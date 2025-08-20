Sociedad

Nico Marín, el fotógrafo argentino que viajará con Greta Thunberg en una misión humanitaria a la Franja de Gaza: “Es de las expediciones más duras de mi vida”

El reportero submarino y embajador de la ONU partirá el próximo domingo desde Barcelona, España, en un convoy de 55 barcos que llevarán alimentos e insumos médicos al territorio que se encuentra bajo fuego

Guardar
El fotógrafo argentino Nicolás Marín contó detalles de la misión humanitaria que compartirá con Greta Thunberg rumbo a la Franja de Gaza

“De esta misión espero poder volver con un mensaje y poder contarle a la Argentina y al mundo acerca de lo que vi”, deseó este miércoles por la mañana el fotógrafo argentino Nicolás Marín, durante su visita a los estudios de Infobae en Vivo.

Embajador de la ONU, y acostumbrado a retratar la flora y la fauna de los fondos submarinos, el reportero gráfico especialista en la naturaleza marina fue convocado la semana pasada por el equipo de la activista Greta Thunberg, con quien formará parte de una misión humanitaria rumbo a la Franja de Gaza que partirá el próximo domingo desde el puerto de Barcelona, España, con un convoy de al menos 55 embarcaciones que viajarán repletas de alimentos e insumos médicos para los miles de civiles afectados por la Guerra de Medio Oriente.

Aún incrédulo por la convocatoria recibida, Marín expresó su felicidad al recibir la noticia. “El jueves pasado me cayó la noticia, era todo muy secreto, y fue muy fuerte para mí porque al principio dudé mucho de hacer esta misión. Realmente se pone en riesgo la vida. Pero después dije ‘me embarco’”, contó el joven, elegido en 2023 como “mejor fotógrafo de naturaleza” en el concurso Environmental Photographer of the Year. Pero al instante, reconoció: “Es de las expediciones más duras de mi vida”.

La activista sueca Greta Thunberg.
La activista sueca Greta Thunberg. (Reuters)

Después de analizar varias horas tamaña propuesta, el fotógrafo argentino se decidió una vez que supo más detalles de la expedición. “Cuando recibí la noticia de que íbamos a ser 55 barcos rumbo a la Franja de Gaza para poder llegar a ese lugar con alimentos e insumos médicos, indudablemente fue muy difícil decir que no a eso”, subrayó.

Impulsada por los movimientos Global Sumud Flotilla y Global Movement For Gaza, el objetivo de fondo de la misión humanitaria que encabezará la sueca Thunberg es abrir el cerco marítimo que hoy existe alrededor de la Franja de Gaza. “Ellos ya lo vienen haciendo a lo largo de todos los años para romper el cerco israelí náutico. Es decir, tenemos cerco aéreo, terrestre y marítimo. Actualmente, nosotros queremos crear un corredor humanitario para poder crear esos caminos, y para que las próximas ayudas puedan ser más fáciles y a la gente le lleguen estos insumos”, explicó Marín.

En cuanto a la preparación previa para este desafío, el fotógrafo argentino contó que las reuniones, hasta el momento, se enfocaron en las cuestiones físicas y psicológicas, debido a que los participantes estarán expuestos a escenarios complejos dentro de un conflicto bélico que parece no tener fin. “El domingo llego a Barcelona y antes de viajar tendremos un entrenamiento de cuatro días de supervivencia de no violencia, frente a las reacciones que tenemos que tener ante los soldados de la Guardia Costera (de Israel)“, detalló.

Palestinos desplazados, incluidos niños, con
Palestinos desplazados, incluidos niños, con ollas en las manos, mientras esperan recibir comida en una cocina benéfica, en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza. (EFE)

De no mediar imprevistos, la misión espera llegar el 13 de septiembre al territorio de la Franja de Gaza, dos días antes de su cumpleaños. No obstante, Nicolás sabe que no será nada sencillo poder hacerlo en medio de la guerra. “Nuestra victoria es poder desembarcar con todos los alimentos e insumos médicos, ayudar a esas personas y volvernos. Pero sabemos que no es así de fácil, porque hoy el cerco marítimo está cerrado”, aclaró.

De perfil activista, Nicolás contó que conoce a Greta Thunberg desde que era un adolescente y fue una de sus “máximas inspiraciones” para llegar al lugar que consiguió. “En esta oportunidad vamos en 55 barcos, y estimamos que seremos unas 1000 personas. Viajamos en la misma flota, pero todavía no sabemos en qué barcos puntualmente. Ojalá me toque con Greta, a nivel personal sería un honor poder compartirlo con ella”, aseguró.

“En alguna causa de este mundo yo creo que vamos a encontrar la paz, y esa es mi misión”, concluyó.

La entrevista completa

Entrevista completa a Nicolás Marín en Infobae en Vivo

Temas Relacionados

Greta ThunbergGuerra en Medio OrienteNico MarínFranja de GazaIsraelÚltimas noticiasInfobae en vivo

Últimas Noticias

Cayó el creador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

Se trata de Alejo Leonel Warles, alias “Shishi”, detenido en la ciudad de Paraná

Cayó el creador de “Al

Condenaron al hombre que atropelló y mató a un joven en el Calafate en 2015: la lucha de su madre para evitar la prescripción del caso

Justo José Romero fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de Lucas Lencina, quien fue embestido por su auto cuando circulaba en moto en la ciudad santacruceña. La causa estuvo a punto de quedar impune

Condenaron al hombre que atropelló

“Todo te queda bien”: los chats que comprometen al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y abuso de poder

Los mensajes son entre Ernesto García Maañón y la funcionaria judicial que lo acusó. El camarista de 76 años presentó su renuncia al cargo y espera que el gobernador Kicillof se expida

“Todo te queda bien”: los

Comenzó el juicio contra una mujer acusada de asesinar a su hijo de 11 años en Salta

Desde este miércoles, Lidia Cardozo es juzgada por ser la principal sospechosa del asesinato de Leonel Guillermo Francia, ocurrido en 2023

Comenzó el juicio contra una

El abogado de Cristian Graf dijo que el fiscal intentó una “artimaña jurídica para acusar a una persona inocente”

Martín Díaz, representante legal del principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, habló con Infobae en vivo tras la resolución del juez, quien rechazó su indagatoria

El abogado de Cristian Graf
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó el creador de “Al

Cayó el creador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Una legisladora cercana a Elisa Carrió rechazó la propuesta de Urtubey para conformar una alianza con el kirchnerismo

Condenaron al hombre que atropelló y mató a un joven en el Calafate en 2015: la lucha de su madre para evitar la prescripción del caso

Científicos crearon la forma de vida más sintética de la historia

INFOBAE AMÉRICA
Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles

Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles fueron los testimonios clave para la investigación

Las escuelas públicas de El Salvador implementan las disposiciones de “orden y disciplina” de Bukele

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Las deportaciones compulsivas de afganos exiliados en Irán causaron una nueva tragedia: 79 muertos tras un accidente de autobús

La polémica en torno a John Boyne generó la suspensión del Premio Polari de literatura LGBTQ+

TELESHOW
La defensa de Mauro Icardi

La defensa de Mauro Icardi contra Wanda Nara luego de quedar registrado como deudor alimentario

El desahogo de Gimena Accardi el día después del escándalo: “Necesitaba reírme”

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor

Afirman que Lucía Celasco estaría iniciando un romance con un jugador de Boca: de quién se trata