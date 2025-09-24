Detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa en Córdoba

Dos camioneros tucumanos detenidos por agredir a un policía durante un control vehicular en Córdoba

Cerca de la medianoche, un operativo de control realizado por efectivos de la Policía Caminera de Córdoba comenzó con la inspección de un camión marca Scania, conducido por un hombre de 57 años, oriundo de la provincia de Tucumán, y terminó con dos camioneros detenidos por agredir al personal.

El incidente ocurrió en la localidad de Lucio V. Mansilla, sobre la Ruta Nacional N° 60, a la altura del kilómetro 902, en la provincia de Córdoba.

Durante la revisión, el personal policial constató que el conductor del Scania no utilizaba el cinturón de seguridad y carecía de la placa de dominio delantera. Ante la notificación de la infracción y la confección del acta correspondiente, el hombre adoptó una actitud hostil. De acuerdo con la información oficial, insultó y amenazó al personal interviniente, lo que elevó la tensión en el lugar.

La situación escaló cuando, pocos minutos después, arribó otro vehículo de carga al mismo punto de control. Desde ese segundo camión descendió un joven de 27 años, identificado como familiar del primer conductor. Sin mediar demasiadas palabras, ambos varones comenzaron a agredir físicamente a uno de los efectivos policiales.

Los golpes se intensificaron en medio de un forcejeo que incluyó el arrebato de un bastón lumínico que utilizaban los uniformados para el operativo. Los agresores emplearon ese elemento como parte del ataque, propinando golpes de puño y usando el bastón contra el funcionario.

Pese al episodio, el accionar policial permitió la aprehensión de las dos personas implicadas, quienes fueron inmediatamente trasladadas a la comisaría local. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, en tanto se prosiguen las actuaciones judiciales correspondientes por el hecho.

El policía agredido recibió atención médica en un hospital de la zona. Los profesionales diagnosticaron una contusión en la región frontal, lesiones en el labio superior y escoriaciones en uno de sus antebrazos. La Policía de Córdoba resaltó la intervención de los agentes en circunstancias adversas y el seguimiento de los protocolos establecidos en materia de controles viales.

De acuerdo a declaraciones del Comisario Inspector Miguel Silva, los efectivos actuaron conforme a la normativa vigente ante la detección de la infracción, procediendo a informar al conductor sobre la falta a la ley de Tránsito. El episodio terminó con los dos hombres detenidos y bajo proceso judicial, mientras que el efectivo policial tuvo que ser atendido tras las lesiones sufridas.

Un camionero intentó sobornar a un policía en Chubut y enfrenta una investigación judicial

La jueza de garantías de Rawson, Eve Ponce, ordenó la apertura de una investigación por cohecho activo contra Nicolás Flores Orquezo, camionero de Puerto Madryn, tras su intento de sobornar a un cabo de la Policía de Chubut para evadir un operativo de tránsito.

El episodio ocurrió el 28 de agosto, poco antes de las 14, según relató la fiscal Patricia Cárcamo en la audiencia y el Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que la causa, impulsada por la Fiscalía de Rawson, tendrá seis meses de investigación.

Durante un patrullaje preventivo, agentes detectaron un camión con acoplado y dos camionetas, una Mercedes Benz y una Toyota HIACE, mal estacionados en la calle Patagonia al 1300 de Rawson. La posición de los vehículos obstaculizaba el tránsito y llamó la atención policial.

Al acercarse, los uniformados descubrieron a varias personas trasladando mercadería del camión a las camionetas. Una sargento y un cabo primero observaron que había frutas, verduras, electrodomésticos y sustancias químicas entre los objetos transportados.

La mezcla de alimentos con productos no autorizados motivó la intervención de Bromatología de la Municipalidad local, mientras que la disposición de los vehículos constituía una infracción de tránsito.

Cuando los policías solicitaban la documentación, Flores Orquezo se aproximó al cabo primero y, en voz baja, le ofreció dinero para evitar la intervención policial.

De acuerdo con la Fiscalía, el camionero sostuvo: “Yo le doy una plata para que me deje ir, yo sé que estoy en falta, yo le doy unos 300.000 mil pesos para que me deje ir”. El policía rechazó el ofrecimiento y labró el acta de infracción.

Durante la audiencia, la fiscal Cárcamo presentó las pruebas reunidas: testimonios de los agentes, actas del procedimiento y una grabación de audio.

La investigación identifica como afectada a la Administración Pública y está bajo la supervisión del fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill.

La causa busca establecer la responsabilidad de Flores Orquezo en el intento de soborno a un funcionario público. Los registros policiales y la documentación recogida en la audiencia servirán de base para el avance de la investigación judicial.