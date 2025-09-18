Sociedad

Dos conductores alcoholizados protagonizaron un triple choque en Mendoza y una bebé de 11 meses resultó herida

El hombre que conducía el vehículo en el que viajaba la menor dio positivo en el test de alcoholemia, con 0,66 gramos por litro de alcohol en sangre

Guardar
Un triple choque con dos
Un triple choque con dos conductores alcoholizados dejó a una dejó a una bebé de 11 meses internada en Mendoza

Una beba de 11 meses sufrió lesiones leves tras un choque entre tres autos ocurrido en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, donde las pruebas de alcoholemia realizadas después del accidente revelaron que dos de los tres conductores involucrados superaban el límite legal de alcohol en sangre.

El hecho se registró el martes a las 22.20 en la intersección de Severo del Castillo y Adrover.De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Los Andes, una camioneta Jeep, conducida por Ch. P., fue una de las protagonistas del incidente.

Tras el accidente, la conductora fue sometida a una prueba de alcoholemia que arrojó 1,23 gramos por litro de alcohol en sangre, una cifra que supera ampliamente el límite legal permitido para conducir. Este resultado representa más del doble de lo autorizado por la normativa vigente.

Las pruebas de alcoholemia realizadas
Las pruebas de alcoholemia realizadas después del accidente revelaron que dos de los tres conductores involucrados superaban el límite legal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo vehículo implicado fue un VW Bora, en el que viajaba A. M., quien estaba acompañado por una bebé de 11 meses. En este caso, el test de alcoholemia indicó 0,66 gramos por litro de alcohol en sangre, también por encima del máximo permitido.

El tercer rodado, una camioneta VW Amarok conducida por N. R., no presentó rastros de consumo de alcohol previo al accidente.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles oficiales sobre la mecánica exacta del siniestro. La intervención de una ambulancia del SEC permitió el traslado inmediato de la menor al hospital Notti, donde se le diagnosticaron lesiones leves.

La intervención de una ambulancia
La intervención de una ambulancia del SEC permitió el traslado inmediato de la menor al hospital Notti

Murió un niño de 4 años en un choque en la Autopista Rosario-Santa Fe

El martes por la tarde, un niño de cuatro años murió en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Barrancas, tras un choque entre el automóvil en el que viajaba con su familia y un camión. Los padres y el hermano mayor del menor resultaron heridos.

El siniestro fatal se registró cerca de las 17 en el kilómetro 79 de la traza cuando los vehículos circulaban en sentido sur-norte. De un momento a otro, el camión Mercedes Benz alcanzó el Fiat Duna en el que se desplazaba la familia y lo embistió. La causas aún se desconocen.

Personal médico y policial se presentó inmediatamente en el lugar. El pequeño de 4 años, identificado como C., recibió rápida atención y maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque los intentos no lograron reanimarlo. Su hermano de 13 años y ambos padres presentaron heridas que, según el parte médico oficial, no ponían en riesgo su vida. Mientras tanto, el conductor del camión, un hombre de 42 años, no sufrió lesiones.

Tras el impacto y según informó el portal Rosario3, equipos de rescate de Barrancas y San Lorenzo se movilizaron para asistir a las víctimas. El tránsito en la autopista fue totalmente interrumpido, y los vehículos fueron desviados hacia la ruta nacional 11 por el ingreso a Barrancas. Las tareas de remoción y limpieza del área siniestrada se extendieron durante varias horas, generando demoras considerables en ambas direcciones.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación de la comisaría local, que ya recabó declaraciones del chofer del camión y se encuentra analizando las imágenes de las cámaras viales. Se procura determinar si hubo factores climáticos, problemas de infraestructura vial o fallas humanas involucradas en el siniestro. La zona donde ocurrió el hecho es un tramo ampliamente transitado.

El camión Mercedes Benz involucrado
El camión Mercedes Benz involucrado en el choque (Rosario3)

Horas atrás, un siniestro vial ocurrido en el puente Lucas Córdoba, que conecta San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salí, dejó como saldo tres personas heridas y una secuencia de maniobras que, por momentos, rozó el desastre. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y dio cuenta de una escena tan inesperada como peligrosa.

Temas Relacionados

MendozaGuaymallénChoqueAccidente vialTest de alcoholemiaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Capturaron al hombre que era buscado por el femicidio de su pareja en su casa de Neuquén

L. A. E. tenía varias denuncias en su contra por violencia de género, realizadas por la víctima

Capturaron al hombre que era

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

Ocurrió en Villa Gobernador Gálvez, ciudad lindera a Rosario. La víctima, de 31 años, permanece intubada en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Una mujer está internada con

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Aunque los capos narco Ariel “Guille” Cantero y César “El Loco” Morán de la Cruz pusieron el dinero por los destrozos que ellos provocaron, en la mayoría de los casos la administración pública se hace cargo de los gastos. Las razones

“Humanidad y sentido común”: los

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro

El acusado por el homicidio de Alejandro Ainsworth fue arrestado en la ciudad de San Pablo. Las autoridades no establecieron aún la causa de muerte

Detuvieron a un sospechoso por

Uno de los ramales del tren Mitre no funcionará por varios días por obras: cuándo se retomará el servicio

La suspensión de la línea responde a la necesidad de reemplazar rieles y sistemas de señalización, medida que busca revertir demoras y cancelaciones que afectan diariamente a los usuarios del transporte

Uno de los ramales del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estudiantes levantarán la toma en

Estudiantes levantarán la toma en el Nacional Buenos Aires luego de la votación en Diputados

El BCRA comenzó la intervención directa sobre el dólar y el mercado evalúa hasta dónde llega su poder de fuego

El Senado debatirá una nueva propuesta para agravar las penas por delitos viales

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

INFOBAE AMÉRICA
David Gilmour revive la magia

David Gilmour revive la magia de Pink Floyd con un monumental show de imagen y sonido

Las memorias de Charlie Sheen: historias salvajes, humor ácido y el lado desconocido de una estrella polémica

Un libro en cinco mil palabras: “Los miserables”, el hombre preso por robar pan y la encrucijada entre lo correcto y lo humano

Persecución en Venezuela: cerca de 90 presos políticos extranjeros continúan secuestrados por el régimen de Maduro

La Cámara de Diputados de Brasil tramitará con urgencia una ley de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

TELESHOW
La angustia de Marcos Ginocchio

La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”

La reacción de Yanina Latorre luego de que Marixa Balli rechazara una invitación de Ángel de Brito: “Es una desagradecida”

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: “No quiero que vea mi mamá”

Las dudas de Pampita sobre un llamativo dato de la higiene masculina: “No quiero ni saber”

Ricardo Darín contó cómo vive la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”