Sociedad

Murió un niño de 4 años en un choque en la Autopista Rosario-Santa Fe

El incidente vial ocurrió a la altura de la localidad de Barrancas entre un Fiat Duna y un camión Mercedes Benz. Los padres y el hermano mayor del menor resultaron heridos

Guardar
Los Bomberos trabajaron en el
Los Bomberos trabajaron en el lugar del fatal choque entre un auto y un camión en la Autopista Rosario-Santa Fe (Rosario3)

Ayer por la tarde, un niño de cuatro años murió en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Barrancas, tras un choque entre el automóvil en el que viajaba con su familia y un camión.

El siniestro fatal se registró cerca de las 17 en el kilómetro 79 de la traza cuando los vehículos circulaban en sentido sur-norte. De un momento a otro, el camión Mercedes Benz alcanzó el Fiat Duna en el que se desplazaba la familia y lo embistió. La causas aún se desconocen.

Personal médico y policial se presentó inmediatamente en el lugar. El pequeño de 4 años, identificado como C., recibió rápida atención y maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque los intentos no lograron reanimarlo. Su hermano de 13 años y ambos padres presentaron heridas que, según el parte médico oficial, no ponían en riesgo su vida. Mientras tanto, el conductor del camión, un hombre de 42 años, no sufrió lesiones.

Tras el impacto y según informó el portal Rosario3, equipos de rescate de Barrancas y San Lorenzo se movilizaron para asistir a las víctimas. El tránsito en la autopista fue totalmente interrumpido, y los vehículos fueron desviados hacia la ruta nacional 11 por el ingreso a Barrancas. Las tareas de remoción y limpieza del área siniestrada se extendieron durante varias horas, generando demoras considerables en ambas direcciones.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación de la comisaría local, que ya recabó declaraciones del chofer del camión y se encuentra analizando las imágenes de las cámaras viales. Se procura determinar si hubo factores climáticos, problemas de infraestructura vial o fallas humanas involucradas en el siniestro. La zona donde ocurrió el hecho es un tramo ampliamente transitado.

El camión Mercedes Benz involucrado
El camión Mercedes Benz involucrado en el choque (Rosario3)

Tres heridos por un choque en Tucumán

Horas atrás, un siniestro vial ocurrido en el puente Lucas Córdoba, que conecta San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salí, dejó como saldo tres personas heridas y una secuencia de maniobras que, por momentos, rozó el desastre. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y dio cuenta de una escena tan inesperada como peligrosa.

De acuerdo con los registros audiovisuales, el choque se produjo ayer al mediodía cuando una motocicleta, que circulaba en dirección oeste, colisionó contra la parte trasera de un carro a tracción a sangre.

El impacto desvió la trayectoria del rodado menor, que terminó proyectado hacia el carril contrario. Allí, rozó el paragolpes de una camioneta que circulaba en sentido opuesto. Por escasos segundos, el conductor de ese vehículo logró frenar a tiempo, evitando una colisión de mayores proporciones.

A bordo de la motocicleta viajaban tres personas, entre ellas un menor de edad. Según confirmaron fuentes oficiales, ninguna de ellas llevaba casco al momento del choque. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar y asistió a los heridos, quienes fueron trasladados conscientes al Hospital del Este. La información fue confirmada por el portal tucumano La Gaceta, que dio cuenta del operativo sanitario desplegado en el sitio.

El incidente ocurrió en un punto estratégico del sistema vial tucumano. El puente Lucas Córdoba, anteriormente conocido como puente Ramón Paz Posse, fue inaugurado en 1931 y cruza el río Salí por la Ruta Nacional 9. Es una de las arterias más transitadas de la provincia y, según reportes oficiales, soporta un flujo estimado de 80.000 vehículos por día.

Este mismo año, el puente fue objeto de trabajos de mantenimiento estructural. De las doce juntas de dilatación que lo componen, ocho fueron intervenidas y cuatro ya finalizadas, según datos relevados en julio. Como parte de las tareas, se realizaron cortes nocturnos completos, mientras que durante el día el tránsito se mantuvo habilitado con precaución.

Además, se llevó a cabo la repavimentación completa del trayecto, que incluyó el retiro del asfalto viejo, nivelación de ondulaciones, colocación de nuevo pavimento y renovación de la señalización horizontal.

Por lo pronto, los tres heridos permanecen bajo observación médica y se aguarda la evolución de su estado de salud.

Temas Relacionados

niñochoquemuerteAutopista Rosario-Santa Feautocamión

Últimas Noticias

Un ciclista murió tras caer desde un puente mientras circulaba en Córdoba

El hecho ocurrió en el límite entre San Lorenzo y Villa Cura Brochero, cuando un hombre, de 58 años, que descendía por la ruta, perdió el control del rodado

Un ciclista murió tras caer

Brutal agresión a un limpiavidrios en Córdoba: le pegaron entre dos hombres y lo dejaron inconsciente

Tras descender de su vehículo, los agresores lo redujeron a golpes y patadas. Quedó tendido en la vereda

Brutal agresión a un limpiavidrios

Una línea del Subte extenderá su horario durante el miércoles por el partido de River por Copa Libertadores

La línea D funcionará hasta la 1 de la madrugada para facilitar la salida de hinchas tras el encuentro contra Palmeiras. Qué estaciones estarán abiertas para mejorar la desconcentración y la conectividad

Una línea del Subte extenderá

Un delincuente robó en una farmacia de La Plata y se tiroteó con la Policía: el video

Sucedió este martes en la localidad de Tolosa y el ladrón fue herido en el abdomen. El mismo local había sido asaltado hace diez días

Un delincuente robó en una

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

El felino había sido capturado el sábado por la tarde en esa localidad de Corrientes. Tras la revisión de veterinarios, determinaron que será operado antes de volver a su hábitat

El puma que alertó a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Impacto macro: los 3 riesgos

Impacto macro: los 3 riesgos que podrían poner en riesgo el ancla fiscal y la economía, según el Presupuesto 2026

Un ciclista murió tras caer desde un puente mientras circulaba en Córdoba

Asesinaron a quemarropa a un joven en plena calle en Neuquén e investigan si se trató de un crimen narco

Brutal agresión a un limpiavidrios en Córdoba: le pegaron entre dos hombres y lo dejaron inconsciente

Proponen una ley para transparentar los aumentos de precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Robert Redford, el dios de

Robert Redford, el dios de la pantalla convertido en padrino del cine independiente

Cuando Zitarroza fue a preguntar por Gardel: un episodio de la novela gráfica sobre el gran cantautor uruguayo

De la utopía digital a la desilusión: desafíos y límites en la reconstrucción de una internet más humana

El asesinato de Charlie Kirk: ¿una nueva guerra civil?

Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares

TELESHOW
El adolescente de 16 años

El adolescente de 16 años con leucemia que recibió el apoyo de Bizarrap en el programa de Guido Kaczka

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”

Tiago PZK sorprendió con el look que llevó a La Voz Argentina: “Para estar cómodo”

Juli Poggio contó la angustia que siente por la salud de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”

Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “Los siento como una amenaza”