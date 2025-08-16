Explotó un compresor en una herrería de Santa Fe: hay un muerto y un herido de gravedad

La zona en la que ocurrió la explosión

La explosión del tanque de gas de un compresor provocó la muerte de un hombre de 38 años y dejó a otro con heridas graves en un taller de herrería de Santa Fe. A raíz de esto, intervino el personal de emergencias y tuvieron que trasladar al herido al hospital local, para que pudiera ser atendido.

El incidente sucedió durante la tarde del viernes en una herrería ubicada en la localidad de Fray Luis Beltrán, cuando cuatro personas realizaban tareas de reparación y mantenimiento del equipo. Según indicó el parte policial, los trabajadores soldaban una pieza de la máquina afectada.

“La acumulación de gases generó una explosión que afectó principalmente a dos hombres que trabajaban en el lugar”, explicaron los integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Fray Luis Beltrán, tras haber inspeccionado el lugar. Asimismo, confirmaron que los otros dos hombres resultaron ilesos.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, la víctima fatal murió al instante, por lo que no pudieron brindarle asistencia médica. En el caso del segundo damnificado, señalaron que fue trasladado hacia el Hospital de San Lorenzo. Hasta el momento, no hubo actualizaciones sobre su estado de salud.

El segundo trabajado permanecería internado

Explosión en metalúrgica de Tostado: un operario murió y tres resultaron heridos

A principios de agosto, otra explosión en una metalúrgica de Tostado dejó como saldo la muerte de un hombre de 56 años y tres trabajadores heridos, uno de ellos en estado grave. El estallido se produjo el 8 de agosto en la empresa Saucuns Tresamet, cuando se recargaba un tanque de oxígeno de 200 libras para su traslado.

La detonación fue de tal magnitud que generó daños estructurales considerables dentro y fuera de la fábrica, con escombros dispersos en el área, viviendas próximas con aberturas destruidas y un vehículo estacionado con abolladuras por la onda expansiva. Por este motivo, los servicios de emergencia y la policía local participaron en el operativo de traslado y atención.

De acuerdo con información difundida por Aire de Santa Fe, la víctima fatal había ingresado al Hospital José María Cullen con quemaduras en el 90% de su cuerpo, tras una derivación de urgencia desde el hospital local. Después de dos días de agonía, el hombre murió el jueves 10 de agosto.

A él se suman otros tres empleados afectados. Uno, de aproximadamente 20 años, que fue internado con lesiones graves en tórax, cuello, rostro y vías respiratorias superiores, mientras que los otros dos presentaban heridas de menor consideración y se encontraban fuera de peligro.

Los tubos de oxígeno que se encontraban en la metalúrgica

Frente a lo ocurrido, el intendente de Tostado, Andrés Cagliero, relató que el impacto fue notorio para toda la comunidad. “Fue una situación muy triste. La onda expansiva destruyó una pared y afectó casas aledañas. La fortuna fue que el tubo impactó contra un auto, lo que ayudó a contener parte del daño”, aseguró.

Por su parte, los vecinos reportaron vibraciones y rotura de vidrios en viviendas ubicadas a varias cuadras. Además, los especialistas y personal de la empresa se abocaron a la evaluación de los sistemas de protección utilizados en la manipulación de los tubos y a la recopilación de datos periciales para determinar fallas operativas.

El caso quedó bajo la órbita de la Comisaría 1ra de Tostado, a cargo del subcomisario Báez, quien coordina las investigaciones junto a organismos judiciales y provinciales. De acuerdo con las primeras hipótesis, los investigadores señalaron que la causa del incidente podría haber estado relacionado con una presunta falla en la válvula de seguridad.

Por este motivo, los peritos forenses se centraron en analizarlos restos del tubo y las instalaciones para esclarecer el origen exacto de la explosión. En paralelo, se sumarían al expediente las declaraciones de los heridos y testigos aguardan sumarse al expediente instruido por las autoridades pertinentes.