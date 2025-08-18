Alerta naranja por tormentas ante la llegada de la ciclogénesis en el AMBA: para cuándo se esperan las lluvias

Se espera la llegada de la ciclogénesis en el AMBA (Maximiliano Luna)

El Área Metropolitana de Buenos Aires enfrenta una advertencia meteorológica poco común para esta época del año. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por lluvias fuertes para la tarde del martes, en el marco de un proceso de ciclogénesis que afectará a gran parte del centro y norte del país. Esta situación se da en pleno invierno, lo que eleva la atención sobre un fenómeno que suele registrarse con mayor frecuencia en otras estaciones.

Según el SMN, desde la mañana del martes ya regirá una alerta amarilla por tormentas, con vigencia desde la madrugada en localidades cercanas como Luján. En esas primeras horas, se esperan tormentas aisladas sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que se intensificarán durante el resto del día.

Para la tarde, el nivel de riesgo se elevará, con el ingreso de lluvias de mayor intensidad que podrían superar los 80 milímetros de acumulación en algunas zonas, superando los promedios habituales del mes.

El fenómeno, que comenzó a manifestarse durante el lunes con lluvias aisladas en provincias del centro del país, forma parte del desarrollo de un centro de baja presión —la ciclogénesis— que, de acuerdo con el portal Meteored, funcionará como el motor de una situación de inestabilidad extendida. A lo largo del martes, ese núcleo alcanzará su máxima intensidad, provocando precipitaciones y ráfagas de viento en distintas regiones. Entre las zonas más afectadas se encuentra el centro y norte de Buenos Aires, así como sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y el sur de Misiones.

En el caso puntual del AMBA, el martes amanecerá con temperaturas mínimas de 13 °C y una máxima estimada en 16 °C, bajo un cielo completamente nublado. Las precipitaciones se desarrollarán en distintos momentos del día, con probabilidades de lluvia y tormentas entre el 40% y el 70%, acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo en algunos sectores y ráfagas de viento que alcanzarán entre 42 y 59 km/h, especialmente durante la noche.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el miércoles marcará el cierre del fenómeno. Por la mañana, aún se esperan lluvias aisladas, pero con una tendencia a mejorar hacia la tarde. Sin embargo, el viento será protagonista durante esa jornada, con ráfagas que podrían intensificarse. En CABA, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con velocidades que también oscilarán entre 51 y 59 km/h.

Este escenario ya se anticipaba desde el domingo, cuando comenzaron a publicarse las primeras alertas en distintos sectores del país. La Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, registró durante el lunes precipitaciones en gran parte de su territorio, con excepción del suroeste. En el norte bonaerense, localidades como San Nicolás, Zárate, San Pedro y Chacabuco se encuentran bajo alerta por tormentas fuertes.

El desarrollo de la ciclogénesis se ve potenciado, según especialistas, por la combinación de una elevada humedad en las capas bajas de la atmósfera y el ingreso de aire cálido desde el norte del país. Esa conjunción de factores disparó un sistema de baja presión que está detrás del temporal en marcha.

La advertencia también se extiende a las provincias del noroeste argentino, como Salta, Catamarca y Jujuy, donde rige alerta por viento Zonda, un fenómeno que puede generar condiciones adversas adicionales. En esas zonas, se recomienda cerrar aberturas, evitar actividades al aire libre y mantenerse alejados de árboles o estructuras inestables.

En cuanto al pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires, el jueves 21 traerá una mejora significativa. Se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, y un marcado descenso en la temperatura mínima, que alcanzará los 9 °C, mientras que la máxima llegará a los 19 °C.

El viernes mantendrá condiciones similares, con nubosidad variable y apenas un 10% de chance de lluvias. Hacia el fin de semana, se prevé cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 7 °C y 15 °C, sin precipitaciones en el horizonte.

La alerta naranja implica un riesgo meteorológico importante, por lo que las autoridades recomiendan seguir de cerca los informes oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de anegamientos, caída de ramas, dificultades en la movilidad urbana y cortes eléctricos. Las actualizaciones se mantienen disponibles en los canales del Servicio Meteorológico Nacional, que continúa monitoreando la evolución del fenómeno.