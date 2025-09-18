Dos conductores alcoholizados protagonizaron un triple choque en Mendoza y una bebé de 11 meses resultó herida

Un triple choque con dos conductores alcoholizados dejó a una dejó a una bebé de 11 meses internada en Mendoza

Una beba de 11 meses sufrió lesiones leves tras un choque entre tres autos ocurrido en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, donde las pruebas de alcoholemia realizadas después del accidente revelaron que dos de los tres conductores involucrados superaban el límite legal de alcohol en sangre.

El hecho se registró el martes a las 22.20 en la intersección de Severo del Castillo y Adrover.De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Los Andes, una camioneta Jeep, conducida por Ch. P., fue una de las protagonistas del incidente.

Tras el accidente, la conductora fue sometida a una prueba de alcoholemia que arrojó 1,23 gramos por litro de alcohol en sangre, una cifra que supera ampliamente el límite legal permitido para conducir. Este resultado representa más del doble de lo autorizado por la normativa vigente.

El segundo vehículo implicado fue un VW Bora, en el que viajaba A. M., quien estaba acompañado por una bebé de 11 meses. En este caso, el test de alcoholemia indicó 0,66 gramos por litro de alcohol en sangre, también por encima del máximo permitido.

El tercer rodado, una camioneta VW Amarok conducida por N. R., no presentó rastros de consumo de alcohol previo al accidente.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles oficiales sobre la mecánica exacta del siniestro. La intervención de una ambulancia del SEC permitió el traslado inmediato de la menor al hospital Notti, donde se le diagnosticaron lesiones leves.

Murió un niño de 4 años en un choque en la Autopista Rosario-Santa Fe

El martes por la tarde, un niño de cuatro años murió en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Barrancas, tras un choque entre el automóvil en el que viajaba con su familia y un camión. Los padres y el hermano mayor del menor resultaron heridos.

El siniestro fatal se registró cerca de las 17 en el kilómetro 79 de la traza cuando los vehículos circulaban en sentido sur-norte. De un momento a otro, el camión Mercedes Benz alcanzó el Fiat Duna en el que se desplazaba la familia y lo embistió. La causas aún se desconocen.

Personal médico y policial se presentó inmediatamente en el lugar. El pequeño de 4 años, identificado como C., recibió rápida atención y maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque los intentos no lograron reanimarlo. Su hermano de 13 años y ambos padres presentaron heridas que, según el parte médico oficial, no ponían en riesgo su vida. Mientras tanto, el conductor del camión, un hombre de 42 años, no sufrió lesiones.

Tras el impacto y según informó el portal Rosario3, equipos de rescate de Barrancas y San Lorenzo se movilizaron para asistir a las víctimas. El tránsito en la autopista fue totalmente interrumpido, y los vehículos fueron desviados hacia la ruta nacional 11 por el ingreso a Barrancas. Las tareas de remoción y limpieza del área siniestrada se extendieron durante varias horas, generando demoras considerables en ambas direcciones.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación de la comisaría local, que ya recabó declaraciones del chofer del camión y se encuentra analizando las imágenes de las cámaras viales. Se procura determinar si hubo factores climáticos, problemas de infraestructura vial o fallas humanas involucradas en el siniestro. La zona donde ocurrió el hecho es un tramo ampliamente transitado.

Horas atrás, un siniestro vial ocurrido en el puente Lucas Córdoba, que conecta San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salí, dejó como saldo tres personas heridas y una secuencia de maniobras que, por momentos, rozó el desastre. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y dio cuenta de una escena tan inesperada como peligrosa.