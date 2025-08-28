Mendoza: un colectivo chocó contra un poste de luz y dejó a ocho pasajeros heridos

El violento choque de un colectivo en Mendoza

Un colectivo del Grupo 700, correspondiente al recorrido 760, protagonizó este jueves por la mañana un accidente vial en la lateral este del Acceso Sur, a la altura del carril Sarmiento, en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza.

El vehículo, que circulaba en sentido Sur-Norte hacia la capital provincial, se desvió bruscamente de su carril e impactó contra un poste de alumbrado público y un guardarraíl, dejando como saldo al menos ocho pasajeros heridos, entre ellos una mujer embarazada y una bebé de tres meses.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor del colectivo habría perdido el control de la unidad tras quedarse dormido al volante. Tras el impacto, el vehículo terminó detenido sobre la calzada de la lateral Este del Acceso Sur.

De acuerdo con el reporte oficial, el servicio de emergencias médicas arribó rápidamente al lugar y asistió a las víctimas. Según informaron fuentes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), varios de los pasajeros presentaban politraumatismos por siniestro vial. En particular, una mujer embarazada que fue trasladada a la Clínica Mitre, mientras que una menor de tres meses fue derivada al Hospital Notti para recibir atención médica especializada. Otros cuatro pasajeros, que también sufrieron heridas leves, fueron atendidos en el lugar y trasladados a la misma clínica.

El colectivo transportaba cerca de 40 personas muchas de ellas paradas al momento del impacto (x.com/mnvadillo)

En el momento del accidente, en el colectivo viajaban cerca de 40 personas, muchas de ellas paradas. Tras el choque, otras 25 personas fueron trasladadas en otra unidad, algunas hacia centros médicos para ser evaluadas y otras hacia la Terminal de Ómnibus para continuar con sus actividades, ya que se encontraban en condiciones de hacerlo.

Las cámaras de seguridad del entorno registraron el momento del siniestro. En las imágenes captadas por testigos, se observa cómo el vehículo se desvía repentinamente de su carril antes de colisionar. Estas grabaciones, junto con el sistema de videovigilancia interno del colectivo, serán clave para determinar las causas del accidente. “Los motivos no se saben. El colectivo tiene cámaras que están en poder de la Justicia. Ahí se va a saber qué fue lo que originó el incidente”, sostuvo Marcelo Luna, vocero de la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (AUTAM), en diálogo con el portal MDZ.

Aunque la principal hipótesis apunta a que el chofer se habría dormido al volante, Luna no descartó otras posibilidades. Incluso sugirió que podría haberse tratado de un ataque externo, un hecho que, según indicó, no sería inusual en determinadas zonas. “Las cámaras ya las tiene el fiscal que está actuando; son las que van a definir si se quedó dormido, si le metieron un piedrazo”, señaló.

Desde el área de Transporte de Mendoza, se confirmó que la unidad involucrada es modelo 2024, con la verificación técnica vigente y todas las revisiones mecánicas al día. Además, se informó que la pericia oficial quedó a cargo de la Policía, aunque hasta el momento no se han emitido resultados concluyentes.

Las cámaras del colectivo están en poder de la Justicia que investiga si el chofer se quedó dormido o sufrió un ataque externo (Gentileza: cuenta de X, Matias Pascualetti)

Frente a las consultas sobre las condiciones laborales del conductor, el vocero de AUTAM explicó que los choferes cumplen una jornada laboral de ocho horas, similar a la de cualquier trabajador, y negó que existan factores estructurales que favorezcan este tipo de episodios. “Está claro que no es lo normal, no es la regla (…) Trabajan ocho horas y se van a su casa”, afirmó, aunque reconoció que se trata de una tarea exigente por las condiciones del tránsito, el estado de las calles y el contacto cotidiano con los pasajeros.

En el mismo sentido, Luna destacó que la tasa de siniestralidad del sistema de transporte público es baja en relación con la cantidad de viajes diarios. “Son más de 1.400 micros que circulan por día por el Gran Mendoza y son muy pocos los incidentes graves (…) La incidencia del transporte público en la accidentología vial de Mendoza es chica”, argumentó.

A modo de diagnóstico, propuso una medida que, en su opinión, podría mejorar la circulación: la implementación de carriles exclusivos para colectivos, al estilo del Metrobús. “Lo que se tendría que trabajar es con carriles únicos o con vías que permitan que el colectivo se mueva mucho más rápido y solo (…) Incentivarías a que la gente deje el auto en la casa”, planteó, al señalar una alternativa para reducir la congestión vehicular y mejorar la eficiencia del sistema.

Mientras la investigación continúa y se aguarda el análisis de las cámaras y las pericias técnicas, el incidente con la unidad del recorrido 760 vuelve a poner en foco las condiciones de operación del sistema de transporte público mendocino, que a diario traslada a aproximadamente 800.000 pasajeros en toda la provincia.