Condenaron al hombre que atropelló y mató a un joven en el Calafate en 2015: la lucha de su madre para evitar la prescripción del caso

Lucas Lencina falleció en 2015, a sus 22 años.

Tras más de nueve años, Sandra Gómez finalmente puede empezar a descansar: esta semana, la Justicia de Santa Cruz confirmó la sentencia contra el hombre que atropelló y mató a su hijo, Lucas Lencina. Se trata de un fallo puso fin a una larga etapa de idas y vueltas que habían dejado el caso al borde de la prescripción.

El hecho ocurrió en 2015, cuando el joven de 22 años murió tras ser embestido por un vehículo cuando circulaba en moto por la ciudad de Calafate. Quien conducía el auto era José Romero, hoy sentenciado a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para conducir por homicidio culposo.

La sentencia se dictó el pasado 30 de junio y quedó firme después de que la defensa del condenado decidiera no presentar apelación.

“Siento mucha paz, siento que nuestra lucha por que se respeten los derechos de Lucas está cumplida. Nunca podría analizar la condena desde la pérdida como mamá, ya que desde ese lugar no hay reparación que alcance, ni que pueda sentir justa”, opinó Gómez, en diálogo con Infobae.

Y agregó: “Nuestra lucha siempre fue que la causa tenga un cierre consecuente a lo que sucedió, y no uno impuesto arbitrariamente por los encargados de administrar justicia. Y aunque sea a los golpes, a los tropezones y a lo largo del tiempo, lo logramos. Ahora podremos seguir con nuestro duelo, en familia”.

El hombre que lo atropelló fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso, es decir, no irá a la cárcel.

De acuerdo con los fundamentos, a los que accedió Infobae, la conducta “imprudente y/o negligente” de Romero provocó que Lucas perdiera el control de su moto, saliendo despedido del rodado e impactando contra un poste de alumbrado. Se constató además que el hombre, oriundo de Jujuy, incumplió la norma que exige señalizar y advertir con ‘suficiente antelación’ cualquier giro.

“Romero incumplió la ley desde el momento en que no advirtió que Lencina lo estaba sobrepasando, no colocó con la debida antelación la luz de giro advirtiendo su próxima maniobra, obrando así imprudente y antirreglamentariamente, lo que terminó provocando la muerte”, sostiene el texto de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

En diálogo con Infobae, la madre de la víctima había contado el calvario que significó el proceso judicial y relató: “He tratado de estar lo más presente posible, porque, desgraciadamente, si uno no está, las cosas no se mueven. Te tienen que ver y escuchar".

El caso

El accidente ocurrió el 20 de diciembre de 2015. Lucas Lencina era oriundo de la capital bonaerense, pero vivía en Santa Cruz desde hacía dos años.

La secuencia que le quitó la vida al joven de 22 años fue muy rápida: cerca de las 20:40 horas circulaba por la mano rápida de la Avenida del Libertador cuando un automovilista, que salía de un estacionamiento y buscaba doblar en “U”, lo embistió. Había llegado a tocar bocina, pero igualmente fue impactado y salió despedido con fuerza.

Sandra y Lucas.

Lencina sufrió un duro golpe en el tórax y una hemorragia; dos ambulancias se encontraban en la zona con otros pacientes en ese momento, por lo que fue atendido rápidamente, pero falleció antes de llegar al centro de salud.

Para Gómez, hubo una “cronología de cosas mal hechas” desde ese 20 de diciembre: la desaparición de la muestra de sangre del imputado; largas demoras en ir a buscar a una de las testigos más importantes de la investigación; errores en la redacción de documentos legales que fueron difíciles de subsanar y, en última instancia, terminaron por demorar la causa.

A esto se sumaron otros dos obstáculos: “Estuvimos casi un año en el cual la Justicia estaba permanentemente de paro porque los empleados reclamaban un aumento salarial. Y después, obviamente, la pandemia. Cualquier situación siempre perjudica a la causa y es un beneficio directo al imputado. De parte de la defensa no hay movimiento alguno porque, en realidad, no tuvieron necesidad nunca de hacer absolutamente nada”.

En una ocasión, el juez de instrucción le preguntó si iba a seguir la lucha y dejar su vida por el caso: “Le respondí que de mi salud emocional me ocupo yo. Cada día que me despierto, que abro los ojos, me ocupo; que cada uno haga su trabajo como lo tiene que hacer. Viajo 3.000 kilómetros para recordarles eso”.

Lencina sufrió un duro golpe en el tórax y una hemorragia.

A finales de junio de 2024, la mujer fue notificada sobre la prescripción de la causa. La decisión había sido tomada por la Cámara Criminal en 2023, pero la notificación se demoró un año: “Es como si hubiesen encontrado una causa dentro de un cajón”.

Sandra no estaba segura de si abandonar la lucha o continuar, debido al alto costo que podía implicar esta última decisión. Después de analizarlo durante algunos días, decidió seguir y publicó una conmovedora carta abierta en la que denunció a una justicia “sin empatía, con extrema indolencia, con una atemporalidad fatal y una falta de seriedad incomprensible”. Allí apuntó contra la fiscal de la Cámara de Apelaciones de la 1º Circunscripción, María Victoria Zuvic, y los jueces Jorge Daniel Yance y María Alejandra Vila.

“He lidiado sin descanso, desde tratar de recuperar sus pertenencias, con lo que cualquier mamá o papá puede entender el valor de tener una simple chalina, hasta el pasar por la pérdida de la muestra de sangre del imputado, perito con errores de redacción, como así también la cita de normas de tránsito mencionadas en la causa que no estaban vigentes al momento del accidente”, acusó.

La sentencia se dictó el pasado 30 de junio.

Tras la publicación del documento de cuatro hojas, llegó la difusión del caso en medios de todo el país. También fue acompañada por ONGs especializadas, como la Asociación Madres del Dolor y ACTIVVAS: “Hoy sí siento que vamos a llegar hasta donde uno se proponga. Me di cuenta de que cuando uno tiene esa entereza y ese amor que te atraviesa de punta a punta, no tiene límites”.

A su vez, en noviembre del año pasado decidió crear una petición de firmas en la plataforma Change.org para presionar al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Momentos después recibió la noticia de que el cierre de la causa había sido frenado. En su visita al tribunal, las autoridades se habían comprometido a intentar darle una respuesta a fin de año respecto a la prescripción, pero no creyó que fuera posible.

En la entrevista con este medio, la mujer recordó a su hijo como una persona “superextrovertida” que no le tenía miedo al éxito: “Siempre tenía la respuesta justa, la sonrisa, la buena onda. Tenía un carisma con una sencillez envidiable. Se llevaba la vida por delante. Él siempre ganaba”.

“No voy a quedarme en silencio. Voy a estar ahí susurrándoles al oído hasta que la causa se cierre. Se dieron cuenta de que la única manera que me van a sacar de encima es cerrando la causa de la manera más precisa posible”, concluyó.