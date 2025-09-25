Sociedad

Un grupo de motoqueros desafió a vecinos que les pedían silencio, aceleraron los motores y hubo incidentes

Una secuencia de disturbios fue protagonizada por motociclistas en Neuquén y dejó como saldo la retención de 32 motos y un auto

Una vecina le pidió silencio y él le aceleró la moto en la cara

El conflicto entre vecinos y motoqueros en el barrio Unión de Mayo de Neuquén capital sumó un nuevo episodio de tensión que quedó registrado en varios videos que circularon entre los residentes y llegaron a las autoridades municipales.

Las imágenes muestran cómo un grupo de jóvenes, identificados como parte del colectivo “Stunt Oeste”, realizaba maniobras con motos, provocaba ruidos molestos con escapes libres y respondía con burlas a los reclamos vecinales.

Uno de los momentos más difundidos fue el gesto de un motociclista que, ante el pedido de una mujer para que detuviera el ruido, le aceleró la moto directamente en la cara, en un claro gesto de provocación.

El hecho ocurrió en inmediaciones del Parque Lineal, donde una veintena de motocicletas se concentraron el fin de semana para realizar acrobacias. La situación generó malestar entre los residentes, quienes vienen denunciando hace tiempo las interrupciones nocturnas que alteran el descanso, en especial los fines de semana. El presidente de la sociedad vecinal, Gustavo Ancafil, fue uno de los primeros en arribar al lugar tras recibir múltiples llamados de alerta. “Me llamaron mientras estaba en el cumpleaños de mi madre”, relató en diálogo con LMNeuquén.

El operativo municipal logró retener
El operativo municipal logró retener más de 30 motos durante una intervención que buscaba frenar los disturbios en Unión de Mayo

Al llegar, Ancafil se encontró con unas 30 motos circulando con escapes libres, haciendo ruidos a alta intensidad y ejecutando maniobras como “willy”. En paralelo, decenas de vecinos comenzaron a acercarse para pedir que se detuviera la actividad. La respuesta de los jóvenes no fue el retiro ni la reflexión, sino un aumento deliberado del ruido y actitudes desafiantes.

“La gente hablaba con ellos y ellos aceleraban las motos delante de todos los vecinos”, expresó Ancafil, quien además compartió videos de lo sucedido. En uno de ellos se observa a un motociclista acelerando el motor de forma directa frente al rostro de una mujer que intentaba dialogar. El joven golpeó el asiento de la moto con una mano y la miró con gesto desafiante antes de retirarse, mientras otras personas del grupo reían y alentaban la acción.

El subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, calificó el acto como “una burla tremenda” y dijo que “casi roza el delito”. En ese mismo operativo, el motociclista involucrado fue demorado por la Policía, minutos después de haber protagonizado la escena que generó la mayor indignación. El marido de la vecina agredida, visiblemente afectado, se acercó a Ancafil esa misma noche. “Dijo que soportan esa situación todos los días”, contó el referente barrial.

La intervención de las fuerzas de seguridad evitó que la situación se descontrolara. El operativo conjunto entre la Municipalidad de Neuquén, la Comisaría 21 y la Policía Metropolitana se activó apenas minutos después del enfrentamiento. Según Baggio, el despliegue incluyó a unos 45 efectivos y permitió la retención de 32 motos y un automóvil, además del labrado de tres actas por contravenciones.

Las autoridades señalaron al grupo
Las autoridades señalaron al grupo Stunt Oeste como responsable de las convocatorias que alteran la tranquilidad de los barrios

En declaraciones públicas, Baggio sostuvo que se trató de un procedimiento preventivo, planificado para cortar una de las habituales concentraciones organizadas por redes sociales. “Fue un gran resultado porque pudimos retener y secuestrar 32 motos y un auto”, aseguró.

El foco de los reclamos no es nuevo. De hecho, el grupo “Stunt Oeste” ya había sido señalado en otras ocasiones por disturbios similares en diferentes sectores de la ciudad.

Los propios motociclistas suelen compartir imágenes y videos de sus maniobras en redes sociales, lo que —según Baggio— será considerado un agravante a la hora de aplicar sanciones.

Los funcionarios municipales insistieron en que la problemática excede lo meramente contravencional y llamaron a la intervención de los familiares de los jóvenes involucrados. “Padres, tíos, abuelos: que les digan que esto está mal”, solicitó el subsecretario, quien también advirtió que algunos adultos incluso salen a defender a los infractores cuando interviene la Policía.

El municipio advirtió que se
El municipio advirtió que se mantendrán los controles y que los infractores deberán cambiar el escape libre y pagar la multa para recuperar la moto (Fotos: LMNeuquén)

La Municipalidad de Neuquén anunció que reforzará los controles en distintas zonas de la ciudad, tanto en barrios como en el centro. En operativos anteriores se habían retenido otras 16 motos por faltas similares, especialmente por el uso de caños de escape no reglamentarios.

En estos casos, para recuperar el vehículo, los infractores deberán realizar el cambio del caño dentro del predio municipal, abonar el acarreo y pagar la multa correspondiente.

El Código Contravencional vigente establece además que, en casos donde haya menores involucrados, los padres o tutores serán considerados responsables. Según informaron desde el municipio, ya hubo situaciones previas donde familiares de menores agresores a inspectores tuvieron que enfrentar denuncias penales y asumir el costo fijado por el juzgado de faltas.

Ante la recurrencia de este tipo de hechos, Ancafil adelantó que solicitará una audiencia con el jefe de la Policía y el intendente, con el objetivo de tratar el tema como una “situación de estado” y coordinar acciones más amplias. “Si no llega la policía, Majo, y tránsito, se arma piña”, advirtió al recordar lo ocurrido el fin de semana. La frase refleja el nivel de tensión que se vivió en la zona, donde, durante al menos 20 minutos, los vecinos vivieron una secuencia de caos absoluto.

