Insólito choque en Entre Ríos: un tanque de guerra embistió a una camioneta que estaba estacionada

Un tanque de guerra circulaba en dirección sur norte cuando impactó contra una camioneta que estaba estacionada

Un hecho tan inusual como llamativo sacudió la tranquilidad de la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, este martes alrededor del mediodía. Una columna de vehículos militares que se desplazaba por la avenida Maipú, en dirección hacia el ferrocarril local, provocó un episodio que no pasó desapercibido: uno de los tanques involucrados en el operativo impactó de lleno contra una camioneta que se encontraba estacionada.

El incidente ocurrió cerca de las 13, mientras los vehículos del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” avanzaban en fila por una de las arterias principales de la ciudad. El tanque de guerra, que circulaba de sur a norte, colisionó con la parte trasera de una camioneta Chevrolet que estaba detenida sobre la vía pública, generando importantes daños materiales en el rodado.

A pesar de la magnitud del impacto, no hubo que lamentar heridos. El vehículo civil se encontraba sin ocupantes al momento del choque, lo que evitó consecuencias mayores. La escena generó de inmediato un fuerte revuelo entre los vecinos de la zona, que salieron de sus casas sorprendidos por el despliegue de maquinaria de guerra en pleno corazón urbano.

La explicación detrás del inusual movimiento militar en las calles de Concordia tiene que ver con un operativo de adiestramiento logístico del Ejército Argentino. Según detalló el teniente coronel Abel Camarino, jefe del Regimiento 6, al medio 7 Páginas, “en este lugar, se están efectuando las prácticas necesarias para el -futuro- embarque de vehículos blindados en trenes, para su transporte hacia la provincia de Corrientes”.

La actividad se enmarca dentro del plan de adiestramiento militar de la II Brigada Blindada, a la cual pertenece el regimiento local. Tal como explicó el oficial, el propósito de esta etapa es que el personal adquiera experiencia en el procedimiento de carga y descarga de los vehículos en formaciones ferroviarias, una maniobra que exige coordinación y precisión en cada paso.

Las maniobras forman parte del plan de adiestramiento de la II Brigada Blindada que tiene previstos ejercicios en octubre (Fotos: El Once)

Como parte de la operación, participaron tanto efectivos del regimiento como integrantes del Batallón de Ingenieros Blindados 2, con base en Concepción del Uruguay, encargados de construir una rampa de embarque específicamente para esta finalidad. La jornada también contó con la colaboración técnica de personal de Trenes Argentinos Cargas, que brindó apoyo para el desarrollo de la práctica.

Una vez en Corrientes, los tanques serán utilizados en los ejercicios de campo previstos para el próximo mes, como parte del cronograma de adiestramiento de la brigada, que incluirán el despliegue de unidades blindadas, ingenieros, artillería, comunicaciones, inteligencia y logística.

“El Ejército prioriza la seguridad del personal y del material durante todo el proceso”, remarcó Camarino, y aseguró que se están cumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de actividades. En esa línea, el oficial también explicó que este tipo de prácticas resultan claves para garantizar la fluidez operativa de la unidad en contextos reales de despliegue.

El Ejército realiza varios ejercicios en distintas partes del país

DEF pudo ser testigo de la planificación e inicio del Ejercicio Libertador del Ejército Argentino (Fotos: Fernando Calzada)

El Ejército Argentino realizó durante todo el mes pasado el ejercicio “Libertador” en la provincia de Chaco, una de las maniobras más extensas de la fuerza en décadas, según informaron autoridades militares durante el lanzamiento en Campo de Mayo. El despliegue finalizó este fin de semana.

La operación comenzó en agosto y abarcó una superficie de 250 kilómetros por 300 kilómetros. El principal objetivo es evaluar el nivel de alistamiento ante situaciones de guerra o crisis, como la ocurrida en Bahía Blanca. Entre los objetivos principales figura la capacidad de concentración y despliegue, con unidades trasladadas desde distintas provincias a distancias de hasta 1.500 kilómetros.

El general Oscar Zarich, comandante de Adiestramiento y Alistamiento, explicó que la planificación comenzó en 2024 y que el nombre “Libertador” se eligió en homenaje al general San Martín. Zarich subrayó: “A los soldados, no nos define la tecnología, que es algo pasajero, sino la forma en que combatimos”. Además, anticipó ejercicios futuros, incluyendo una operación combinada con Estados Unidos prevista para 2027.

La magnitud del despliegue incluyó la participación de 3.000 efectivos, 300 vehículos (de los cuales 80 se transportarán en 40 vagones ferroviarios), el consumo de 480.000 litros de combustible y la preparación de casi 50.000 raciones. Para garantizar el abastecimiento, los ingenieros llevarán una planta capaz de potabilizar 3.600 litros de agua por hora y hasta 50.000 litros diarios.

El ejercicio contó con la presencia de los Granaderos como fuerza de seguridad, dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, tres IA-63 “Pampa” para apoyo de fuego, y la instalación de un puesto de comando multidominio. Además, se emplearon los nuevos blindados TAM 2C-A2 y herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por la Dirección General del Ejército para asistir en la toma de decisiones y el planeamiento operacional, según detallaron fuentes militares.