Sociedad

A partir de hoy, cierran una estación de la línea B del Subte por tres meses por trabajos de remodelación

Las tareas se realizarán en la estación Uruguay. Forman parte de un operativo incluido en el Plan de Renovación Integral de Estaciones

Guardar
La estación Uruguay de la
La estación Uruguay de la Línea B del subte cerrará por tres meses para una renovación integral

A partir de este lunes quedará suspendido de forma momentánea el funcionamiento de la estación Uruguay de la Línea B del subte en la Ciudad de Buenos Aires. Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) anunció que permanecerá cerrada por un período estimado de tres meses, tiempo en el cual se realizarán tareas integrales contempladas dentro del Plan de Renovación de Estaciones.

La estación se suma a otras que ya se encuentran clausuradas por el mismo motivo. Se trata de Carlos Gardel en la misma línea y Plaza Italia y Agüero en la Línea D. Según explicó SBASE, el objetivo de estas obras es modernizar la infraestructura, sumar tecnologías y optimizar la experiencia de los pasajeros. Entre las tareas planificadas figuran la pintura, el reemplazo de pisos, aplicaciones anticorrosivas, colocación de luminarias LED, actualización de la cartelería, señalización braille e incorporación de nuevo mobiliario en los andenes.

El proyecto incluye también la renovación de accesos, escaleras, vestíbulos y andenes, buscando facilitar la circulación y la accesibilidad. Incluso, prevén que realizarán la impermeabilización de la estación con materiales innovadores y tratamientos específicos sobre las juntas y estructuras.

El anuncio hecho a través
El anuncio hecho a través de las redes del Gobierno de la Ciudad respecto al cierre de la estación Uruguay (Foto: IG Basubte)

SBASE informó que, entre las acciones principales del proyecto, se incluye la restauración y preservación de cuatro murales históricos que se encuentran en el vestíbulo y andén de la estación Uruguay, tarea que estará en manos de especialistas en conservación patrimonial. El programa de modernización ha alcanzado hasta el momento once estaciones del subte en distintas líneas, con intervenciones previas en espacios como Castro Barros, Lima y Acoyte en la Línea A; Pueyrredón y Pasteur-AMIA en la Línea B; San Martín en la Línea C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D, y Jujuy en la Línea E.

Con respecto al Premetro, la empresa puntualizó que trece paradores también fueron renovados integralmente. Entre los puntos beneficiados figuran Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

El cronograma de obras continuará desplegándose en los meses venideros, con nuevas mejoras planeadas en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). Simultáneamente, avanzan los procesos licitatorios para la puesta en valor de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), así como General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Los trabajos se llevan a
Los trabajos se llevan a cabo en diferentes líneas de Subte (Foto: IG Basubte)

Desde Subterráneos de Buenos Aires S.E. remarcaron que el propósito central de estas obras es brindar espacios más seguros y confortables a los miles de usuarios que a diario circulan por la red, trabajando en paralelo en varias estaciones para agilizar el proceso.

Las tareas de remodelación en las mencionadas estaciones y las próximas a ser ejecutadas, se suman al anuncio que meses atrás hizo el Gobierno de la Ciudad respecto a los nuevos vagones adquiridos para la renovación de las flotas, en especial de la Línea B.

En julio informó la licitación para la compra de 174 coches nuevos a la empresa china CRRC Changchun Railway Vehicles Co. Ltd, elegida por cumplir con los requisitos técnicos y superar a otros competidores internacionales. La inversión asignada para la operación asciende a 301 millones de dólares, lo que representó la mayor apuesta en material rodante que realizó el sistema en la última década.

El cronograma de obras continuará
El cronograma de obras continuará desplegándose en los meses venideros (Foto: IG Basubte)

Según lo informado, los trenes —que comenzarán a circular durante el primer trimestre de 2027— reemplazarán a los históricos coches Mitsubishi, en servicio desde hace sesenta años, y a las unidades CAF 6000, con más de veinte años en funcionamiento. La actualización forma parte de un plan de modernización integral que también incluye el recambio de unidades en las líneas A y C.

Cada nuevo coche contará con aire acondicionado, asientos longitudinales, cámaras de seguridad, sistemas de información visual y auditiva, iluminación led antivandálica y equipamiento para operar bajo un sistema de señalización avanzado como el de las líneas D y H. Estas mejoras buscan elevar los estándares de seguridad y confort, optimizar la frecuencia y adecuar el subte a la demanda actual.

El objetivo es continuar mejorando la frecuencia y calidad del servicio para los más de 270.000 usuarios que diariamente utilizan estos ramales. El aporte económico para esta etapa asciende a 75 millones de dólares, de los cuales ya se ejecutó un anticipo del 20%. Las formaciones para las líneas A y C comenzarán a arribar durante 2026.

Temas Relacionados

SubteLínea BUruguayCiudad de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Autos de lujo, redes sociales y criptomonedas: investigan una estafa piramidal con más de 200 víctimas en La Plata

Mediante una plataforma, ofrecían inversiones automatizadas y altos retornos. La desaparición repentina del dinero de las cuentas encendió las alarmas de los inversores. La suma alcanza los 250 mil dólares

Autos de lujo, redes sociales

Alerta amarilla y nubosidad: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en la última semana de invierno

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó las condiciones climáticas para la semana previa al inicio de la primavera

Alerta amarilla y nubosidad: cómo

Desde hoy cierran un acceso de la autopista Dellepiane sentido a CABA

La reconfiguración de la autopista incluye un nuevo Metrobús, colectoras continuas y espacios verdes, impactando a miles de conductores y usuarios del transporte público en la zona

Desde hoy cierran un acceso

La ANMAT prohibió el uso de una serie de productos para el cabello y diferentes equipos

El organismo también detectó irregularidades en otros artículos de limpieza y equipos médicos. Las disposiciones se publicaron en Boletín Oficial

La ANMAT prohibió el uso

El viaje del Señor y la Virgen del Milagro: terremotos, procesiones multitudinarias y el pacto que une a Salta cada septiembre

La llegada de las imágenes sagradas, la misteriosa desaparición de la embarcación que las transportó desde España y los sismos que resistieron contribuyeron a la devoción. Cada 15 de septiembre, una procesión de creyentes y no creyentes, locales y visitantes, moviliza al noroeste argentino: es la segunda manifestación más importante del país, solo detrás de la peregrinación a Luján. Historia de una tradición de identidad salteña

El viaje del Señor y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atraparon a dos hombres que

Atraparon a dos hombres que eran buscados por golpear y asaltar a jóvenes a la salida de un boliche en Berisso

Autos de lujo, redes sociales y criptomonedas: investigan una estafa piramidal con más de 200 víctimas en La Plata

Alerta amarilla y nubosidad: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en la última semana de invierno

Desde hoy cierran un acceso de la autopista Dellepiane sentido a CABA

La ANMAT prohibió el uso de una serie de productos para el cabello y diferentes equipos

INFOBAE AMÉRICA
Desierto Blanco, la joya natural

Desierto Blanco, la joya natural que parece sacada de otro planeta

Marco Rubio se reúne con Netanyahu para analizar la ofensiva en Qatar y el futuro de Gaza previo a la cumbre de la ONU

EEUU presiona a Europa para aislar a Putin y advirtió que no aplicará nuevas sanciones mientras compren petróleo ruso

EEUU, Corea del Sur y Japón dieron inicio a sus maniobras conjuntas en respuesta a las amenazas balísticas de Kim Jong-un

Estados Unidos denunció que el régimen de China manipula documentos históricos para justificar su presión sobre Taiwán

TELESHOW
Los ex Gran Hermano, unidos

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”