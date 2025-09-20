Sociedad

Fuerte repudio a una publicidad de una estación de servicio de Entre Ríos que simula el secuestro de una mujer

El “sketch” protagonizado por empleados de una empresa de la localidad de Crespo muestra a dos trabajadores desapareciendo a una joven en una bolsa de consorcio

Guardar
La repudiable publicidad de una estación de servicio en Entre Ríos

Una estación de servicio de la provincia de Entre Ríos fue duramente criticada tras publicar en redes sociales un video “humorístico” en el que dos trabajadores simulan el secuestro y desaparición de una clienta.

El video fue difundido en la cuenta de Instagram de una Shell ubicada en la localidad de Crespo, a poco más de 40 kilómetros de la ciudad de Paraná.

En las imágenes se puede ver a dos empleados molestos con una joven que se acerca caminando desde lejos, a quien describen como “infumable”. En un momento, uno de los playeros dice: “Otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día en que la metamos en algo y la mandemos por ahí?”.

Momentos después, los playeros le preguntan a un transportista a dónde se dirige, y él responde que a Formosa. Entonces, los hombres secuestran a la mujer, la meten en una bolsa de consorcio y la arrojan dentro del vehículo que parte. Mientras este emprende su viaje, comentan: “Qué paz, eh” y “Esta piba no va a joder más. Era hora, loco”.

El comunicado de la estación
El comunicado de la estación de servicio (Facebook)

Esta mañana, tras el repudio en redes, la empresa difundió un comunicado en su cuenta de Facebook pidiendo disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.

“Desde Eric Wagner y Cia., dueños de la estación de servicio Shell de la localidad de Crespo, Entre Ríos, queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes”, comienza el posteo.

Y sigue: “Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género”.

Según argumentaron desde la estación de servicio, esa no fue la intención del video: “Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad y lamentamos profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad, especialmente en mujeres y diversidades”.

El video ya fue retirado de las redes sociales y, de acuerdo con la empresa, se comprometen a “revisar con mayor responsabilidad” sus comunicaciones.

En la publicidad, los empleados
En la publicidad, los empleados desaparecen a una joven clienta.

El video fue ampliamente rechazado en redes sociales. El colectivo de Periodistas Feministas de Entre Ríos lo consideró un hecho de “violencia mediática y simbólica de género”.

“Lamentamos profundamente que una empresa como esta, para tratar de lograr atraer la atención de consumidores, utilice un recurso en el cual se fortalece el mensaje de la violencia de género, en un país donde se comete un femicidio cada 27 horas”, señalaron, en un comunicado.

Y cerraron: “El mensaje del spot en redes de esta empresa es claro: esgrime la violencia como recurso de eliminación de las mujeres. Esto únicamente se puede entender o pensar cuando se quiere sostener el machismo acérrimo y cerrado en una sociedad”.

La senadora bonaerense por Fuerza Patria, Malena Galmarini, también cruzó a la empresa por la difusión del video. “Increíble, Shell explicando cómo ‘deshacerse’ de una mujer que incomoda. ¿De acá habrá aprendido Mangeri? ¿O será al revés?“, escribió, en su cuenta de X este sábado al mediodía.

En la publicación, añadió: “¿Imaginan si fuera al revés la secuencia? No, porque literalmente no sienten ese miedo permanente. No creen que les pueda pasar, no es parte del menú cotidiano de sus vidas. Pero claro, la ‘palabra no se le niega a nadie’. La crueldad es contagiosa".

La legisladora, que aseguró que este tipo de contenidos deberían ser catalogados como apología del delito, cerró con un guiño a la polémica entre el presidente Javier Milei y la artista Lali Espósito: “¿Sabes qué, Shell? Ni siquiera sos creativo, pasa cada día con una mujer. Qué triste. Qué peligroso. PD: ¡Bajá el precio de la nafta que se te fue un poquito al carajo!“.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasEntre RíosFemicidioPublicidad

Últimas Noticias

Mataron a un joven de 20 años durante una pelea a la salida de un boliche en Tucumán: hay un detenido

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado en la capital provincial. El sospechoso tiene 22 años y quedó a disposición de la Justicia

Mataron a un joven de

Qué podrían determinar los nuevos análisis al hombre que murió en un forcejeo con la policía de Vicente López

La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento de Octavio Buccafusco, quien sufrió un paro cardíaco durante un procedimiento policial. El fiscal aguarda estudios complementarios a la autopsia

Qué podrían determinar los nuevos

Sangriento ataque en Mar del Plata: baleó y cortó con una faca a un vecino y lo detuvieron

Ocurrió en el barrio La Gloria de la Peregrina. La Policía descubrió en la casa del acusado un rifle, machetes y varios cuchillos

Sangriento ataque en Mar del

Alerta por tormentas en Buenos Aires y 9 provincias: los impactantes videos de la caída de granizo en distintas ciudades

Los usuarios registraron imágenes de la granizada en localidades como Santa Rosa, Villa Regina y Trenque Lauquen. Qué dice el pronóstico del SMN

Alerta por tormentas en Buenos

Cayó la “Familia Amarilla”, una banda narco de La Matanza: cómo era su estructura piramidal para distribuir droga

La organización fue detenida en un operativo de la Policía Bonaerense. Secuestraron 1,2 kilogramos de marihuana y casi 407 gramos de cocaína

Cayó la “Familia Amarilla”, una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei se reunirá con

Javier Milei se reunirá con Donald Trump el próximo martes en Nueva York

Mataron a un joven de 20 años durante una pelea a la salida de un boliche en Tucumán: hay un detenido

Entre la desconfianza de las provincias y su propia debilidad, el Gobierno encara la hostil negociación del Presupuesto

La baja de las tasas de interés no alcanzaría para reactivar a la industria antes de las elecciones

Qué podrían determinar los nuevos análisis al hombre que murió en un forcejeo con la policía de Vicente López

INFOBAE AMÉRICA
Silvio Rodríguez arrancó su gira

Silvio Rodríguez arrancó su gira latinoamericana con un emotivo recital en La Habana

Graves incidentes durante una violenta protesta antiinmigración en Países Bajos

Hallan en un aeropuerto de Florida un cráneo humano en el equipaje de un pasajero

Descubren artefactos paleolíticos en Ayvalık que reescriben rutas migratorias humanas

La Corte de Ecuador suspendió el referéndum convocado por Daniel Noboa para instalar una Asamblea Constituyente

TELESHOW
Chechu Bonelli regresó al país

Chechu Bonelli regresó al país y reflexionó sobre su estado tras su separación de Darío Cvitanich: “Mente tranquila”

La insólita propuesta que recibió Peter Lanzani de extirparse algo del rostro para un papel: “¿Cómo me lo vas a sacar?”

La emoción de María Becerra por conocer a Pampita en un desfile en Madrid: “Sos tan dulce”

Juana Viale enfrenta el máximo desafío deportivo de su vida: mañana compite en el IronMan de San Pablo

Se cumplió un año de la muerte de Daniel Fanego: el emotivo recuerdo de su hijo Manu