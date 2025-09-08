Sociedad

Tragedia en Mendoza: una moto chocó contra el muro y provocó un derrumbe que mató a una nena de 3 años

La menor fue asistida de urgencia por su familia y trasladada al Hospital Notti donde finalmente falleció. El hecho ocurrió en la localidad de Guaymallén

Una nena de 3 años murió en la localidad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, después de que una moto chocara contra el muro de una casa y provocara un derrumbe que aplastó a la menor. Rápidamente, intentaron trasladas a la niña a un hospital donde se confirmó su fallecimiento.

El trágico episodio ocurrió durante este lunes 8 de septiembre de 2025, pasadas las 15 horas, en el asentamiento Lihue. Todo comenzó cuando una motocicleta circulaba por las calles Virgen de las Nieves y Colón. El conductor perdió el dominio del rodado y se estrelló contra el cierre perimetral de una vivienda hecha de ladrillos y adobe.

En ese momento, la estructura cedió y cayó sobre la menor que fue identificada con las iniciales M.A.A.V, quien se encontraba en el interior de la casa. La niña resultó gravemente herida y fue auxiliada por familiares y vecinos que, sin aguardar una ambulancia, decidieron trasladarla por medios propios al Hospital Humberto Notti. Allí, médicos constataron su fallecimiento poco después del ingreso.

De acuerdo con la información policial a la que accedió Infobae, el conductor de la moto, un hombre de 28 años que iba acompañado por su pareja, declaró que había sido impactado previamente por un vehículo particular mientras circulaba por calle Virgen de las Nieves. Esto provocó la pérdida de control y la colisión contra la vivienda. Las autoridades secuestraron una motocicleta marca Guerrera, modelo 110cc, que participó en el siniestro.

El hecho ocurrió en un
El hecho ocurrió en un barrio de la localidad mendocina de Guaymallén

Entre los presentes, testigos detallaron que la madre de la niña y una tía estaban dentro de la vivienda cuando escucharon un estruendo en el patio delantero. Al salir, encontraron a la pequeña bajo los escombros y de inmediato intentaron socorrerla. Vecinos de la zona participaron de la asistencia inicial, lo que provocó un clima de conmoción y angustia en inmediaciones del lugar.

Familiares, al ver la gravedad de la situación, intentaron agredir al conductor de la motocicleta tras el hecho. Por este motivo, terminó interviniendo en el lugar personal de la Comisaría 31ª, que logró reducir al hombre y lo trasladó a la Comisaría 25º, donde quedó en calidad de aprehendido, a disposición de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén. En el sitio, también trabajó personal de Policía Científica, encargado de las pericias correspondientes dispuestas por el Ayudante Fiscal de turno.

Así quedó la pared tras
Así quedó la pared tras le choque de la moto

Fuentes judiciales indicaron que las investigaciones buscan determinar si, además de la responsabilidad del conductor de la moto, existe la intervención de un segundo vehículo. En paralelo, la fiscalía procura esclarecer las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la niña, con la toma de declaraciones y el análisis de la evidencia reunida en la escena.

Viajaba con un amigo que manejaba alcoholizado y terminó con muerte cerebral

Un grave siniestro vial ocurrido en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, dejó como saldo un joven en grave estado y varias personas heridas. Si bien trascendió que el principal damnificado, identificado como Mateo I., de 21 años, murió a causa de las graves heridas sufridas tras el choque, fuentes del caso confirmaron este martes a Infobae que la víctima continúa internado con muerte cerebral.

Tragedia en Mendoza: viajaba con un amigo que manejaba alcoholizado y terminó con muerte cerebral. crédito: INFO YA!

El hecho, registrado cerca de las 5 de la madrugada, tuvo lugar en la intersección de avenida Yrigoyen y Carlos Washington Lencinas, en pleno centro de la ciudad sanrafaelina.

Según la información recabada por este medio, el incidente involucró a un automóvil Volkswagen Scirocco en el que circulaban Matías D. (21), el conductor, y sus acompañantes Mateo I. (21) y Valentín P. (23). El vehículo avanzaba por avenida Yrigoyen en dirección este cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, impactó con una camioneta Volkswagen Amarok que estaba correctamente estacionada.

Producto del choque, el Scirocco volcó y colisionó a un Fiat Palio que permanecía detenido en el semáforo de la esquina, conducido por una mujer de 50 años, quien se encontraba acompañada por otras dos mujeres, de 25 y 51. Los servicios de emergencia fueron alertados por vecinos a través del 911, y minutos después arribaron personal policial de la Comisaría 32a de San Rafael, integrantes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y bomberos.

