de la calzada como factor principal. En las primeras inspecciones, no se detectó el involucramiento de otros vehículos.

Al lugar acudieron de inmediato efectivos policiales, una dotación de Bomberos Voluntarios, personal de la Dirección de Defensa Civil y una ambulancia del servicio 107. El operativo fue coordinado por el comisario Pedro Poveda y los equipos centraron su labor en extraer el cuerpo del conductor, que había quedado atrapado en el interior del vehículo, según los datos de Diario La Mañana.

Simultáneamente, agentes de la Policía Científica llegaron para efectuar las pericias de rigor y así aclarar las circunstancias del siniestro. Aunque los servicios de emergencia arribaron en pocos minutos, no resultó posible salvar la vida de la víctima.

Ese tramo de la carretera conecta Bolívar con ciudades al sur del AMBA y enlaza con la Autopista Presidente Arturo Frondizi, vía de acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

