Tragedia en la Ruta 215: murió un reconocido deportista y preparador físico platense tras un violento vuelco en Brandsen

Un joven de 27 años falleció y otros dos resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido este sábado sobre la Ruta Provincial 215, en el tramo que conecta La Plata con Brandsen.

El siniestro se produjo cuando la camioneta Ford Eco Sport en la que viajaban los tres jóvenes despistó y volcó a la altura del barrio Los Bosquecitos.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba en dirección a Brandsen cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control y la camioneta terminó impactando contra un alcantarillado luego de volcar violentamente sobre la banquina.

De los dos heridos, uno se encuentra con pronóstico reservado

De inmediato, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios de Brandsen, personal del SAME y efectivos de la Policía Vial. Las tres víctimas fueron rescatadas y trasladadas de urgencia al Hospital Municipal Francisco Caram.

En el centro de salud se confirmó el fallecimiento de Joaquín Daguerre, de 27 años, reconocido preparador físico y jugador del Club Atlético y Progreso, institución de la que formaba parte desde hacía varios años.

Daguerre también se desempeñaba como director técnico de las categorías 2015 y 2016 de Estrella del Sur, equipos que recientemente habían logrado el campeonato en su división. En 2023 formó parte del cuerpo técnico que consiguió el histórico ascenso del club a la Primera C, y en 2024 trabajó en El Porvenir.

Homenaje de Estrella del Sur: el club despidió con profundo pesar a su preparador físico, recordado por su pasión y compromiso

Su repentina partida causó una profunda conmoción en la comunidad futbolística de la región, que expresó su dolor en redes sociales y envió mensajes de apoyo a la familia.

Desde su cuenta oficial de X, la Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil de la de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lamentó profundamente el fallecimiento, donde Joaquín trabajó tanto en Primera Divisón como en el fútbol formativo. “Nuestro respeto a sus familiares y amigos”, escribió.

El “Chiqui” Tapia, presidenta de AFA, también utilizó sus redes sociales para despedirse de él: “Un profundo dolor por el fallecimiento de Joaquín Daguerre. Mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos; y un fuerte abrazo a toda la gente de Estrella del Sur”.

El posteo del Chiqui Tapia, presidente de la AFA

El estado de los heridos

Los otros dos ocupantes del vehículo sufrieron lesiones de consideración. Ellos fueron identificados como Cristian Rodas, que conducía la camioneta y permanece en estado crítico; y Juanse Daguerre, hermano de Joaquín.

Tras ser estabilizado en el Hospital Municipal de Brandsen, Rodas fue derivado al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner, en Cañuelas, donde continúa internado en terapia intensiva. Familiares y allegados iniciaron una cadena de oración para acompañarlo en este delicado momento.

En tanto, Juanse fue derivado a un hospital de La Plata donde fue intervenido quirúrgicamente. Su evolución es favorable y se encuentra fuera de peligro.

Dolor en el fútbol regional: Joaquín Daguerre, de 27 años, perdió la vida en un accidente vial en la Ruta 215

La Policía Científica trabajó en la zona para relevar pruebas y determinar las causas del siniestro. Si bien no se descartan factores climáticos o un posible exceso de velocidad, los investigadores aguardan los peritajes para esclarecer lo sucedido.

El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad de Brandsen, ciudad ubicada a 40 minutos de La Plata, donde la noticia del fallecimiento de Joaquín Daguerre rápidamente se transformó en motivo de dolor y consternación.