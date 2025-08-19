Sociedad

Fuerte accidente de un camión frente a la cancha de River Plate

El vehículo terminó con la cabina destrozada y el conductor fue trasladado al Hospital Pirovano por traumatismo de cráneo

Por Alejandro Caminos

El camión chocó sobre avenida
El camión chocó sobre avenida Intendente Cantilo.

En medio de una ciclogénesis que afecta a la Ciudad de Buenos Aires y complica las condiciones para manejar, un camión chocó esta mañana contra un guardarraíl y una columna, a la altura de la cancha del Club Atlético River Plate. No se registraron víctimas fatales.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana, sobre la colectora de la avenida Intendente Cantilo, a la altura del kilómetro 8,50, frente al estadio Más Monumental y en sentido hacia el centro de la ciudad. El siniestro vial generó directamente la obstrucción de dos carriles de la traza. Además, y según informó Crónica TV, el conductor tiene 50 años y se habría quedado dormido al volante.

Personal trabaja para retirar el camión.
Personal trabaja para retirar el camión.

“Personal de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad y de la División Autopistas acudieron al lugar para resguardar la zona y encauzar el tránsito. El chofer del camión salió por sus propios medios y fue derivado por el SAME al Hospital Pirovano con diagnóstico de traumatismo de cráneo, sin riesgo de vida”, informaron fuentes policiales del caso a Infobae.

La magnitud del choque fue tan grande que el techo de la cabina del vehículo terminó separado y tirado en medio de unos carriles, mientras el volante culminó por encima de la cabina totalmente destrozada.

El volante del camión terminó
El volante del camión terminó por encima de la cabina del vehículo.

Sin embargo, la cancha del club “millonario” ya fue testigo reciente de otro incidente. El domingo pasado, seis personas mayores de edad resultaron heridas por la mañana, tras un choque entre dos vehículos particulares ocurrido sobre la avenida Intendente Cantilo. Y en las inmediaciones de dicho estadio.

Fuentes policiales informaron a este medio que el incidente vial ocurrió en las inmediaciones del Puente Labruna, bajo una llovizna persistente que complicaba la circulación. Como consecuencia del choque, dos mujeres con politraumatismos fueron trasladadas al Hospital Pirovano.

Los primeros reportes indican que en el hecho intervinieron un Renault Clio, en el que viajaban cuatro hombres, y un Ford Ka que era conducido por una mujer mayor de edad, identificada como integrante de la Policía de la Ciudad.

El techo del camión culminó
El techo del camión culminó directamente sobre la avenida.

El personal del SAME asistió a todos los involucrados en el lugar, utilizando cuatro ambulancias y una unidad de triage para clasificar a las víctimas. Los heridos leves recibieron atención en el sitio, mientras que un hombre y una mujer, ambos de entre 25 y 30 años, fueron derivados para una evaluación médica más exhaustiva.

En el operativo participaron también los Bomberos de la Ciudad, efectivos policiales y agentes de Autopistas Urbanas, quienes colaboraron en la liberación de los ocupantes, el orden del tránsito y la seguridad en la zona. La colisión provocó una reducción en la circulación sobre la traza de Cantilo, ocasionando demoras durante varios minutos.

Choque y vuelco en Boedo

Cuatro personas resultaron heridas ayer por la mañana en el barrio porteño de Boedo, luego de que dos vehículos chocaran y uno de ellos volcara, dejando a su conductor atrapado dentro del auto.

Cuatro personas resultaron heridas en
Cuatro personas resultaron heridas en Boedo, tras un incidente vial.

El accidente vial ocurrió en la intersección de las calles Inclán y Castro Barros, lo que motivó un amplio despliegue de seguridad, que incluyó a efectivos de Bomberos de la Ciudad, unidades del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y agentes de la Policía de la Ciudad.

El siniestro se produjo cuando un Peugeot 207 con tres personas mayores de edad a bordo impactó contra un Fiat Palio en el que viajaba un único ocupante. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que los pasajeros del Peugeot pudieron descender por sus propios medios, mientras que el conductor del Palio fue asistido en el lugar.

