Se activaron las primeras alertas por ciclogénesis: cuándo vuelven las lluvias

La ciclogénesis avanzará desde el Litoral hacia el este bonaerense dejando lluvias y tormentas de variada intensidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas por lluvias y tormentas para varias regiones del país ante el avance de una ciclogénesis que, según los pronósticos, dejará acumulados de agua que podrían superar el total mensual habitual en tan solo 24 horas.

El fenómeno afectará particularmente al norte de la provincia de Buenos Aires, el sur del Litoral y sectores del centro del país, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que ya comenzó a experimentar condiciones de inestabilidad.

En su último parte oficial, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes para este martes, día en el que se espera el pico de intensidad del sistema y se registrarán precipitaciones “moderadas a fuertes” con posibles tormentas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo.

Las zonas más afectadas serían el este de Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, donde las lluvias podrían alcanzar entre 30 y 60 milímetros, con picos localmente superiores.

A su vez, el noreste de Entre Ríos, el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa, junto con Corrientes y el sur de Misiones, están bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser fuertes y acompañarse con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional granizo.

El martes 19 será el día más crítico con acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 100 mm en Buenos Aires (SMN)

En la Ciudad de Buenos Aires el cambio de tiempo ya se hace sentir. Según el pronóstico extendido, este lunes se mantendrá el cielo mayormente cubierto, con probabilidades de precipitaciones durante la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 11°C, y la máxima alcanzará los 17°C.

Sin embargo, la jornada más complicada será la del martes, cuando las lluvias y tormentas se intensifiquen desde la madrugada y se mantengan durante todo el día, con temperaturas entre 13° y 16°C. Para la noche, se esperan ráfagas de viento de hasta 59 km/h.

El miércoles aún se prevén algunas precipitaciones por la mañana, aunque con menor intensidad, y condiciones ventosas con velocidades que podrían superar los 50 km/h. Recién el jueves comenzará a notarse una mejora en el tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin pronóstico de lluvias. Las temperaturas, en tanto, oscilarán entre 9° y 19°C.

Ciclogénesis

La ciclogénesis, como explican desde el portal Meteored, se trata de un sistema de baja presión profundo que se desplaza desde el Litoral hacia el este de Buenos Aires. Este tipo de formación suele generar un notable aumento en la intensidad de lluvias y vientos, así como cambios abruptos en las condiciones del tiempo. En este caso, el proceso afectará también al centro de Santa Fe, el sur de Entre Ríos y zonas del noreste argentino.

Se esperan tormentas con granizo, abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas en zonas del noreste argentino

Los mapas de alerta difundidos por el SMN muestran que este lunes las provincias más comprometidas por tormentas y lluvias son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, con niveles de advertencia en amarillo, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de causar inconvenientes. Para el martes, la zona de riesgo se amplía hacia el norte, abarcando también Formosa y Misiones, mientras que en el resto del país las condiciones se mantendrán más estables.

En paralelo, rige una alerta por vientos intensos en sectores cordilleranos de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán, donde se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 140 km/h, especialmente en zonas elevadas. No se espera que estas ráfagas impacten directamente en el área central del país.

Desde el SMN remarcaron que las áreas bajo alerta podrían modificarse en las próximas horas, a medida que se actualicen los modelos meteorológicos. Por ello, se recomendó seguir las novedades a través de los canales oficiales del organismo.

La situación en el centro y norte de Argentina obliga a estar atentos. Aunque los acumulados previstos para el martes no necesariamente implican inundaciones, la posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos y la saturación del suelo por precipitaciones previas incrementan el riesgo de anegamientos urbanos y rurales.