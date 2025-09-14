Sociedad

Tragedia en la Ruta 215: murió un reconocido deportista y preparador físico platense tras un violento vuelco en Brandsen

Se trata de Joaquín Daguerre, de 27 años, quien además era jugador del Club Atlético y Progreso. Hay dos heridos graves

Guardar
El siniestro se produjo cuando
El siniestro se produjo cuando la camioneta Ford Eco Sport en la que viajaban los tres jóvenes despistó y volcó a la altura del barrio Los Bosquecitos

Un joven de 27 años falleció y otros dos resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido este sábado sobre la Ruta Provincial 215, en el tramo que conecta La Plata con Brandsen.

El siniestro se produjo cuando la camioneta Ford Eco Sport en la que viajaban los tres jóvenes despistó y volcó a la altura del barrio Los Bosquecitos.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba en dirección a Brandsen cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control y la camioneta terminó impactando contra un alcantarillado luego de volcar violentamente sobre la banquina.

De los dos heridos, uno
De los dos heridos, uno se encuentra con pronóstico reservado

De inmediato, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios de Brandsen, personal del SAME y efectivos de la Policía Vial. Las tres víctimas fueron rescatadas y trasladadas de urgencia al Hospital Municipal Francisco Caram.

En el centro de salud se confirmó el fallecimiento de Joaquín Daguerre, de 27 años, reconocido preparador físico y jugador del Club Atlético y Progreso, institución de la que formaba parte desde hacía varios años.

Daguerre también se desempeñaba como director técnico de las categorías 2015 y 2016 de Estrella del Sur, equipos que recientemente habían logrado el campeonato en su división. En 2023 formó parte del cuerpo técnico que consiguió el histórico ascenso del club a la Primera C, y en 2024 trabajó en El Porvenir.

Homenaje de Estrella del Sur:
Homenaje de Estrella del Sur: el club despidió con profundo pesar a su preparador físico, recordado por su pasión y compromiso

Su repentina partida causó una profunda conmoción en la comunidad futbolística de la región, que expresó su dolor en redes sociales y envió mensajes de apoyo a la familia.

Desde su cuenta oficial de X, la Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil de la de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lamentó profundamente el fallecimiento, donde Joaquín trabajó tanto en Primera Divisón como en el fútbol formativo. “Nuestro respeto a sus familiares y amigos”, escribió.

El “Chiqui” Tapia, presidenta de AFA, también utilizó sus redes sociales para despedirse de él: “Un profundo dolor por el fallecimiento de Joaquín Daguerre. Mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos; y un fuerte abrazo a toda la gente de Estrella del Sur”.

El posteo del Chiqui Tapia,
El posteo del Chiqui Tapia, presidente de la AFA

El estado de los heridos

Los otros dos ocupantes del vehículo sufrieron lesiones de consideración. Ellos fueron identificados como Cristian Rodas, que conducía la camioneta y permanece en estado crítico; y Juanse Daguerre, hermano de Joaquín.

Tras ser estabilizado en el Hospital Municipal de Brandsen, Rodas fue derivado al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner, en Cañuelas, donde continúa internado en terapia intensiva. Familiares y allegados iniciaron una cadena de oración para acompañarlo en este delicado momento.

En tanto, Juanse fue derivado a un hospital de La Plata donde fue intervenido quirúrgicamente. Su evolución es favorable y se encuentra fuera de peligro.

Dolor en el fútbol regional:
Dolor en el fútbol regional: Joaquín Daguerre, de 27 años, perdió la vida en un accidente vial en la Ruta 215

La Policía Científica trabajó en la zona para relevar pruebas y determinar las causas del siniestro. Si bien no se descartan factores climáticos o un posible exceso de velocidad, los investigadores aguardan los peritajes para esclarecer lo sucedido.

El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad de Brandsen, ciudad ubicada a 40 minutos de La Plata, donde la noticia del fallecimiento de Joaquín Daguerre rápidamente se transformó en motivo de dolor y consternación.

Temas Relacionados

Joaquin Daguerrepreparador físicofutbolistadeportistaClub Atlético y ProgresoLa Platavuelco fatalúltimas noticias

Últimas Noticias

Video: la brutal agresión de un hombre a sus perros registrada por una vecina

El hecho ocurrió en La Plata y, a raíz de las imágenes, el agresor fue detenido por maltrato animal. IMÁGENES SENSIBLES

Video: la brutal agresión de

“Boquitas pintadas”, el clásico de Manuel Puig que conmovió en redes gracias a un gesto entrañable

La novela volvió a cobrar protagonismo luego de que una joven compartiera el obsequio que recibió, acompañado de una dedicatoria escrita a mano

“Boquitas pintadas”, el clásico de

Lo detuvieron por el robo de cables, allanaron la casa de su mamá y encontraron más de $7 millones en éxtasis

El sospechoso fue aprehendido en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando cotejaron su DNI, los investigadores notaron que era buscado por drogas y que era oriundo de Mar del Plata. En la vivienda también reside su abuela

Lo detuvieron por el robo

Cerrarán desde este lunes una estación de la línea B del Subte por tres meses debido a trabajos de remodelación

Las tareas se realizarán en la estación Uruguay. Forman parte de un operativo incluido en el Plan de Renovación Integral de Estaciones, que ya abarcó a varias paradas de la red de subterráneos

Cerrarán desde este lunes una

¿Basura espacial o un meteorito?: una misteriosa bola de fuego atravesó el atardecer en tres provincias argentinas

Vecinos de localidades pampeanas, bonaerenses y rionegrinas observaron ayer un bólido cuya luz permaneció visible varios segundos y despertó llamadas a la Policía, además de debates sobre su origen

¿Basura espacial o un meteorito?:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: la brutal agresión de

Video: la brutal agresión de un hombre a sus perros registrada por una vecina

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Milei participó por video de un acto de Vox en Madrid, se comparó con Charlie Kirk y dijo que defiende “con uñas y dientes” su gestión

Cómo la suba del dólar y el clima electoral impactan en la inflación de septiembre

Vuelve un clásico al mercado argentino: la nueva generación del Golf GTI llegará en 2026

INFOBAE AMÉRICA
Hallan tres esculturas que revelan

Hallan tres esculturas que revelan que relatar historias comenzó, al menos, en el Neolítico

Polémica en Japón: retiran estatuas de mujeres desnudas de los espacios públicos

Crisis en Nepal: la primera ministra interina prometió “acabar con la corrupción”

Australia invertirá 8.000 millones de dólares en defensa submarina con tecnología de EEUU

La posición de China y Rusia en la ONU frente a la crisis en Haití beneficia a la bandas armadas que en operan en la isla caribeña

TELESHOW
Camilota rompió en llanto en

Camilota rompió en llanto en vivo al hablar de la salud de Thiago Medina: “Verlo así hace que se me desarme el alma”

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Fiesta, spa y noviazgo confirmado: Tamara Báez celebró los 4 años de Jamaica y selló su vuelta con Thiago Martínez

Agustina Macri habla sobre su último film: “Miss Carbón tuvo fuerza propia para ir adelante, nada ni nadie la detuvo”

Magui Bravi le reveló a Mirtha Legrand el prejuicio que enfrentó en sus primeros pasos en la actuación