Sociedad

Morón: un joven defendió a su novia de un ladrón y lo mató con el mismo cuchillo del agresor

El delincuente los había amenazado para exigirles sus celulares. Hasta el momento, no se adoptaron medidas en contra de la pareja

Guardar

Un delincuente de 23 años murió tras ser apuñalado con el cuchillo con el que momentos antes había intentado asaltar a una pareja de jóvenes. El hecho ocurrió en las últimas horas en la zona sur del partido bonaerense de Morón.

De acuerdo con las primeras informaciones, el ataque se registró este martes en la Plaza del Ombú, donde una pareja de jóvenes se encontraba sentada en un banco.

En un momento, la chica -que es menor de edad- notó la presencia de un hombre con actitud sospechosa y guardó ambos celulares. Poco después, el mismo los abordó y amenazó con un cuchillo para exigirles los teléfonos.

Tras la amenaza contra su novia, el joven de 18 años forcejeó con el delincuente, quien lo atacó con el arma blanca, provocándole cortes en la mano y el brazo. Sin embargo, el chico logró arrebatarle el arma y asestarle al menos una puñalada en el tórax.

“Se genera una lucha con quien después termina fallecido. Lo que se va a tratar después de determinar es cómo se dio la puñalada mortal”, indicaron fuentes de la investigación a Infobae.

Según la reconstrucción, en medio de la pelea, el cuchillo cayó al suelo. El joven lo tomó y se presentó en la posta policial para relatar el episodio a los oficiales, entregando el arma.

Los oficiales de la comisaría 4ª de Gervasio Pavón encontraron al delincuente tendido sobre el pasto con signos vitales y lo trasladaron al Hospital René Favaloro, ubicado en Rafael Castillo. Finalmente falleció en ese centro de salud.

Al menos una puñalada impactó en el torax del agresor, aunque la confirmación exacta dependerá del resultado de la autopsia. Por el momento, la justicia no adoptó ninguna medida contra el joven de 18 años: no fue detenido ni se le tomó declaración testimonial.

Al mismo tiempo se investiga una versión que indica que el mismo delincuente habría cometido otros intentos de robo a bordo de su bicicleta a lo largo de esa mañana.

Según informó Primer Plano, familiares y allegados se presentaron en la seccional de Morón Sur para protestar por su muerte, aunque la situación no pasó a mayores.

El caso fue caratulado como “robo con arma en grado de tentativa y homicidio”. Está a cargo del fiscal Fernando Capello, de la UFI Nº 2 de Morón, quien ordenó la realización de la autopsia y la recolección de testimonios para avanzar con la investigación.

Villanueva al 6800, en González
Villanueva al 6800, en González Catán.

Un jubilado se defendió a balazos y mató al ladrón que entró a robar a su casa de González Catán

Un jubilado de 73 años se defendió de un robo en su casa de la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza, y mató al ladrón que había ingresado a su propiedad armado con un cuchillo.

El hecho, que ocurrió en un domicilio de la calle Villanueva al 6800, es investigado por la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas.

Las fuentes de la investigación informaron que Leonardo Alvarenga, de 22 años, irrumpió en la casa del jubilado, armado con un cuchillo de cocina. Una vez dentro de la propiedad, el ladrón amenazó al dueño de la propiedad y le exigió que le entregara todo el dinero que poseía. Así lo describió la propia víctima a las autoridades.

Para defenderse del robo, el hombre mayor tomó un arma que tenía guardada dentro de un mueble del living de su casa. Sin dudar, disparó varias veces contra el asaltante, logrando ponerlo en fuga.

El ladrón, herido, corrió unos metros tras salir precipitadamente de la vivienda asaltada y logró llegar hasta la esquina de Villanueva y Atenzo, donde finalmente cayó rendido.

El arma que le secuestraron
El arma que le secuestraron al jubilado y el cuchillo con el que intentó asaltarlo el delincuente

Vecinos de la cuadra, alertados por la situación, llamaron de inmediato al 911. Un móvil de la Policía Bonaerense se acercó al lugar para constatar lo que sucedía. Al llegar, los agentes hallaron a Alvarenga con una herida de bala en el pecho, del lado izquierdo, y además presentaba un corte en una mano, cuya procedencia aún no se determinó.

Un patrullero trasladó al ladrón herido hasta el hospital Simplemente Evita, ubicado también en González Catán, a pocas cuadras de donde ocurrió todo. A pesar de los esfuerzos médicos, Alvarenga falleció a los minutos de ingresar a ese centro de salud debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La justicia, ante este trágico desenlace, ordenó únicamente el secuestro del arma utilizada por el jubilado. Se trata de una pistola Taurus calibre .380, la cual presentaba su numeración visible y, según se confirmó, el dueño de casa tenía legítima tenencia de ella.

El hombre no enfrenta cargos por el momento por parte del fiscal Arribas, a cargo del caso. El funcionario judicial considera que su accionar estuvo motivado por la legítima defensa, al sentirse en peligro inminente ante el ataque en el interior de su propia casa.

De todas maneras, la causa se investiga como tentativa de robo agravado por el uso de arma y homicidio en legítima defensa.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMorónRoboLegítima defensa

Últimas Noticias

En 40 segundos y a plena luz del día: un ladrón robó una moto estacionada y huyó arrastrándola en contramano

Ocurrió este martes en la ciudad de Mar del Plata. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad para dar con el sospechoso

En 40 segundos y a

Rosario: demoraron a un chofer de aplicación que desvió el recorrido de un viaje con una pasajera de 13 años

Ocurrió en la noche de este martes, cuando el conductor buscó a la adolescente por un club de la zona noroeste de la ciudad y, en lugar de trasladarla al destino indicado, se fue a la localidad vecina de Funes. Una fiscal le formó causa penal y le dio la libertad

Rosario: demoraron a un chofer

Condenaron a 5 años de prisión a los dos pilotos extranjeros de la avioneta abandonada en Santa Fe

Fueron hallados culpables de los delitos de contrabando y aterrizaje clandestino. El caso se cerró legajo judicial en menos de tres meses

Condenaron a 5 años de

Terrenos anegados por la lluvia y luminaria deficiente: una por una las advertencias del gobierno de Kicillof a la Casa Militar por la visita de Milei a Moreno

El Presidente realizará el cierre de campaña en un club de Villa Trujui, uno de los territorios más complejos y violentos del conurbano bonaerense. Alertaron sobre la presencia de escombros

Terrenos anegados por la lluvia

Condenaron a prisión perpetua al acusado por el homicidio del rapero Lautaro Leandro

Tras un fallo unánime de un jurado popular, Iván Oscar Carrizo, de 24 años, fue declarado autor del homicidio del artista. El hecho ocurrió en Santa Fe. La víctima había viajado desde Lomas de Zamora, donde vivía, para comprar una moto

Condenaron a prisión perpetua al
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aumento de asignaciones familiares en

Aumento de asignaciones familiares en septiembre 2025: cuáles son los nuevos montos y topes

Intervención en el dólar: por qué el giro de la política cambiaria genera dudas sobre el futuro de los bonos

Una molestia ocular derivó en el diagnóstico de esclerosis múltiple: ahora da un mensaje de esperanza

El fiscal Stornelli quedó a cargo de la denuncia del Gobierno sobre una presunta operación de inteligencia

Una calificadora de riesgo enumeró los motivos que limitan una mejora de la nota de empresas y provincias argentinas

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania calificó de inaceptable el

Ucrania calificó de inaceptable el desafío de Putin, que “invitó” a Zelensky a viajar a Moscú

Quiero hablar del cuerpo de los demás

Qué es el cinturón alpino-himalayo y por qué transforma a Afganistán en epicentro permanente de terremotos

Incendio en una reserva forestal de Bolivia: “Esto se va salir de control”

Israel aseguró haber descabezado por cuarta vez al grupo armado Brigadas Muyahidín en un ataque en Gaza

TELESHOW
Nicole Neumann deslumbra en Palm

Nicole Neumann deslumbra en Palm Beach junto a Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz: moda, fotos y familia

El inesperado cruce entre Manuel Wirzt y Cande Molfese: “Qué informada está la señorita”

El enojo de la esposa de Benjamín Rojas por las acusaciones de los fans de Erreway: “¡No eliminé a Camila Bordonaba!”

Juana Molina recordó a su papá Horacio el día en el que hubiera cumplido 90 años: “Hace mucho que te extraño”

Emmanuel Horvilleur recordó el incidente policial que protagonizó durante los 90: “Me puse a llorar”