Morón: un joven defendió a su novia de un ladrón y lo mató con el mismo cuchillo del agresor

Un delincuente de 23 años murió tras ser apuñalado con el cuchillo con el que momentos antes había intentado asaltar a una pareja de jóvenes. El hecho ocurrió en las últimas horas en la zona sur del partido bonaerense de Morón.

De acuerdo con las primeras informaciones, el ataque se registró este martes en la Plaza del Ombú, donde una pareja de jóvenes se encontraba sentada en un banco.

En un momento, la chica -que es menor de edad- notó la presencia de un hombre con actitud sospechosa y guardó ambos celulares. Poco después, el mismo los abordó y amenazó con un cuchillo para exigirles los teléfonos.

Tras la amenaza contra su novia, el joven de 18 años forcejeó con el delincuente, quien lo atacó con el arma blanca, provocándole cortes en la mano y el brazo. Sin embargo, el chico logró arrebatarle el arma y asestarle al menos una puñalada en el tórax.

“Se genera una lucha con quien después termina fallecido. Lo que se va a tratar después de determinar es cómo se dio la puñalada mortal”, indicaron fuentes de la investigación a Infobae.

Según la reconstrucción, en medio de la pelea, el cuchillo cayó al suelo. El joven lo tomó y se presentó en la posta policial para relatar el episodio a los oficiales, entregando el arma.

Los oficiales de la comisaría 4ª de Gervasio Pavón encontraron al delincuente tendido sobre el pasto con signos vitales y lo trasladaron al Hospital René Favaloro, ubicado en Rafael Castillo. Finalmente falleció en ese centro de salud.

Al menos una puñalada impactó en el torax del agresor, aunque la confirmación exacta dependerá del resultado de la autopsia. Por el momento, la justicia no adoptó ninguna medida contra el joven de 18 años: no fue detenido ni se le tomó declaración testimonial.

Al mismo tiempo se investiga una versión que indica que el mismo delincuente habría cometido otros intentos de robo a bordo de su bicicleta a lo largo de esa mañana.

Según informó Primer Plano, familiares y allegados se presentaron en la seccional de Morón Sur para protestar por su muerte, aunque la situación no pasó a mayores.

El caso fue caratulado como “robo con arma en grado de tentativa y homicidio”. Está a cargo del fiscal Fernando Capello, de la UFI Nº 2 de Morón, quien ordenó la realización de la autopsia y la recolección de testimonios para avanzar con la investigación.

Villanueva al 6800, en González Catán.

Un jubilado se defendió a balazos y mató al ladrón que entró a robar a su casa de González Catán

Un jubilado de 73 años se defendió de un robo en su casa de la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza, y mató al ladrón que había ingresado a su propiedad armado con un cuchillo.

El hecho, que ocurrió en un domicilio de la calle Villanueva al 6800, es investigado por la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas.

Las fuentes de la investigación informaron que Leonardo Alvarenga, de 22 años, irrumpió en la casa del jubilado, armado con un cuchillo de cocina. Una vez dentro de la propiedad, el ladrón amenazó al dueño de la propiedad y le exigió que le entregara todo el dinero que poseía. Así lo describió la propia víctima a las autoridades.

Para defenderse del robo, el hombre mayor tomó un arma que tenía guardada dentro de un mueble del living de su casa. Sin dudar, disparó varias veces contra el asaltante, logrando ponerlo en fuga.

El ladrón, herido, corrió unos metros tras salir precipitadamente de la vivienda asaltada y logró llegar hasta la esquina de Villanueva y Atenzo, donde finalmente cayó rendido.

El arma que le secuestraron al jubilado y el cuchillo con el que intentó asaltarlo el delincuente

Vecinos de la cuadra, alertados por la situación, llamaron de inmediato al 911. Un móvil de la Policía Bonaerense se acercó al lugar para constatar lo que sucedía. Al llegar, los agentes hallaron a Alvarenga con una herida de bala en el pecho, del lado izquierdo, y además presentaba un corte en una mano, cuya procedencia aún no se determinó.

Un patrullero trasladó al ladrón herido hasta el hospital Simplemente Evita, ubicado también en González Catán, a pocas cuadras de donde ocurrió todo. A pesar de los esfuerzos médicos, Alvarenga falleció a los minutos de ingresar a ese centro de salud debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La justicia, ante este trágico desenlace, ordenó únicamente el secuestro del arma utilizada por el jubilado. Se trata de una pistola Taurus calibre .380, la cual presentaba su numeración visible y, según se confirmó, el dueño de casa tenía legítima tenencia de ella.

El hombre no enfrenta cargos por el momento por parte del fiscal Arribas, a cargo del caso. El funcionario judicial considera que su accionar estuvo motivado por la legítima defensa, al sentirse en peligro inminente ante el ataque en el interior de su propia casa.

De todas maneras, la causa se investiga como tentativa de robo agravado por el uso de arma y homicidio en legítima defensa.