Alarma a tres cuadras del Congreso por la detección de un gas en una cámara de electricidad

Alarma a tres cuadras del Congreso por un escape de hidrógeno en una cámara de electricidad

Bomberos de la Ciudad se trasladaron este lunes a un edificio de la Obra Social de Viajantes de Vendedores de la República Argentina, ubicado en Moreno al 2000, a unas tres cuadras del Congreso de la Nación, tras la detección de un gas, que en primer momento se identificó como hidrógeno pero aún es indefinido, en una cámara de una empresa de electricidad ubicada dentro del inmueble. Hay alarma en la zona.

Personal de guardia de la empresa Edesur que trabajaba en el lugar fue el que detectó “la presencia de un gas indefinido” y por eso se dio aviso a los Bomberos de la Ciudad y a Defensa Civil y se desafectó el suministro eléctrico en la zona como medida de precaución.

“Lo que tampoco se sabe es de dónde viene”, coincidieron las fuentes consultadas por este medio.

Por ese, motivo, los bomberos están haciendo mediciones y pericias en el lugar, pero también se requirió la presencia del personal del Aysa, para que haga chequeo correspondiente por ser el responsable pluvial de esa zona.

Las autoridades porteñas en la zona donde se detectó la fuga

Especialistas consultados por Infobae explicaron que, de tratarse de hidrógeno, “lo más peligroso, concretamente, es que, por su densidad, desplaza el oxígeno y convierte un ambiente en no respirable”.

Por ello, dijeron: “Se tiene que ingresar a la zona afectada con un detector de multigases, se tiene que verificar la concentración y buscar los posibles factores de la producción del mismo. Estos son las medidas preventivas”.

Moreno al 2000, entre Rincón y Sarandí, está cortada

El alerta llegó poco antes de las 14 en Moreno, entre Sarandí y Rincón, en el barrio porteño de Balvanera. El lugar donde se detectó la presencia de un gas indefinido, por el momento, fue evacuado de forma ordenada, explicaron fuentes del caso. La cuadra está vallada.

En paralelo, los bomberos y agentes de Defensa Civil trabajaban esta tarde junto a personal de la empresa Edesur haciendo mediciones con equipos especializados para identificar qué es lo que produce ese olor tan llamativo.

También llamaron al personal de Aysa

Como medida preventiva, previo a la llegada de los especialistas, se habían dispuesto cortes en las calles que rodean al edificio donde se detectó ese gas y de eso se encargaba la Guardia Urbana, mientras que la Guardia de Auxilio brindaba asistencia técnica en el punto de detección.

Por lo pronto, la intervención se centra en asegurar el área, verificar los valores del gas sospechoso y definir, una vez que haya trabajado el personal de Edesur, los pasos a seguir.

En paralelo se investiga una sala de limpieza

En paralelo, también se investiga una sala de limpieza dentro de la propiedad de la Obra Social de Viajantes de Vendedores de la República Argentina que contiene productos químicos.

Desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad interviene la auxiliar fiscal Presedo de la Unidad de Flagrancia, quien dispuso que se arme un expediente por “averiguación de ilícito” y se espere el trabajo de los bomberos, quienes determinarán el origen de la emanación.

Noticia en desarrollo