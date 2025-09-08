Sociedad

Alarma a tres cuadras del Congreso por la detección de un gas en una cámara de electricidad

Está cerrada al tránsito la calle Moreno, entre Rincón y Sarandí, con un gran operativo de bomberos de la Ciudad y Defensa Civil. Preventivamente, se hizo un corte de luz en la zona. También llegó Aysa

Guardar
Alarma a tres cuadras del Congreso por un escape de hidrógeno en una cámara de electricidad

Bomberos de la Ciudad se trasladaron este lunes a un edificio de la Obra Social de Viajantes de Vendedores de la República Argentina, ubicado en Moreno al 2000, a unas tres cuadras del Congreso de la Nación, tras la detección de un gas, que en primer momento se identificó como hidrógeno pero aún es indefinido, en una cámara de una empresa de electricidad ubicada dentro del inmueble. Hay alarma en la zona.

Personal de guardia de la empresa Edesur que trabajaba en el lugar fue el que detectó “la presencia de un gas indefinido” y por eso se dio aviso a los Bomberos de la Ciudad y a Defensa Civil y se desafectó el suministro eléctrico en la zona como medida de precaución.

“Lo que tampoco se sabe es de dónde viene”, coincidieron las fuentes consultadas por este medio.

Por ese, motivo, los bomberos están haciendo mediciones y pericias en el lugar, pero también se requirió la presencia del personal del Aysa, para que haga chequeo correspondiente por ser el responsable pluvial de esa zona.

Las autoridades porteñas en la
Las autoridades porteñas en la zona donde se detectó la fuga

Especialistas consultados por Infobae explicaron que, de tratarse de hidrógeno, “lo más peligroso, concretamente, es que, por su densidad, desplaza el oxígeno y convierte un ambiente en no respirable”.

Por ello, dijeron: “Se tiene que ingresar a la zona afectada con un detector de multigases, se tiene que verificar la concentración y buscar los posibles factores de la producción del mismo. Estos son las medidas preventivas”.

Moreno al 2000, entre Rincón
Moreno al 2000, entre Rincón y Sarandí, está cortada

El alerta llegó poco antes de las 14 en Moreno, entre Sarandí y Rincón, en el barrio porteño de Balvanera. El lugar donde se detectó la presencia de un gas indefinido, por el momento, fue evacuado de forma ordenada, explicaron fuentes del caso. La cuadra está vallada.

En paralelo, los bomberos y agentes de Defensa Civil trabajaban esta tarde junto a personal de la empresa Edesur haciendo mediciones con equipos especializados para identificar qué es lo que produce ese olor tan llamativo.

También llamaron al personal de
También llamaron al personal de Aysa

Como medida preventiva, previo a la llegada de los especialistas, se habían dispuesto cortes en las calles que rodean al edificio donde se detectó ese gas y de eso se encargaba la Guardia Urbana, mientras que la Guardia de Auxilio brindaba asistencia técnica en el punto de detección.

Por lo pronto, la intervención se centra en asegurar el área, verificar los valores del gas sospechoso y definir, una vez que haya trabajado el personal de Edesur, los pasos a seguir.

En paralelo se investiga una
En paralelo se investiga una sala de limpieza

En paralelo, también se investiga una sala de limpieza dentro de la propiedad de la Obra Social de Viajantes de Vendedores de la República Argentina que contiene productos químicos.

Desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad interviene la auxiliar fiscal Presedo de la Unidad de Flagrancia, quien dispuso que se arme un expediente por “averiguación de ilícito” y se espere el trabajo de los bomberos, quienes determinarán el origen de la emanación.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

EdesurCongreso de la NaciónhidrógenoBomberos de la Ciudadúltimas noticias

Últimas Noticias

Lo condenaron en ausencia en Noruega por narcotráfico y lo encontraron escondido en Palermo

Le dieron 11 años y 7 meses de prisión y tenía pedido de captura. Lo atraparon los agentes del Departamento Federal de Investigaciones

Lo condenaron en ausencia en

La misteriosa fuga de uno de los “Bin Laden” de Neuquén: tenía salidas transitorias, estaba por cumplir condena y huyó

Se trata de Richard Felipe Soazo, preso desde 2020. Salió el sábado del penal donde estaba alojado y a partir de ese momento no se sabe nada

La misteriosa fuga de uno

El análisis de la canonización del primer santo milennial: “Para Francisco iba a ser una de las más importantes”

El periodista especializado en el Vaticano, Héctor Garabal, contó que el fallecido pontífice tenía previsto realizar la ceremonia de Carlo Acutis, pero no pudo por su estado de salud. Los detalles de la ceremonia encabezada por el papa León XIV y sus significados

El análisis de la canonización

La Matanza: un adolescente intentó defender a su mamá de un robo y fue asesinado a tiros por otro menor

Ocurrió este sábado, en González Catán. Una cámara de seguridad de la zona registró la previa del brutal ataque y la huida del asesino, de 15 años, y sus cómplices

La Matanza: un adolescente intentó

Video: en un minuto, encapuchados y con un ariete, robaron $20 millones a una estación de servicio de Mar del Plata

Ocurrió este lunes a la madrugada, en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Peralta Ramos. Los asaltantes se dieron a la fuga y son buscados intensamente por la Policía

Video: en un minuto, encapuchados
ÚLTIMAS NOTICIAS
La historia de los amigos

La historia de los amigos que viajaban a pescar en Entre Ríos: quiénes eran las víctimas del choque fatal

Cómo un síntoma sutil y común llevó a una mujer a descubrir que tenía un cáncer avanzado

La industria y la construcción se frenaron en julio y confirman la falta de reactivación

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

Lo condenaron en ausencia en Noruega por narcotráfico y lo encontraron escondido en Palermo

INFOBAE AMÉRICA
Los videojuegos de ejercicio físico

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

La multinacional SpaceX compró espectros por 17.000 millones de dólares para expandir Starlink

Erdogan intensificó su ofensiva contra la oposición con el asalto a las oficinas del Partido Republicano del Pueblo

Los siete legados de Giorgio Armani al liderazgo de empresas

El imperativo de la libertad venezolana ante la indiferencia regional

TELESHOW
Juana Molina, entre la despedida

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posbile regreso de Juana y sus hermanas

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo

El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: “Te pasaste, bro”