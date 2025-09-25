Tucumán: un motociclista sin casco golpeó a un menor y destrozó un vehículo tras un choque

Tucumán: un choque derivó en una violenta agresión registrada por las cámaras

Un accidente de tránsito registrado en Banda del Río Salí, provincia de Tucumán, terminó en una secuencia de violencia que sorprendió a quienes transitaban por la zona. El incidente ocurrió el martes por la madrugada en la intersección de Diagonal Alberto J. Paz y calle 9 de Julio, y fue captado en detalle por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal.

Todo comenzó con una colisión entre un automóvil Peugeot 206, conducido por un adolescente de 17 años, y una motocicleta Yamaha YBR 125 cc. Según confirmaron fuentes policiales a Contexto Tucumán, el impacto se produjo cuando ambos vehículos circulaban por esa transitada esquina.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo, tras el choque, el motociclista cae al pavimento. Pero lejos de quedarse allí, se reincorpora rápidamente y se dirige directamente al conductor del vehículo mayor. Lo que siguió fue una escena de tensión: el motociclista comenzó a golpear al adolescente y luego descargó su furia contra el automóvil, provocando destrozos a puñetazos en la luneta trasera y en una ventanilla lateral del Peugeot.

“El conductor del vehículo menor se mostró muy alterado e intentó agredir al del auto, y luego a golpes de puño destrozó la luneta y una ventanilla del otro rodado, lo que le causó lesiones”, informaron desde la cuenta oficial del Centro de Monitoreo (@MonitoreoBrs) en la red social X.

Las cámaras municipales captaron el momento en que el motociclista destroza el auto a puñetazos (Foto: Contexto Tucumán)

En las grabaciones, también se observa cómo intervienen vigías municipales y algunos transeúntes que intentan calmar la situación. Sin embargo, Rodríguez —que no llevaba colocado el casco obligatorio— logra apartar a uno de los vigías y continúa golpeando el vehículo hasta dejar el vidrio trasero hecho trizas. El momento fue captado con un zoom preciso por las cámaras de seguridad.

Ante la escalada de violencia, se hicieron presentes efectivos de la Policía de Tucumán y agentes de seguridad local, quienes trasladaron a ambos involucrados hasta la comisaría jurisdiccional. Rodríguez fue derivado primero al policlínico municipal para recibir atención médica y posteriormente quedó demorado en sede policial, donde prestó declaración.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Criminal II, a cargo de la fiscal Daniela Falchi, quien dispuso la intervención del personal de Criminalística para la realización de los peritajes correspondientes. Además, se ordenó que tanto el auto como la moto quedaran en calidad de depósito judicial. Desde la fiscalía también se aclaró que no se adoptarán medidas contra el conductor del automóvil por tratarse de un menor de edad.

Desde la comisaría interviniente destacaron que, a pesar de lo ocurrido, no hubo heridos de gravedad y valoraron la intervención rápida del personal policial para evitar que el conflicto pasara a mayores. El episodio, que en pocos minutos alteró la calma habitual del cruce, dejó como saldo daños materiales, declaraciones cruzadas y un registro audiovisual que se viralizó en las redes locales.

Detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa en Córdoba

Cerca de la medianoche, un operativo de control realizado por efectivos de la Policía Caminera de Córdoba comenzó con la inspección de un camión marca Scania, conducido por un hombre de 57 años, oriundo de la provincia de Tucumán, y terminó con dos camioneros detenidos por agredir al personal. El incidente ocurrió en la localidad de Lucio V. Mansilla, sobre la Ruta Nacional N° 60, a la altura del kilómetro 902, en la provincia de Córdoba.

Durante la revisión, el personal policial constató que el conductor del Scania no utilizaba el cinturón de seguridad y carecía de la placa de dominio delantera. Ante la notificación de la infracción y la confección del acta correspondiente, el hombre adoptó una actitud hostil. De acuerdo con la información oficial, insultó y amenazó al personal interviniente, lo que elevó la tensión en el lugar.

La situación escaló cuando, pocos minutos después, arribó otro vehículo de carga al mismo punto de control. Desde ese segundo camión descendió un joven de 27 años, identificado como familiar del primer conductor. Sin mediar demasiadas palabras, ambos varones comenzaron a agredir físicamente a uno de los efectivos policiales.

El policía agredido recibió atención médica en un hospital de la zona. Los profesionales diagnosticaron una contusión en la región frontal, lesiones en el labio superior y escoriaciones en uno de sus antebrazos. La Policía de Córdoba resaltó la intervención de los agentes en circunstancias adversas y el seguimiento de los protocolos establecidos en materia de controles viales.

El episodio terminó con los dos hombres detenidos y bajo proceso judicial, mientras que el efectivo policial tuvo que ser atendido tras las lesiones sufridas.