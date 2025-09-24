Sociedad

La historia detrás de Caminito, el tango inspirado en un amor imposible y el mito sobre su vínculo con el barrio de La Boca

La pieza de Gabino Coria Peñaloza y Juan de Dios Filiberto, que para muchos remite al paseo del sur porteño, en realidad se inspiró en un sendero de la localidad de Los Llanos en La Rioja

Por Nancy Duré

Guardar
Carlos Gardel popularizó el tango
Carlos Gardel popularizó el tango Caminito

Oriundo del Río de la Plata, el tango remite en la mayoría de sus letras a algún rincón de Buenos Aires. Sin embargo, aunque muchos estén convencidos de que habla del típico paseo de La Boca, Caminito no se refiere a un paisaje porteño sino que fue inspirado en un valle de la provincia de La Rioja. ¿Cómo es posible eso? La historia se remonta al año 1903.

Gabino Coria Peñaloza era un joven poeta que había nacido en Mendoza, se había criado en San Luis y, de grande, se había radicado en La Rioja, provincia de la que era oriunda su madre, doña María Natividad del Señor Peñaloza. Ella, descendiente del caudillo federal Ángel Vicente El Chacho Peñaloza, había nacido en Olta, un pueblito perteneciente a la localidad de Los Llanos. Y fue en un sendero de esa región, caracterizada por ser un valle rodeado de montañas bajas, que comenzaron a escribirse los primeros versos del tango que terminaría convirtiéndose en el tercero más famoso del mundo después de La Cumparsita y El Choclo.

“Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás. Una sombra lo mismo que yo”, cantaba Carlos Gardel en 1926, cuando Juan de Dios Filiberto le puso música a estos versos para que él pudiera grabarlo junto a la discográfica Odeón.

Desde ese momento, todos los que escucharon Caminito lo asociaron, directamente, a la colorida callecita ubicada frente al Riachuelo, que hoy se convirtió en una parada obligada para los turistas que visitan la Argentina. Sin embargo, el origen de este tema nada tenía que ver con este otro lugar con el que, finalmente, se sincretizó generando esta canción porteña, como se la inscribió dadas sus influencias folclóricas.

Caminito, hoy convertido en un
Caminito, hoy convertido en un paseo turístico de La Boca (Página Oficial Turismo Buenos Aires)

“Caminito se inspiró en un sendero de aquel pueblito de Olta, en La Rioja, donde alguna vez transité allá por mis años mozos”, explicó Coria Peñaloza muchos años después. Pero, ¿qué lo llevó a volcar en tinta y papel esas palabras? Pues, ni más ni menos, que una historia de amor. Gabino viajaba desde Chilecito, el pueblo riojano en el que se había instalado, a la provincia de San Luis, cuando una crecida del río lo obligó a interrumpir su camino y lo dejó varado varios días en ese sitio. Y fue en ese interín que los habitantes del lugar lo invitaron a una tertulia en casa de una familia acomodada, en la que conoció a María.

Dicen que fue amor a primera vista. Que la mujer, una joven y atractiva profesora de música, se convirtió en la obsesión de Coria Peñaloza. Y que ella correspondía sus sentimientos. Pero eran tiempos en los que no era tan simple darle rienda suelta a la pasión. Así que ambos empezaron a encontrarse, a escondidas, en una acequia que quedaba en el costado del camino que iba desde Olta hasta Loma Blanca, que fue el único testigo de una historia sin final feliz. Es que, al descubrir la relación, los padres de la muchacha la mandaron a vivir a otro pueblo. Entonces, con el corazón roto, el hombre plasmó la historia en un papel bajo el título de: Caminito, un poema de amor.

“Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos...Caminito, adiós”, continúa diciendo la letra de este clásico de la música rioplatense. Y culmina: “Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró...Yo a tu lado quisiera caer. Y que el tiempo nos mate a los dos”.

El Caminito de Olta, en
El Caminito de Olta, en La Rioja

Los años pasaron. Y, en 1920, Gabino conoció a Filiberto por intermedio del pintor Benito Quinquela Martín. Juntos formaron una exquisita dupla creativa que compuso tangos como El pañuelito, La cartita y La Vuelta de Rocha, entre otros. Hasta que un día de 1925, el músico creó una melodía inspirada en un sendero de su barrio, La Boca, y le pidió al poeta que escribiera una letra acorde a la misma. Y fue entonces cuando Coria Peñaloza rescató de entre los papeles que guardaba en su pensión, esos versos que más de dos décadas atrás había escrito para ese amor riojano.

Letra y música encajaron a la perfección. El caminito de La Rioja y el caminito de La Boca terminaron siendo uno: Caminito. Y el mundo entero se rindió ante esta pieza que, después de que ganara el primer premio del Concurso de Canciones Nativas del Corso Oficial de 1926, la inigualable voz de El Zorzal Criollo se encargó de popularizar. Pocos, sin embargo, supieron cuál había sido su verdadero origen. Y es que los amantes del tango siempre dieron por hecho que hacía referencia a algún rincón de Buenos Aires.

El éxito de la pieza se extendió a todos los rincones del mundo a los que llegó el tango. Así que, en 1927, Ignacio Corsini la interpretó en el sainete Facha Tosta que se presentó en el viejo Teatro Cómico (hoy Lola Membrives), logrando que se convirtiera en un verdadero suceso a nivel local. Y luego, el éxito de la pieza se extendió a todos los rincones del mundo a los que llegó el tango, ya sea gracias a los cantores o a las distintas grabaciones, generando que muchos de los amantes del género quisieran visitar ese Caminito que hoy está declarado como “calle museo” en La Boca. Aunque también exista otro en Olta, con un monolito que destaca su “valor cultural”.

Temas Relacionados

CaminitoTango argentinoCarlos GardelGabino Coria PeñalozaJuan de Dios Filiberto

Últimas Noticias

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas luego de que encontraran muerto al principal acusado

La víctima fue hallada en un charco de sangre, la autopsia reveló que tenía un total de 57 puñaladas. La Justicia apuntaba contra los hermanos Saavedra, pero solo dos llegarán al proceso oral

Hoy comienza el juicio por

La ANMAT prohibió un equipo utilizado para depilación láser

El organismo formalizó la medida a través de una disposición publicada en Boletín Oficial

La ANMAT prohibió un equipo

Arrancó el evento gaucho de Luján: operativo de Provincia junto a proteccionistas para evitar el maltrato animal

Aunque desde 2023, el Municipio promueve un desfile tradicionalista, siguen llegando jinetes que montan a caballos durante varios días. Por eso, este año refuerzan los controles y las ONG volverán a velar por los caballos

Arrancó el evento gaucho de

“No se puede hacer más lento”: el ilusionista que se quedó manco a los nueve años y se ganó la admiración de David Copperfield

Nacido en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1928, Héctor René Lavandera perdió su mano derecha en un accidente vial. Era diestro y tuvo que aprender a hacer todo con la mano izquierda, incluso los trucos con las cartas que le encantaba hacer. Con ellos triunfó primero en la Argentina y después en el resto de América y Europa. El secreto de la copa de vino para medir el tiempo y la estudiada teatralidad de sus espectáculos, donde combinaba sus juegos con música clásica y narraciones atrapantes

“No se puede hacer más

Una idea igualadora, una guerra contra los microbios y un origen discutido: la historia de la implementación del guardapolvo blanco

Una de las teorías más difundidas es que la maestra Matilde Filgueiras es la precursora de esta prenda. De ser así, el guardapolvo estaría cumpliendo 110 años. Cómo surgió y el sentido original que tuvo, en una época de grandes transformaciones educativas

Una idea igualadora, una guerra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hoy comienza el juicio por

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas luego de que encontraran muerto al principal acusado

La ANMAT prohibió un equipo utilizado para depilación láser

En cuatro años se perdieron más de 500 colectivos en el AMBA y se duplicó la cantidad de unidades con más de una década de antigüedad

¿Adiós a las rotondas?: cómo funciona el sistema de cruces que se usa cada vez más en las rutas de Estados Unidos

Chubut plebiscita la eliminación de fueros especiales para los tres poderes del Estado y sindicalistas

INFOBAE AMÉRICA
Polémica en Brasil: Río de

Polémica en Brasil: Río de Janeiro otorgará un bonus económico a policías que “neutralicen” a presuntos criminales

Los videos más impactantes del supertifón Ragasa tras su paso por China, Taiwán y Filipinas

Marco Rubio y Sergei Lavrov se reunirán este miércoles en Nueva York tras el firme respaldo de Trump a Ucrania

La ONU atribuyó a un camarógrafo de la delegación de EEUU la avería de la escalera mecánica que afectó a Trump

La Corte Constitucional de Ecuador solicitó ajustes al referéndum propuesto por Noboa para instalar una Constituyente

TELESHOW
David Garrett, el violinista más

David Garrett, el violinista más rápido del mundo, vuelve a Argentina: su amor por el tango y su homenaje pendiente a Piazzolla

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos