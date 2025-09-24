Sociedad

Detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa en Córdoba

El incidente se produjo cuando los conductores, familiares entre sí, reaccionaron con golpes de puño y un bastón ante una infracción. El agente tuvo que ser trasladado a un hospital local

Guardar
Dos camioneros tucumanos detenidos por
Dos camioneros tucumanos detenidos por agredir a un policía durante un control vehicular en Córdoba

Cerca de la medianoche, un operativo de control realizado por efectivos de la Policía Caminera de Córdoba comenzó con la inspección de un camión marca Scania, conducido por un hombre de 57 años, oriundo de la provincia de Tucumán, y terminó con dos camioneros detenidos por agredir al personal.

El incidente ocurrió en la localidad de Lucio V. Mansilla, sobre la Ruta Nacional N° 60, a la altura del kilómetro 902, en la provincia de Córdoba.

Durante la revisión, el personal policial constató que el conductor del Scania no utilizaba el cinturón de seguridad y carecía de la placa de dominio delantera. Ante la notificación de la infracción y la confección del acta correspondiente, el hombre adoptó una actitud hostil. De acuerdo con la información oficial, insultó y amenazó al personal interviniente, lo que elevó la tensión en el lugar.

La situación escaló cuando, pocos minutos después, arribó otro vehículo de carga al mismo punto de control. Desde ese segundo camión descendió un joven de 27 años, identificado como familiar del primer conductor. Sin mediar demasiadas palabras, ambos varones comenzaron a agredir físicamente a uno de los efectivos policiales.

Los golpes se intensificaron en medio de un forcejeo que incluyó el arrebato de un bastón lumínico que utilizaban los uniformados para el operativo. Los agresores emplearon ese elemento como parte del ataque, propinando golpes de puño y usando el bastón contra el funcionario.

Pese al episodio, el accionar policial permitió la aprehensión de las dos personas implicadas, quienes fueron inmediatamente trasladadas a la comisaría local. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, en tanto se prosiguen las actuaciones judiciales correspondientes por el hecho.

El policía agredido recibió atención médica en un hospital de la zona. Los profesionales diagnosticaron una contusión en la región frontal, lesiones en el labio superior y escoriaciones en uno de sus antebrazos. La Policía de Córdoba resaltó la intervención de los agentes en circunstancias adversas y el seguimiento de los protocolos establecidos en materia de controles viales.

De acuerdo a declaraciones del Comisario Inspector Miguel Silva, los efectivos actuaron conforme a la normativa vigente ante la detección de la infracción, procediendo a informar al conductor sobre la falta a la ley de Tránsito. El episodio terminó con los dos hombres detenidos y bajo proceso judicial, mientras que el efectivo policial tuvo que ser atendido tras las lesiones sufridas.

Un camionero quiso coimear a un policía en Chubut

Un camionero intentó sobornar a
Un camionero intentó sobornar a un policía en Chubut y enfrenta una investigación judicial

La jueza de garantías de Rawson, Eve Ponce, ordenó la apertura de una investigación por cohecho activo contra Nicolás Flores Orquezo, camionero de Puerto Madryn, tras su intento de sobornar a un cabo de la Policía de Chubut para evadir un operativo de tránsito.

El episodio ocurrió el 28 de agosto, poco antes de las 14, según relató la fiscal Patricia Cárcamo en la audiencia y el Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que la causa, impulsada por la Fiscalía de Rawson, tendrá seis meses de investigación.

Durante un patrullaje preventivo, agentes detectaron un camión con acoplado y dos camionetas, una Mercedes Benz y una Toyota HIACE, mal estacionados en la calle Patagonia al 1300 de Rawson. La posición de los vehículos obstaculizaba el tránsito y llamó la atención policial.

Al acercarse, los uniformados descubrieron a varias personas trasladando mercadería del camión a las camionetas. Una sargento y un cabo primero observaron que había frutas, verduras, electrodomésticos y sustancias químicas entre los objetos transportados.

La mezcla de alimentos con productos no autorizados motivó la intervención de Bromatología de la Municipalidad local, mientras que la disposición de los vehículos constituía una infracción de tránsito.

Cuando los policías solicitaban la documentación, Flores Orquezo se aproximó al cabo primero y, en voz baja, le ofreció dinero para evitar la intervención policial.

De acuerdo con la Fiscalía, el camionero sostuvo: “Yo le doy una plata para que me deje ir, yo sé que estoy en falta, yo le doy unos 300.000 mil pesos para que me deje ir”. El policía rechazó el ofrecimiento y labró el acta de infracción.

Durante la audiencia, la fiscal Cárcamo presentó las pruebas reunidas: testimonios de los agentes, actas del procedimiento y una grabación de audio.

La investigación identifica como afectada a la Administración Pública y está bajo la supervisión del fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill.

La causa busca establecer la responsabilidad de Flores Orquezo en el intento de soborno a un funcionario público. Los registros policiales y la documentación recogida en la audiencia servirán de base para el avance de la investigación judicial.

Temas Relacionados

CórdobaTucumánPolicíaCamionerosCamionesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un camionero bloqueó una ruta en Salta y el resultado de su alcoholemia rompió el récord nacional

El control arrojó que el chofer tenía 4,71 gramos de alcohol por litro de sangre. Su vehículo quedó cruzado sobre el camino y fue denunciado por el conductor de un colectivo que debió esquivarlo

Un camionero bloqueó una ruta

“Es un barrio seguro, nunca había pasado nada”: cómo es la zona donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas

La casa donde hallaron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez está ubicada en un vecindario de Florencio Varela. Los testimonios de los vecinos que se mostraron conmocionados por el hallazgo

“Es un barrio seguro, nunca

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

Uno de los sospechosos es un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14. Todos están imputados por homicidio agravado

Quiénes son los cuatro detenidos

Un incendio arrasó con una histórica casa de principios del siglo XX en Mar del Plata: investigan si fue provocado

La vivienda había sido declarada de valor patrimonial y sus orígenes se remontan a la construcción de Villa Blaquier. Estaba a la venta por más de 900 mil dólares

Un incendio arrasó con una

Secuestraron 200 ampollas de fentanilo en la frontera con Paraguay

Fue en un operativo de la Policía Federal Argentina realizado en Misiones. Al ver a los agentes, los sospechosos huyeron en una embarcación hacia el país vecino y arrojaron el cargamento

Secuestraron 200 ampollas de fentanilo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un camionero bloqueó una ruta

Un camionero bloqueó una ruta en Salta y el resultado de su alcoholemia rompió el récord nacional

Habrá un encuentro clave sobre fertilidad en Buenos Aires: especialistas responderán dudas y brindarán asesoría

“Es un barrio seguro, nunca había pasado nada”: cómo es la zona donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas

Científicos descubren un dato sorprendente sobre la fosilización de lagartos y serpientes

El cielo en disputa: soberanía aérea y los nuevos desafíos de seguridad internacional

INFOBAE AMÉRICA
El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

Nuevos modelos de inteligencia artificial buscan replicar la integración cerebral humana

El secretario del Tesoro Bessent confirmó que está entrevistando a 11 candidatos para presidir la Reserva Federal

Estados Unidos redujo los aranceles a vehículos de la Unión Europea

TELESHOW
Karina Jelinek compartió la imagen

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

La reacción de Zaira Nara a los rumores de romance entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres

De Lali Espósito a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen de las jóvenes en La Matanza