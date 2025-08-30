Neuquén: un colectivo perdió el control, chocó contra el guardarrail y quedó al borde de caer a un río

El colectivo perdió el control y estuvo cerca de caer de un puente

Un insólito accidente ocurrió este viernes en la provincia de Neuquén, donde un colectivo de larga distancia que circulaba por la Ruta 22 quedó colgando de un puente luego de que el conductor perdiera el control. Afortunadamente, no hubo heridos.

El accidente ocurrió sobre la Ruta 22 (@PaMiguelangelpa)

El hecho se registró sobre el Puente Carretero que une Cipolletti con la capital provincial, cuando el vehículo circulaba en dirección al oeste. Por motivos que se investigan, el chofer impactó contra el separador de carril y estuvo a punto de desbarrancar al deslizarse hacia el lateral derecho del puente.

Afortunadamente, el vehículo pudo ser retenido y no se registraron heridos.

Según reportaron medios locales, el colectivo de la empresa Vía Bariloche quedó sostenido en la mitad de la formación, aunque pudo ser retenido para que no cayera al vacío. Transeúntes que circulaban en la zona reportaron el siniestro alrededor de las 17:40.

El conductor, un hombre de 44 años oriundo de Misiones, y los 23 pasajeros que viajaban rumbo a Bariloche resultaron ilesos, aunque sí se registraron daños materiales.

Se registraron importantes demoras en la circulación, tras el accidente (@PaMiguelangelpa)

Además, si bien se mantuvo abierto un carril del puente, se registraron importantes demoras en sentido a la ciudad de Neuquén.

“Chocó contra el cordón cuneta, se llevó por encima el guardarraíl y quedó en el aire”, relató un testigo del accidente a diario Río Negro. Otro testigo aseguró: “Se llevó por delante siete muros de contención vial, chocó contra el cordón cuneta, se llevó por encima el guardarraíl y quedó en el aire”.

De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los neumáticos del colectivo habría presentado un desperfecto, lo que provocó que el chofer perdiera el control del rodado.

Un antecedente

El pasado 18 de junio, se llevó a cabo un operativo de rescate en la misma zona, luego de que un adolescente cayera del Puente Carretero y resultó herido.

La víctima -un niño de 13 años oriundo de Cipolleti- tuvo que ser asistida por personal especializado en el lugar y trasladada al Hospital Castro Rendón, ubicado en la ciudad capital, con diagnóstico de lesiones leves.

El hecho se registró minutos antes de las 12:30, cuando las autoridades recibieron una alerta sobre una persona que había caído desde las vías del tren ubicadas junto al puente.

Un adolescente cayó del puente cuando intentaba pescar.

Según explicó el comisario Juan Molina, jefe del Cuartel Central, el niño había ido a la zona a pescar, pero mientras se encontraba sobre la estructura perdió el equilibrio y cayó hasta la base de uno de los pilares del puente. Afortunadamente, no cayó al agua.

“Trabajamos con dos efectivos en descenso controlado, utilizando cuerdas, arneses y material de seguridad para poder asistirlo en ese lugar. Al llegar, constataron que presentaba dolor en una mano y en una pierna, y estaba completamente mojado, tanto el pantalón como las zapatillas” describió Molina, en declaraciones a LM Neuquén.

El menor permaneció consciente durante todo el rescate.

Durante el operativo, los rescatistas inmovilizaron al menor utilizando una camilla de rescate especialmente diseñada para intervenciones en zonas de difícil acceso. Una vez asegurado, se coordinó su traslado en una embarcación semirrígida hasta el destacamento ribereño, donde lo esperaba una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) que lo condujo al hospital.

El niño se mantuvo consciente en todo momento y colaboró con los brigadistas, según indicaron medios locales en su momento.

“El lugar donde cayó es muy riesgoso, y afortunadamente se pudo actuar con rapidez y profesionalismo para evitar que la situación pasara a mayores. Es fundamental reiterar a la comunidad que estas estructuras no están preparadas para el tránsito peatonal, mucho menos para actividades recreativas como la pesca, especialmente en niños y adolescentes”, concluyó el comisario.

Participaron en el operativo la Brigada de Altura y la Brigada de Buceo y Rescate del cuartel central.