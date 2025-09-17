Murió un niño de 4 años en un choque en la Autopista Rosario-Santa Fe

Los Bomberos trabajaron en el lugar del fatal choque entre un auto y un camión en la Autopista Rosario-Santa Fe (Rosario3)

Ayer por la tarde, un niño de cuatro años murió en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Barrancas, tras un choque entre el automóvil en el que viajaba con su familia y un camión.

El siniestro fatal se registró cerca de las 17 en el kilómetro 79 de la traza cuando los vehículos circulaban en sentido sur-norte. De un momento a otro, el camión Mercedes Benz alcanzó el Fiat Duna en el que se desplazaba la familia y lo embistió. La causas aún se desconocen.

Personal médico y policial se presentó inmediatamente en el lugar. El pequeño de 4 años, identificado como C., recibió rápida atención y maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque los intentos no lograron reanimarlo. Su hermano de 13 años y ambos padres presentaron heridas que, según el parte médico oficial, no ponían en riesgo su vida. Mientras tanto, el conductor del camión, un hombre de 42 años, no sufrió lesiones.

Tras el impacto y según informó el portal Rosario3, equipos de rescate de Barrancas y San Lorenzo se movilizaron para asistir a las víctimas. El tránsito en la autopista fue totalmente interrumpido, y los vehículos fueron desviados hacia la ruta nacional 11 por el ingreso a Barrancas. Las tareas de remoción y limpieza del área siniestrada se extendieron durante varias horas, generando demoras considerables en ambas direcciones.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación de la comisaría local, que ya recabó declaraciones del chofer del camión y se encuentra analizando las imágenes de las cámaras viales. Se procura determinar si hubo factores climáticos, problemas de infraestructura vial o fallas humanas involucradas en el siniestro. La zona donde ocurrió el hecho es un tramo ampliamente transitado.

El camión Mercedes Benz involucrado en el choque (Rosario3)

Tres heridos por un choque en Tucumán

Horas atrás, un siniestro vial ocurrido en el puente Lucas Córdoba, que conecta San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salí, dejó como saldo tres personas heridas y una secuencia de maniobras que, por momentos, rozó el desastre. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y dio cuenta de una escena tan inesperada como peligrosa.

De acuerdo con los registros audiovisuales, el choque se produjo ayer al mediodía cuando una motocicleta, que circulaba en dirección oeste, colisionó contra la parte trasera de un carro a tracción a sangre.

El impacto desvió la trayectoria del rodado menor, que terminó proyectado hacia el carril contrario. Allí, rozó el paragolpes de una camioneta que circulaba en sentido opuesto. Por escasos segundos, el conductor de ese vehículo logró frenar a tiempo, evitando una colisión de mayores proporciones.

A bordo de la motocicleta viajaban tres personas, entre ellas un menor de edad. Según confirmaron fuentes oficiales, ninguna de ellas llevaba casco al momento del choque. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar y asistió a los heridos, quienes fueron trasladados conscientes al Hospital del Este. La información fue confirmada por el portal tucumano La Gaceta, que dio cuenta del operativo sanitario desplegado en el sitio.

El incidente ocurrió en un punto estratégico del sistema vial tucumano. El puente Lucas Córdoba, anteriormente conocido como puente Ramón Paz Posse, fue inaugurado en 1931 y cruza el río Salí por la Ruta Nacional 9. Es una de las arterias más transitadas de la provincia y, según reportes oficiales, soporta un flujo estimado de 80.000 vehículos por día.

Este mismo año, el puente fue objeto de trabajos de mantenimiento estructural. De las doce juntas de dilatación que lo componen, ocho fueron intervenidas y cuatro ya finalizadas, según datos relevados en julio. Como parte de las tareas, se realizaron cortes nocturnos completos, mientras que durante el día el tránsito se mantuvo habilitado con precaución.

Además, se llevó a cabo la repavimentación completa del trayecto, que incluyó el retiro del asfalto viejo, nivelación de ondulaciones, colocación de nuevo pavimento y renovación de la señalización horizontal.

Por lo pronto, los tres heridos permanecen bajo observación médica y se aguarda la evolución de su estado de salud.