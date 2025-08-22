El audaz robo de la Mona Lisa: un argentino conspirador, un italiano que quería venganza y una obra de arte que se volvió icónica

La Gioconda es la obra de arte más famosa del planeta. Su robo en 1911 acrecentó el misterio alrededor suyo, y su también su fama. REUTERS/Charles Platiau

Nadie disparó. No se rompió ninguna ventana ni sonó una alarma. Nadie vio lo que estaba pasando. Era lunes, así que las puertas estaban cerradas para el público en el Museo del Louvre. Era la mañana del 21 de agosto de 1911, el verano parisino. Nadie vio que un hombre se estaba llevando una pintura que ya era valiosísima pero que todavía no era la obra de arte más icónica y popular de la humanidad.

La Mona Lisa, ese retrato femenino de sonrisa misteriosa que Leonardo Da Vinci pintó en los primeros años del siglo XVI, desapareció de la sala en la que el museo, que alguna vez había sido la residencia parisina de los reyes de Francia, la exhibía al público.

Ese lunes, el día que el museo cerraba sus puertas al público para llevar a cabo las tareas más profundas de mantenimiento, nadie se dio cuenta de que faltaba La Gioconda. El martes, cuando el Louvre abrió sus puertas, la ausencia tardó en llamar la atención.

Recién pasado el mediodía del martes 22 de agosto de 1911, hace exactametne 114 años, el pintor Louis Béroud descubrió el hueco desnudo en la pared de la sala Carré. Ahí donde debía estar la obra de Leonardo, sólo se veía la pared del museo. Así que preguntó qué había pasado.

La pared desnuda en la que habia estado "La Gioconda" se convirtió en un atractivo mientras permanecía perdida ©Mary Evans Picture Library / The Image Works

Las autoridades del Louvre tardaron por lo menos dos horas en saber qué estaba pasando. A la pregunta de Béroud sobre el paradero de la pintura le siguieron confusiones sobre si había sido retirada de exhibición para su restauración, o si había sido movida de sala. La enormidad del museo y la burocracia que implicaban las averiguaciones demoraron la revelación.

Las puertas del Museo del Louvre se cerraron en las primeras horas de la tarde de aquel martes, justo después de que sus autoridades dieran por confirmado el hecho de que la Mona Lisa había sido robada de una de sus paredes. La noticia se expandió a la velocidad de las viralizaciones de hoy. Primero en París, después en toda Francia y, rápidamente, en todo el mundo occidental.

“El robo fue tomado como una ofensa nacional”, describe una crónica parisina publicada unos días después de que se conociera la noticia. A la par que crecía el misterio sobre qué había pasado con la pintura -y quién la tenía-, también crecía la fama de la obra de Leonardo.

El Louvre se llenaba de curiosos que iban a mirar el vacío que había dejado el retrato renacentista. La pintura estaba perdida, envuelta en un misterio y en teorías cada vez más conspirativas y fantásticas sobre su destino, y ese halo intrigante empezó a brindarle una popularidad de la que no había gozado nunca antes.

La prensa francesa definió el robo de la obra como un "ataque al ogullo nacional"

La Policía de París investigaba y seguía todo tipo de pistas, desde las que parecían más confiables hasta las que aparentaban ser más disparatadas. Los interrogatorios a los trabajadores del museo fueron exhaustivos y hasta Pablo Picasso, un artista que empezaba a despuntar, tuvo que responder sobre la obra: se lo llegó a nombrar como parte del complot para robarla y estuvo a punto de ser detenido.

“La pérdida no era sólo la desaparición de un cuadro, sino un golpe directo al orgullo nacional”, definía la prensa en pleno misterio. El enigma empezó a resolverse en diciembre de 1913, más de dos años después del robo.

Vincenzo Peruggia era italiano y había trabajado como vidriero en el Museo del Louvre. Fue él quien, en diciembre de 1913, contactó al anticuario Alfredo Geri en Florencia. “He recuperado La Gioconda para Italia”, le dijo. Estaba seguro de que era sobre todo un héroe, y no el ladrón que había mantenido en vilo a toda Europa por más de dos años.

El anticuario revisó la obra que Peruggia le ofrecía como un gesto nacionalista. Cuando vio el sello del Museo del Louvre no dudó un instante: llamó a la Policía. Estaba delante de la pintura que Da Vinci había terminado en 1516, sobre la que se construía una intriga cada vez más estruendosa.

Vincenzo Peruggia, un italiano que había trabajado como vidriero en el Louvre, perpetró el robo en 1911

Peruggia se aferró a su versión cargada de venganza y de orgullo nacionalista cuando las fuerzas de seguridad italianas, y luego las francesas, lo interrogaron. Dijo que el robo era una forma de devolver a su tierra lo que Napoleón le habría quitado a Italia. No contaba con la verdad histórica: Leonardo había llevado su pintura a Francia en 1516 para ofrendársela a Francisco I, el rey galo en ese momento.

La Policía no sólo escuchó los argumentos de Peruggia. También secuestró documentación que le pertenecía, y encontró allí una lista de posibles compradores estadounidenses de la pintura. No todo era nacionalismo: había millones de dólares en juego.

En su confesión, Peruggia brindó detalles de cómo había perpetrado el robo que no había llamado la atención de nadie. Su experiencia como vidriero del museo le había brindado conocimiento experto sobre cómo moverse dentro del enorme edificio del centro de París.

Conocía pasillos que el público no conocía, sabía cuáles eran los puntos más débiles de la seguridad del museo. Y, por si eso fuera poco, él mismo había instalado el vidrio que servía de protección de la Mona Lisa.

El lunes del robo se vistió con el delantal blanco que usaban los empleados del museo y caminó con seguridad hasta la sala Carré. Sin llamar la atención de nadie y sin dudar, descolgó la obra que con el tiempo iba a volverse la más famosa del mundo.

Cuando la "Mona Lisa" volvió al museo, en 1914, se reforzaron las medidas para protegerla de robos o ataques

Sereno, caminó hasta una escalera poco transitada. Sacó la pintura de la caja de vidrio que la custodiaba y, después, del marco. La escondió entre su ropa y se abrió paso por una París que no se escandalizaría sino hasta el día siguiente.

Peruggia ocupaba una modesta habitación de una pensión en la capital francesa. Por algunas semanas, contaría en 1913, tuvo la obra de Leonardo sobre la misma mesa en la que comía. Hasta que la ocultó en un baúl de doble fondo con el objetivo de llevarla a su tierra natal. O de intercambiarla por una suma millonaria.

La Justicia francesa condenó a Peruggia a poco más de un año de prisión, aunque finalmente cumplió sólo siete meses. En Italia, el ladrón fue reivindicado por muchos como un hijo pródigo. Y en el medio de la trama de su robo misterioso, millonario y afamado, creció cada vez más la figura de un argentino en las sombras.

Su nombre era Miguel Valfierno, pero todos los conocían como “el marqués argentino”. En 1932, más de veinte años después del golpe al Louvre, se publicó una entrevista del periodista estadounidense Karl Decker que daba cuenta, póstumamente, de que Valfierno habría sido el cerebro detrás del robo al Louvre.

Según el texto de Decker, el “marqués argentino” contaba con Yves Chaudron, un falsificador de enorme talento. Convenció a Peruggia de que La Gioconda debía regresar a Italia y que, para eso, debía robarla del museo en el que había trabajado. Mientras tanto, se encargó de vender seis copias perfectas a millonarios estadounidenses: a todos les aseguró que tenían la obra original de Da Vinci.

La pintura de Da Vinci se volvió un ícono pop del arte Europa Press/Contacto/Cristian Leyva

En su confesión, Peruggia nunca habló del marqués. La Policía no halló ninguna de las copias. Pero durante décadas la historia de cómo habría perpretrado el millonario robo era uno de los temas de conversación más frecuentes de los salones y los buques transatlánticos más lujosos de Occidente. Su motivación, en todo caso, estaba clara: había sido millonario, había dilapidado su fortuna y quería recuperarla.

Antes de volver a París, la obra de Leonardo se expuso en Florencia, en Roma y en Milán. El público llegaba de a miles a ver esa obra que se había vuelto más famosa que nunca durante su misteriosa ausencia. Al enigma sobre quién había sido la mujer que inspiró el retrato del genio del Renacimiento se había sumado su escandaloso robo a plena luz del día.

Su vuelta al Museo del Louvre fue en 1914: la esperaban sensores, una vitrina blindada y más custodia que nunca antes. La seguridad de la pintura de Leonardo se reforzó como nunca, algo que seguiría ocurriendo con el correr de las mejores tecnológicas.

Es la obra pictórica más popular de la Historia, un emblema del Renacimiento que sigue proyectando todo su misterio a quien se pare a contemplarla. Alcanza con mirarla a los ojos desde cualquier punto de vista para sentir que la Mona Lisa devuelve la mirada y, encima, sonríe apenas sin que sepamos porqué.

La reinterpretaron Marcel Duchamp, Salvador Dalí y Andy Warhol. Picasso estuvo a punto de ir preso, acusado por su robo por algunas horas. Mucho más acá en el tiempo, el novelista Dan Brown la situó en el centro de su exitosísimo best seller El Código Da Vinci.

Se volvió postal, rompecabezas, llavero, reproducción de enorme o de pésima calidad. Es remera, bolsa para hacer las compras, pero sobre todo, un ícono de lo que es capaz de crear el Hombre. Nunca había sido tan popular como cuando la pared de la que colgaba quedó desnuda, desprovista de esa tela más bien chiquita, cautivante. Nunca volvió a pasar desapercibida.