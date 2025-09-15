A partir de hoy, cierran una estación de la línea B del Subte por tres meses por trabajos de remodelación

La estación Uruguay de la Línea B del subte cerrará por tres meses para una renovación integral

A partir de este lunes quedará suspendido de forma momentánea el funcionamiento de la estación Uruguay de la Línea B del subte en la Ciudad de Buenos Aires. Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) anunció que permanecerá cerrada por un período estimado de tres meses, tiempo en el cual se realizarán tareas integrales contempladas dentro del Plan de Renovación de Estaciones.

La estación se suma a otras que ya se encuentran clausuradas por el mismo motivo. Se trata de Carlos Gardel en la misma línea y Plaza Italia y Agüero en la Línea D. Según explicó SBASE, el objetivo de estas obras es modernizar la infraestructura, sumar tecnologías y optimizar la experiencia de los pasajeros. Entre las tareas planificadas figuran la pintura, el reemplazo de pisos, aplicaciones anticorrosivas, colocación de luminarias LED, actualización de la cartelería, señalización braille e incorporación de nuevo mobiliario en los andenes.

El proyecto incluye también la renovación de accesos, escaleras, vestíbulos y andenes, buscando facilitar la circulación y la accesibilidad. Incluso, prevén que realizarán la impermeabilización de la estación con materiales innovadores y tratamientos específicos sobre las juntas y estructuras.

El anuncio hecho a través de las redes del Gobierno de la Ciudad respecto al cierre de la estación Uruguay (Foto: IG Basubte)

SBASE informó que, entre las acciones principales del proyecto, se incluye la restauración y preservación de cuatro murales históricos que se encuentran en el vestíbulo y andén de la estación Uruguay, tarea que estará en manos de especialistas en conservación patrimonial. El programa de modernización ha alcanzado hasta el momento once estaciones del subte en distintas líneas, con intervenciones previas en espacios como Castro Barros, Lima y Acoyte en la Línea A; Pueyrredón y Pasteur-AMIA en la Línea B; San Martín en la Línea C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D, y Jujuy en la Línea E.

Con respecto al Premetro, la empresa puntualizó que trece paradores también fueron renovados integralmente. Entre los puntos beneficiados figuran Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

El cronograma de obras continuará desplegándose en los meses venideros, con nuevas mejoras planeadas en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). Simultáneamente, avanzan los procesos licitatorios para la puesta en valor de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), así como General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Los trabajos se llevan a cabo en diferentes líneas de Subte (Foto: IG Basubte)

Desde Subterráneos de Buenos Aires S.E. remarcaron que el propósito central de estas obras es brindar espacios más seguros y confortables a los miles de usuarios que a diario circulan por la red, trabajando en paralelo en varias estaciones para agilizar el proceso.

Las tareas de remodelación en las mencionadas estaciones y las próximas a ser ejecutadas, se suman al anuncio que meses atrás hizo el Gobierno de la Ciudad respecto a los nuevos vagones adquiridos para la renovación de las flotas, en especial de la Línea B.

En julio informó la licitación para la compra de 174 coches nuevos a la empresa china CRRC Changchun Railway Vehicles Co. Ltd, elegida por cumplir con los requisitos técnicos y superar a otros competidores internacionales. La inversión asignada para la operación asciende a 301 millones de dólares, lo que representó la mayor apuesta en material rodante que realizó el sistema en la última década.

El cronograma de obras continuará desplegándose en los meses venideros (Foto: IG Basubte)

Según lo informado, los trenes —que comenzarán a circular durante el primer trimestre de 2027— reemplazarán a los históricos coches Mitsubishi, en servicio desde hace sesenta años, y a las unidades CAF 6000, con más de veinte años en funcionamiento. La actualización forma parte de un plan de modernización integral que también incluye el recambio de unidades en las líneas A y C.

Cada nuevo coche contará con aire acondicionado, asientos longitudinales, cámaras de seguridad, sistemas de información visual y auditiva, iluminación led antivandálica y equipamiento para operar bajo un sistema de señalización avanzado como el de las líneas D y H. Estas mejoras buscan elevar los estándares de seguridad y confort, optimizar la frecuencia y adecuar el subte a la demanda actual.

El objetivo es continuar mejorando la frecuencia y calidad del servicio para los más de 270.000 usuarios que diariamente utilizan estos ramales. El aporte económico para esta etapa asciende a 75 millones de dólares, de los cuales ya se ejecutó un anticipo del 20%. Las formaciones para las líneas A y C comenzarán a arribar durante 2026.