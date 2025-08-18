Polémica con el Aquarium de Mar del Plata: “Los animales deberían estar en México, pero la Provincia de Buenos Aires no autorizó el traslado”, aseguró la Intendencia

Varios delfines se encuentran sumergidos en un estanque con agua sucia

El ex complejo acuático Aquarium de Mar del Plata quedó en el centro de la controversia tras la radicación de una denuncia penal por la presunta situación de abandono en la que se encuentran los animales del predio, entre ellos diez delfines, decenas de pingüinos, lobos marinos y lémures, según confirmó el secretario de Gobierno de General Pueyrredón, Mauro Martinelli, en Radio La Red.

En este sentido, Martinelli afirmó que el municipio propuso visitar el complejo al menos cada dos días para controlar la alimentación y el peso de los animales. Y apuntó: “Hoy los animales deberían estar en México, pero la Provincia de Buenos Aires (PBA), que es la autoridad de aplicación, no autorizó el traslado y no dieron ninguna justificación”.

La responsabilidad directa sobre la fauna recae en los titulares del Aquarium, pero también apuntó contra la gestión provincial: “Quien tiene la obligación de ocuparse de eso es la Dirección Provincial de Recursos Naturales, que es la autoridad de aplicación. Ellos deberían dar estas respuestas. Desde el municipio hacemos un control desde la parte comercial y seguridad, pero no somos la autoridad de aplicación”.

El dirigente explicó que el procedimiento se activó luego de que vecinos de la zona advirtieran en la noche del sábado sobre el supuesto deterioro de las condiciones de vida en el complejo, cerrado definitivamente desde marzo de 2022.

De acuerdo a lo informado por Martinelli, la alerta llegó directamente al intendente Guillermo Montenegro, quien decidió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía de turno y solicitó una inspección ocular en el predio.

“Al intendente le empiezan a llegar imágenes y mensajes de WhatsApp de los vecinos, donde le empiezan a contar que habría un estado de alerta respecto de cómo estaban los delfines, el estado de agua, que no sabían si estaban comiendo”, detalló el funcionario en diálogo con la prensa.

El Aquarium está instalado en terrenos privados pertenecientes a la familia Peralta Ramos, explicó el secretario de Gobierno. El cierre definitivo se produjo cuando, tras no alcanzar un acuerdo en torno al alquiler, se decidió cesar toda actividad el 31 de marzo. Martinelli remarcó que los animales, al haber nacido y crecido en cautiverio, no pueden ser liberados y requieren cuidados específicos: “En la naturaleza no saben alimentarse ni comportarse, están acostumbrados a comer de la mano del hombre”.

La situación disparó preocupación por el bienestar de los animales, principalmente de los diez delfines, aunque también se identificó la presencia de “45 pingüinos, siete lobos marinos y 30 lémures”. Según Martinelli, es prioritario evaluar si los animales reciben la dieta indicada y si las condiciones del agua resultan aptas para su permanencia.

En este sentido, señaló que se solicitó un estudio bacteriológico del agua y análisis de sangre en los ejemplares, a fin de garantizar parámetros sanitarios adecuados.

Una incógnita clave persiste sobre la presencia de personal a cargo dentro del predio. Y estableció que desde la gestión local se pidió formalmente mayor información sobre el estado de la fauna, y también la intervención de especialistas del área para verificar las condiciones actuales.

El Aquarium de Mar del Plata alberga todavía a varias especies silvestres en un predio de propiedad privada que permanece cerrado al público desde 2022. Las autoridades municipales aguardan definiciones de la Provincia y del Poder Judicial mientras insisten con pedidos de información y peritajes, procurando que se garanticen los estándares de bienestar para todos los ejemplares.

La respuesta desde Aquarium

Por su parte, desde el excomplejo acuático publicaron un comunicado, donde se detalla: “A raíz de las denuncias que se hicieron virales en redes sociales sobre un supuesto abandono de los delfines y demás ejemplares que aún permanecen en Aquarium Mar del Plata queremos comunicar al público en general que actualmente en el lugar quedaron 24 empleados encargados del bienestar de los ejemplares que aún viven ahí. Profesionales a cargo, veterinarios, biólogos y cuidadores acuden todos los días cumpliendo su jornada habitual para el cuidado y alimentación de cada uno de los animales".

En cuanto a las dudas sobre la alimentación de las especies, puntualizaron que "el equipo de cuidadores procesa y suministra diariamente aproximadamente 160 kilogramos de alimento entre pescado, frutas y alimento balanceado que componen las diferentes dietas de los animales".

Y concluyeron: “Por otra parte, reiteramos que estos ejemplares, al haber nacido en condiciones controladas, no pueden ser liberados, ya que no se valdrían por sí mismos. El oceanario es controlado por entes de aplicación tanto nacionales como provinciales y no se realiza ningún movimiento de animales sin la autorización de estos. Ya se han trasladado más de la mitad de los animales del parque y los restantes esperan para su traslado aspectos administrativos, sanitarios, internacionales y logísticos".