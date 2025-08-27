Sociedad

Córdoba: una mujer cayó desde un tercer piso cuando intentaba rescatar a su gato

El hecho ocurrió en un edificio de avenida Avellaneda, en barrio Alberdi, donde la dueña del animal perdió el equilibrio al intentar salvarlo, cayó desde el balcón y fue asistida por personal del DUAR y una ambulancia

Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar a su mascota terminó con una caída desde gran altura y un operativo de rescate en pleno centro de Córdoba. La secuencia, ocurrida en un edificio del barrio Alberdi, derivó en la intervención de los bomberos y en el traslado urgente de una mujer al hospital, con lesiones de consideración. El gato, en tanto, fue recuperado ileso.

En la noche del martes, una mujer cayó desde el tercer piso de un edificio ubicado en avenida Avellaneda al 30, en la ciudad de Córdoba, mientras intentaba rescatar a su gato. El episodio ocurrió cerca de las 21.15 y movilizó a personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que desplegó un operativo de rescate.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, la mujer, de la cual no se difundieron datos sobre su identidad, se encontraba en el balcón del tercer piso cuando perdió la estabilidad al tratar de alcanzar a su mascota, que había quedado atrapada en una cornisa.

Producto de la caída, terminó en el balcón del primer piso, donde permaneció tendida hasta la llegada de los bomberos.

En diálogo con CBA24N, el subcomisario Emiliano Delgado, de la Dirección Bomberos, explicó que el personal especializado procedió a “estabilizar a la víctima y, mediante técnicas adecuadas y con la utilización de una camilla y una cesta, se ocuparon de la operación de descenso”.

Los efectivos descendieron a la mujer desde el primer piso utilizando los equipos de rescate. Una ambulancia la trasladó al Hospital de Urgencias con fractura de pelvis y hombro. Las lesiones obligaron a una atención médica especializada, aunque no se informaron detalles adicionales sobre su evolución.

El gato, que originó la maniobra, también fue rescatado por el personal interviniente. De acuerdo con el reporte policial y los medios locales, el animal no sufrió lesiones y quedó bajo resguardo.

Rescataron a un gato que permaneció durante cuatro días en lo alto de un árbol en Merlo

Durante cuatro días, un gato de pelaje naranja permaneció atrapado en la cima de un árbol en la intersección de Schubert entre Toscanini y Bach, en el barrio Loma Grande, partido de Merlo, sin posibilidad de descender por sus propios medios.

La situación, denunciada por vecinos en redes sociales, generó preocupación entre residentes de la zona, que buscaron ayuda sin éxito a través de los canales institucionales.

Llamamos a los bomberos pero nos dicen que es peligroso subir. La municipalidad nunca nos contestó”, expresó una vecina del lugar al sitio Merlo Real, reflejando la frustración por la falta de respuesta oficial frente al pedido de auxilio.

El episodio comenzó cuando el felino, por motivos que se desconocen, trepó hasta lo más alto del árbol y no pudo bajar. La altura, sumada al temor del animal, impidió que regresara por sí solo. Con el correr de las horas y el paso de los días, los intentos por lograr que descendiera de manera voluntaria fueron infructuosos.

Frente a la ausencia de asistencia institucional, fueron los propios vecinos quienes tomaron la iniciativa. Tras difundirse las imágenes en redes sociales, el martes un grupo de personas acudió al lugar provisto de dos escaleras largas.

Con extremo cuidado, lograron llegar hasta la altura en la que se encontraba el gato y, finalmente, lo rescataron sano y salvo. El desenlace fue celebrado por los presentes.

En las imágenes del video que encabezan esta nota se puede apreciar el momento en el que el felino es rescatado, así como también se puede ver la altura en la que se encontraba el animal.

Con las escaleras lograron que el gato baje, aunque no fue de forma tranquila o controlada y seguía asustado, se pudo ver que el gato se encontraba bien.

