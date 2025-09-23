Sociedad

Dos patrulleros chocaron durante una persecución en la avenida General Paz: hay tres heridos

Esta mañana hubo otros accidentes en Villa Crespo y en Belgrano, donde un colectivo embistió a un hombre mientras cruzaba la calle

Choque en Villa Riachuelo 23-9-2025

Dos móviles policiales de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires chocaron esta madrugada durante una persecución en la colectora de la avenida General Paz y Coronel Roca, en el barrio de Villa Riachuelo. El episodio ocurrió cuando personal de ambas fuerzas intentó interceptar a una motocicleta que circulaba por la zona, según informaron fuentes oficiales consultadas por Infobae.

El incidente comenzó poco después de que el Anillo Digital alertara sobre la presencia de una moto sospechosa y notificara a efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Un móvil de la Comisaría Vecinal 8 C se acopló al operativo que, de acuerdo con los reportes, derivó en la colisión entre los patrulleros en plena maniobra de interceptación.

Tras el impacto, motociclistas del Grupo de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) continuaron la persecución contra el sospechoso, mientras que los servicios de emergencia brindaron atención a los heridos. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó a un oficial de la Policía de la Ciudad al Centro de Salud 3, mientras que dos agentes de la Policía bonaerense fueron llevados al hospital Grierson con politraumatismos.

Uno de los patrulleros implicados en el choque en Villa Riachuelo.

En el lugar intervino la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo de la doctora Victoria Tito, quien dispuso que las actuaciones quedaran a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA). Las circunstancias exactas del choque y el estado del operativo en marcha permanecen bajo análisis.

Por otro lado, en la intersección de avenida Acoyte y Ferrari, en Villa Crespo, dos autos chocaron esta mañana y un taxista resultó herido. Según fuentes oficiales a este medio, un Volkswagen Up y un taxi Toyota Yaris impactaron en el cruce, lo que motivó un rápido despliegue policial y sanitario en la zona.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 15 B de la Policía de la Ciudad arribaron al sitio, donde constataron el siniestro y asistieron a los conductores involucrados. Una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó al hospital Durand al taxista, quien presentaba politraumatismos y permanecía fuera de peligro.

La Unidad de Flagrancia Norte, encabezada por la doctora Verónica Tito, dispuso la realización de controles de alcoholemia a ambos conductores para establecer las circunstancias en que ocurrió el incidente vial. Voceros consultados remarcaron a Infobae que el operativo forma parte de los procedimientos habituales ante este tipo de hechos.

Choque entre un taxi y un auto particular, en Villa Crespo.

En Belgrano, un ómnibus de la línea 65 embistió a un hombre en Virrey Vértiz al 1900. El incidente generó la intervención de efectivos de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad, quienes acudieron al lugar y recabaron el testimonio de la víctima.

De acuerdo con la información obtenida por Infobae, el hombre declaró que cruzó entre dársenas sin mirar y que el colectivo le produjo un golpe en el rostro. Debido a la mecánica del hecho y tras su relato, el damnificado expresó que no deseaba instar la acción penal.

El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó al hospital Pirovano a la persona lesionada, quien presentaba policontusiones. Las autoridades mantenían en revisión los datos recabados y continuaban monitoreando la evolución del hombre durante el transcurso de la jornada.

La Comisión de Investigación de la ONU aseguró que los crímenes de guerra contra minorías continúan en Siria

Cantó en el programa de Guido Kaczka y una ola solidaria recaudó millones para su amigo con ELA

