Siguen las alertas por tormenta: cuáles son las provincias que se verán afectadas este domingo

Las fuertes tormentas migrarán hacia el norte del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que registrara una contundente granizada y fuertes lluvias en varias provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que un total de ocho provincias seguirán bajo los efectos de la alerta por tormentas. Según la última actualización, el fenómeno se movilizará en dirección noreste.

De acuerdo con el pronóstico de este domingo, el norte de Entre Ríos, el sector noreste de Santa Fe y más de la mitad sur de Corrientes serán las áreas afectadas. Esto será producto de la alerta naranja que estará vigente durante la madrugada.

En este sentido, las autoridades apuntaron que las tormentas podrían desarrollarse con mayor fuerza durante las primeras horas de la jornada. Aunque la intensidad mermaría con la llegada de la mañana, no descartaron que continúen las fuertes lluvias de forma intermitente.

En el resto de los sectores también estará vigente la alerta amarilla por tormentas, por lo que se esperaría que las precipitaciones sean menos potentes. Según los meteorólogos, esto ocurrirá en el noroeste de Santa Fe, el norte de Corrientes, Misiones, el sureste de Santiago del Estero, el sur de Chaco y el este de Formosa.

De la misma manera, la Costa Atlántica se verá alcanzada por el fenómeno, al igual que la zona costera de la localidad de Carmen de Patagones. No obstante, el resto de la provincia de Buenos Aires se verá libre de advertencias, aunque se esperarían cielos nublados.

Las regiones que se verán afectadas a lo largo de la jornada

Para las regiones que continuarán bajo alertas meteorológicas, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones con el objetivo de minimizar los riesgos tanto para las personas como para sus pertenencias. Entre ellas, pidieron permanecer en espacios cerrados como viviendas, escuelas o edificios durante episodios de tormenta, ya que esta medida disminuiría la exposición a descargas eléctricas y otros peligros asociados a condiciones climáticas adversas.

Otra de las indicaciones fundamentales consistiría en evitar el contacto con artefactos eléctricos y abstenerse de utilizar teléfonos con cable mientras se desarrolla la tormenta. Esta precaución respondería al hecho de que dichos dispositivos pueden convertirse en conductores de electricidad si se produce la caída de un rayo.

Para quienes se encuentren desplazándose en ese momento, se recomienda quedarse dentro del vehículo, dado que los automóviles ofrecen una protección efectiva frente a descargas eléctricas. Sin embargo, se advierte que circular por calles inundadas o afectadas implica un peligro considerable, ya que el agua puede ocultar daños en la vía o incluso arrastrar vehículos y personas.

En situaciones en las que exista la posibilidad de ingreso de agua al hogar, aconsejaron interrumpir de inmediato el suministro eléctrico. De esta manera, se buscaría prevenir cortocircuitos y otros incidentes que podrían poner en riesgo la seguridad de los ocupantes de la vivienda.

En caso de que alguna persona resultara afectada por el fenómeno, remarcaron la necesidad de contactar a los organismos de emergencias locales para recibir asistencia adecuada. Además, señalaron que sería óptimo tener preparada una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentos y teléfono, con el fin de estar listos ante eventuales evacuaciones o cortes de servicios básicos.

Las otras alertas meteorológicas que estarán vigentes

Tierra del Fuego y las cordilleras de Mendoza y Neuquén estarán bajo alerta por nevadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que el sector este del país se verá afectado por las tormentas, en el otro extremo del territorio habrá provincias que lidiarían con nevadas y fuertes vientos. Además, señalaron que la costa norte de Río Negro estará bajo alerta amarilla por lluvias.

Por un lado, la zona oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, y San Juan estarán bajo alerta amarilla por viento zonda. Por esto, se prevé que se desarrollen ventarrones de entre 30 y 50 km/h, junto con ráfagas que alcanzarían su pico en los 70 km/h.

“Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas“, explicaron. Asimismo, recomendaron asegurar los elementos que pudieran volarse, alejarse de árboles y, en lo posible, mantenerse en estructuras cerradas.

Mientras que en las cordilleras de Mendoza y Neuquén estará activa la alerta amarilla por nevadas, toda la provincia de Tierra del Fuego se verá afectada por nevadas y vientos en la misma intensidad. Incluso, la costa de Río Gallegos (Santa Cruz) batallará con una alerta por vientos.