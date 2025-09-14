Cerrarán desde este lunes una estación de la línea B del Subte por tres meses debido a trabajos de remodelación

La clausura se extenderá durante aproximadamente tres meses para concretar una renovación integral que forma parte del Plan de Renovación de Estaciones.

La estación Uruguay de la Línea B del subte de la Ciudad de Buenos Aires interrumpirá sus operaciones mañana. Según informó Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), la clausura se extenderá durante aproximadamente tres meses para concretar trabajos integrales que forman parte del Plan de Renovación de Estaciones.

La medida afecta a una de las zonas más transitadas del sistema y se suma a otros cierres vigentes, como Carlos Gardel en la misma línea y Plaza Italia y Agüero en la Línea D. De acuerdo con lo comunicado por SBASE, esta serie de intervenciones busca actualizar la infraestructura, incorporar tecnologías y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios.

El proyecto prevé trabajos como pintura, recambio de pisos, revestimientos anticorrosivos, instalación de luminarias LED, actualización de la señalética, incorporación de señalización braille y renovación del mobiliario en los andenes. Además, se renovarán accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes para optimizar la circulación y accesibilidad. La impermeabilización de la estación incluirá la aplicación de materiales de última generación, sumado a tratamientos específicos sobre juntas y estructuras.

La estación Uruguay de la Línea B del subte cerrará por tres meses para una renovación integral

Entre los aspectos destacados del plan, SBASE confirmó la restauración y recuperación patrimonial de cuatro murales históricos ubicados en el vestíbulo y el andén de Uruguay, tarea que quedará a cargo de restauradores profesionales especializados.

Este proceso de modernización ya abarcó once estaciones en diferentes líneas, como Castro Barros, Lima y Acoyte en la Línea A; Pueyrredón y Pasteur-AMIA en la Línea B; San Martín en la Línea C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D, y Jujuy en la Línea E.

Además, SBASE detalló que otros trece paradores del Premetro recibieron mejoras integrales. Dentro de esta red, los trabajos beneficiaron a puntos como Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

La agenda de obras mantendrá continuidad en los próximos meses. En la nómina están previstas próximas intervenciones en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A), Malabia (Línea B) y Tribunales (Línea D). Ya se encuentra en proceso de licitación la modernización de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

El proyecto prevé trabajos como pintura, recambio de pisos, revestimientos anticorrosivos, instalación de luminarias LED, actualización de la señalética, entre otros.

Durante la ejecución de estos trabajos, desde Subterráneos de Buenos Aires S.E. se subraya el objetivo de ofrecer estaciones más cómodas y seguras para los miles de pasajeros que utilizan la red cada día. La decisión de intervenir múltiples estaciones de manera simultánea busca acelerar la transformación del sistema y garantizar la conservación del patrimonio arquitectónico y artístico del subterráneo porteño.