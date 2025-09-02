México

Critican a Christian Nodal por no firmar el permiso para que su hija Inti pueda viajar con Cazzu: “Lo hace para tener control”

La artista reflexionó sobre la desigualdad que enfrentan muchas mujeres solteras al no contar con los mismos recursos para defender sus derechos y los de sus hijos

Adriana Castillo

Nodal y Cazzu se separaron
Nodal y Cazzu se separaron en mayo de 2024. Desde entonces, la menor vive con su madre en Argentina. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Christian Nodal está envuelto en controversia una vez más por temas relacionados con la custodia de su hija Inti. Y es que Cazzu, madre de la menor, reveló que el intérprete de regional mexicano no ha firmado la autorización para que la bebé de dos años pueda viajar con ella.

En el podcast “Se regalan dudas”, la cantante reveló que el permiso no ha sido concedido a pesar de que ya pasó más de un año desde que lo solicitó y que su ex pareja es consciente de que lo necesita ya que comparten la misma profesión.

Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, relató la artista en el podcast Se regalan dudas.

La cantante narró una dura experiencia con el abogado de su expareja YT: Se Regalan Dudas

La situación se volvió más tensa cuando Cazzu y su abogada abordaron el tema en una mediación con el abogado de Nodal. Y es que la respuesta que recibieron no fue lo que esperaban a pesar de que planearon una alternativa a corto plazo.

“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’”, recordó.

El impacto emocional fue inmediato. Cazzu confesó que las palabras y la actitud del abogado la hicieron sentir una sensación de vulnerabilidad.

Cazzu comenzará su gira Latinaje
Cazzu comenzará su gira Latinaje este septiembre. (cazzu / Instagram)

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, expresó.

Tras analizar lo ocurrido, Cazzu decidió no llevar el caso a los tribunales. Reconoció que, a pesar del dolor y la impotencia que sintió, su situación le permite evitar un proceso judicial gracias a los recursos económicos con los que cuenta.

La cantante también reflexionó sobre la desigualdad que enfrentan muchas otras madres solteras, quienes no cuentan con los mismos recursos para afrontar procesos legales o garantizar el bienestar de sus hijos.

Nodal asegura que no visita
Nodal asegura que no visita a su hija como le gustaría debido a la distancia entre Estados Unidos y Argentina. (Instagram)

Cazzu se describió como “una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado”, y subrayó que, aunque puede costear asesoría legal y evitar un juicio, muchas mujeres no tienen esa posibilidad.

Cabe recordar que Cazzu regresará a los escenarios en septiembre de 2025 con su gira internacional Latinaje.

Internautas explotan contra Christian Nodal

El testimonio de Cazzu se viralizó en redes sociales y desató controversia entre los internautas; mientras algunos empatizaron con la cantante por sus experiencias personales, otros arremetieron contra el cantante mexicano.

Inti cumplirá dos años el
Inti cumplirá dos años el 14 de septiembre de 2025. (@speedynodal, Instagram).
  • "La escucho y revivo lo que yo ya viví“.
  • “A Nodal no le importa a su hija, solo lo hace por vengarse de Cazzu para tener el control“.
  • "Dejémosle de darle armas y no consumamos su contenido el poder sobre Nodal lo tenemos nosotros“.
  • “O sea que Nodal no quiere viajar para ver a Inti pero tampoco quiere que la niña viaje“.
  • "Ni siquiera cuida a su propia hija, y como es posible que tenga poder sobre la niña un padre ausente“.

