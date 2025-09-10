Los servicios del tren Mitre estarán interrumpidos por obras: cómo afectará al servicio

Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre del tren Mitre estarán interrumpidos por obras del 13 al 15 de septiembre

El transporte ferroviario de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires experimentará este fin de semana un cambio excepcional: los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre estarán interrumpidos tres días debido a obras de AUSA.

Desde Trenes Argentinos confirmaron que el recorte del servicio comenzará el sábado 13 y se extenderá hasta el lunes 15 de septiembre inclusive. Abarcará por completo ambos trayectos y obedece a la ampliación del paso bajo nivel en la Avenida Del Fomentista, eje neurálgico del cruce entre el ferrocarril y el tránsito vehicular en el norte porteño.

Las tareas de modernización tienen como escenario el tramo entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete, donde equipos de AUSA desplegarán maquinaria para montar un nuevo puente ferroviario y sumar estructuras de hormigón a la infraestructura ya existente.

De acuerdo con lo comunicado, el proyecto prevé la renovación completa de las vías sobre los puentes y la expansión del túnel vehicular, componentes esenciales para mejorar el flujo vial y garantizar el paso seguro bajo el tendido de la línea Mitre.

Asimismo, se confirmó que el ramal Tigre mantendrá su itinerario completo durante las jornadas de la intervención, absorbiendo parte de la usual demanda de pasajeros que utilizan las otras ramas. Así, mientras algunos usuarios deberán buscar rutas alternativas, otros percibirán mayor movimiento de viajeros y personal en los andenes habituales.

Los trenes de larga distancia entre Rosario, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires también estarán suspendidos durante el fin de semana (NA)

Aprovechando la suspensión solicitada por AUSA, Trenes Argentinos Infraestructura dará continuidad a la migración de tecnología en las áreas de las estaciones Tres de Febrero y Colegiales, según consta en el “Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria”.

Los trabajos incluyen modernización de señalamiento y telecomunicaciones en el sector norte, una vieja demanda de los conductores y de los responsables del control central.

El impacto de la obra trasciende las fronteras de la Capital Federal: los servicios de larga distancia que unen Rosario, Córdoba y Tucumán con Buenos Aires tampoco circularán desde el viernes hasta el lunes.

A su vez, el tren rosarino programado para regresar el martes desde la ciudad santafesina también quedó cancelado. Esta restricción afecta a cientos de usuarios que viajan entre provincias durante el fin de semana.

La programación original establece que, en caso de lluvias u otras condiciones climáticas adversas, la obra sufrirá demoras. Los pasajeros pueden acceder a más información acerca de la evolución de las tareas y modificaciones en la oferta en la web oficial o a través de la aplicación de Trenes Argentinos.

Disminuyó el robo de cables ferroviarios

El robo de cables ferroviarios cayó un 80% en el último año gracias a operativos de seguridad y patrullaje en estaciones

El robo de cables a lo largo del recorrido ferroviario tuvo una caída del 80% y las aprehensiones vinculadas a delitos en el marco de los trenes aumentaron de manera significativa, según datos que surgen de la labor mancomunada entre la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y el equipo de Seguridad de Trenes Argentinos.

Durante julio de 2024 se contabilizaron 73 hechos de sustracción de cables; en igual periodo de 2025, los registros descendieron a 15 casos. A este resultado se añade una baja considerable en los intentos de robo, que fueron frustrados gracias a la intervención oportuna de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la Gerencia de Prevención y Seguridad Integral de Trenes Argentinos, a lo largo del año se llevaron a cabo 52 detenciones relacionadas específicamente con este delito, dato que se suma al impacto de los operativos preventivos desplegados.

La colaboración entre fuerzas federales y el personal de la operadora ferroviaria se robusteció mediante la implementación del programa Estaciones Seguras, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que contempla la presencia de 6.000 efectivos encargados del patrullaje tanto en estaciones como en sus inmediaciones, en las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur.

Según los datos oficiales relevados por la Secretaría de Transporte, entre enero y agosto de este año fueron detenidas 562 personas por comportamientos delictivos ocurridos en el entorno ferroviario nacional. De ese total, 509 responden a incidentes de robo, ataques o episodios de violencia de género registrados en espacios administrados por Trenes Argentinos.