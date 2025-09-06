Mínimas de hasta 3 grados pero sin lluvias: qué dice el pronóstico del tiempo del fin de semana en el AMBA

Los valores térmicos no superarán los 16 grados este fin de semana (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana fresco en la Ciudad de Buenos Aires y localidades aledañas, donde se registrarán temperaturas de hasta 3 grados.

Para este sábado, el organismo prevé una jornada completamente despejada y sin probabilidades de lluvias en el AMBA, con valores térmicos que oscilarán entre 3 grados por la mañana y hasta 16 por la tarde.

El domingo, en tanto, habrá un leve ascenso térmico: se registrarán 8 grados en las primeras horas del día, alcanzando la misma máxima que la jornada anterior. El cielo se mantendrá entre algo, parcial y mayormente nublado a lo largo del día.

La semana que viene comenzará con un lunes cargado de nubes y con bajas probabilidades de precipitaciones, que se mantendrán entre 0 y 10 por ciento desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados.

Hay bajas probabilidades de lluvias para la semana próxima (Maximiliano Luna)

De acuerdo con el último pronóstico del SMN, el martes habrá un importante ascenso en los valores térmicos. Mientras que la mañana comenzará con 9 grados, por la tarde se alcanzarán los 21 grados, bajo un cielo parcialmente nublado.

El miércoles se presentará con cielo mayormente nublado y un leve ascenso de la temperatura: la mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 23 °C, convirtiéndose en el día más cálido de toda la semana.

Al día siguiente volverán las condiciones más frescas. Se espera abundante nubosidad por la mañana, con algunas mejoras hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 °C, y habrá baja probabilidad de lluvias durante las primeras horas del día.

El pronóstico se completará el viernes, jornada que será mayormente nublada, con temperaturas entre los 11 y los 19 °C. No se esperan precipitaciones.

Las localidades afectadas por el alerta meteorológico (SMN)

Alerta meteorológica al norte del país

Este sábado, dos provincias del norte argentino permanecen bajo alerta amarilla por viento. Se trata de La Rioja, particularmente en las zonas cordilleranas de General Lamadrid y Vinchina, y de Catamarca, en los departamentos de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.

“El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”, indicó el organismo al respecto.

También rige otra alerta por temperaturas frías extremas en el sureste de Corrientes. El organismo advirtió que el efecto puede ser de leve a moderado sobre la salud, y que estas alertas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

La primavera en el AMBA podría ser más calurosa que lo habitual

El informe climático trimestral del SMN anticipa una primavera con importantes contrastes térmicos y de precipitaciones en las distintas regiones del país. Según el organismo, se esperan diferencias marcadas en las tendencias de temperaturas y precipitaciones para el período septiembre-noviembre de 2025.

Se anticipa una primavera con importantes contrastes térmicos (Jaime Olivos)

El pronóstico actualizado por el SMN ubica al centro y noreste de Argentina dentro de un escenario de temperaturas que oscilarán en torno a lo habitual o con valores levemente por encima del promedio, mientras que el sur del país podría experimentar registros inusualmente cálidos. Al norte y noroeste, las estimaciones advierten por valores inferiores a la media histórica en las temperaturas.

Consultado por Infobae, el licenciado en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, Marcelo Madelón detalló: “De acuerdo a las estimaciones que realiza el Servicio Meteorológico Nacional, las tendencias para septiembre, octubre y noviembre con respecto a las precipitaciones van a ser normales para este trimestre en el este, noreste y centro del país. Pero serán superiores a la normal en el noroeste y en la región de Cuyo, mientras que serán inferiores al valor normal en toda la Patagonia”.

La interpretación del informe resalta que el comportamiento de El Niño Oscilación del Sur (ENOS) se mantendrá bajo estricta vigilancia, ya que estas condiciones impactan de manera directa en la dinámica climática de la región. El SMN incluye en su análisis la evolución de sistemas globales como el ENOS y describe cómo estos fenómenos alteran la circulación atmosférica.

En cuanto a las temperaturas, Madelón amplió: “Serán más bajas en el norte y noroeste del país, ligeramente superiores en el centro y bastante más altas en el sur de nuestro país”. Este escenario coloca a la Patagonia como una de las áreas bajo análisis, con potenciales récords de calor para el trimestre.

Se destaca que en el sur del territorio las probabilidades de registrar una primavera significativamente más cálida aumentaron según las proyecciones de las últimas semanas.