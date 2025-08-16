Sociedad

Explotó un compresor en una herrería de Santa Fe: hay un muerto y un herido de gravedad

Las víctimas intentaban reparar la máquina, con la intención de inaugurar el local el próximo lunes, cuando se produjo el estallido

Guardar
La zona en la que
La zona en la que ocurrió la explosión

La explosión del tanque de gas de un compresor provocó la muerte de un hombre de 38 años y dejó a otro con heridas graves en un taller de herrería de Santa Fe. A raíz de esto, intervino el personal de emergencias y tuvieron que trasladar al herido al hospital local, para que pudiera ser atendido.

El incidente sucedió durante la tarde del viernes en una herrería ubicada en la localidad de Fray Luis Beltrán, cuando cuatro personas realizaban tareas de reparación y mantenimiento del equipo. Según indicó el parte policial, los trabajadores soldaban una pieza de la máquina afectada.

“La acumulación de gases generó una explosión que afectó principalmente a dos hombres que trabajaban en el lugar”, explicaron los integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Fray Luis Beltrán, tras haber inspeccionado el lugar. Asimismo, confirmaron que los otros dos hombres resultaron ilesos.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, la víctima fatal murió al instante, por lo que no pudieron brindarle asistencia médica. En el caso del segundo damnificado, señalaron que fue trasladado hacia el Hospital de San Lorenzo. Hasta el momento, no hubo actualizaciones sobre su estado de salud.

El segundo trabajado permanecería internado
El segundo trabajado permanecería internado

Explosión en metalúrgica de Tostado: un operario murió y tres resultaron heridos

A principios de agosto, otra explosión en una metalúrgica de Tostado dejó como saldo la muerte de un hombre de 56 años y tres trabajadores heridos, uno de ellos en estado grave. El estallido se produjo el 8 de agosto en la empresa Saucuns Tresamet, cuando se recargaba un tanque de oxígeno de 200 libras para su traslado.

La detonación fue de tal magnitud que generó daños estructurales considerables dentro y fuera de la fábrica, con escombros dispersos en el área, viviendas próximas con aberturas destruidas y un vehículo estacionado con abolladuras por la onda expansiva. Por este motivo, los servicios de emergencia y la policía local participaron en el operativo de traslado y atención.

De acuerdo con información difundida por Aire de Santa Fe, la víctima fatal había ingresado al Hospital José María Cullen con quemaduras en el 90% de su cuerpo, tras una derivación de urgencia desde el hospital local. Después de dos días de agonía, el hombre murió el jueves 10 de agosto.

A él se suman otros tres empleados afectados. Uno, de aproximadamente 20 años, que fue internado con lesiones graves en tórax, cuello, rostro y vías respiratorias superiores, mientras que los otros dos presentaban heridas de menor consideración y se encontraban fuera de peligro.

Los tubos de oxígeno que
Los tubos de oxígeno que se encontraban en la metalúrgica

Frente a lo ocurrido, el intendente de Tostado, Andrés Cagliero, relató que el impacto fue notorio para toda la comunidad. “Fue una situación muy triste. La onda expansiva destruyó una pared y afectó casas aledañas. La fortuna fue que el tubo impactó contra un auto, lo que ayudó a contener parte del daño”, aseguró.

Por su parte, los vecinos reportaron vibraciones y rotura de vidrios en viviendas ubicadas a varias cuadras. Además, los especialistas y personal de la empresa se abocaron a la evaluación de los sistemas de protección utilizados en la manipulación de los tubos y a la recopilación de datos periciales para determinar fallas operativas.

El caso quedó bajo la órbita de la Comisaría 1ra de Tostado, a cargo del subcomisario Báez, quien coordina las investigaciones junto a organismos judiciales y provinciales. De acuerdo con las primeras hipótesis, los investigadores señalaron que la causa del incidente podría haber estado relacionado con una presunta falla en la válvula de seguridad.

Por este motivo, los peritos forenses se centraron en analizarlos restos del tubo y las instalaciones para esclarecer el origen exacto de la explosión. En paralelo, se sumarían al expediente las declaraciones de los heridos y testigos aguardan sumarse al expediente instruido por las autoridades pertinentes.

Temas Relacionados

Santa FeFray Luis BeltránExplosiónVíctimasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Viven en un hogar para adultos mayores y lanzaron su canal de streaming: “¿Cómo nos íbamos a imaginar estar en YouTube?”

La más joven tiene 79 años. Todo empezó en un taller de radio y fueron por más. Sus nietos festejan los contenidos que producen

Viven en un hogar para

San Roque de Montpellier: el legado del peregrino que desafió a la peste con una fe inquebrantable e inspira a millones de fieles

Venerado desde Venecia hasta las capillas argentinas, con su bastón, su llaga en la pierna y un perrito fiel que le llevaba pan, es un símbolo de esperanza contra las epidemias y un protector de los marginados. Su vida, su legado en Europa y América y las palabras de escritores que inmortalizaron su figura

San Roque de Montpellier: el

Radiografía de un Homo Argentum: un papá viudo, una novia inesperada y la disputa por la herencia entre sus tres hijos

Basada en hechos reales, una de las viñetas que inspiró a Mariano Cohn y Gastón Duprat visibiliza los secretos y las fisuras que laten debajo de muchas mesas familiares en Argentina, un país donde hablar de sucesión es casi tabú

Radiografía de un Homo Argentum:

Mi historia con Nélida Sérpico, la mujer que capturó al asesino de su hijo

Once años atrás, se hizo pasar por una adicta al paco en el submundo del Bajo Flores para encontrar a un peligroso delincuente y convertirse en un símbolo de la lucha contra la injusticia. Luego, por un tiempo, desapareció

Mi historia con Nélida Sérpico,

Chaco: dos mujeres lo invitaron a un trío sexual y luego lo extorsionaron para no divulgar un video

El hombre llegó a pagar hasta $1.500.000 para que no se difundiera el material ni le contaran a su esposa. La Policía detuvo a las dos acusadas

Chaco: dos mujeres lo invitaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Neuquén: Figueroa, con el PRO

Neuquén: Figueroa, con el PRO entre sus aliados, pulsea de frente con Milei y busca aprovechar la feroz interna del PJ

El espacio Provincias Unidas y la postura de los gobernadores generaron división y desconcierto en Diputados

Estado presente, ¿sí o no?: debate caliente (y ficticio) entre el mayor referente de Milei y un Premio Nobel heterodoxo

Escala el conflicto en PBA por la candidatura de Randazzo y la UCR podría quedar afuera de Provincias Unidas

Semana financiera: bajaron el dólar y también las acciones, en un mercado en alerta por las altas tasas

INFOBAE AMÉRICA
Eduardo Bolsonaro se reunió con

Eduardo Bolsonaro se reunió con el secretario del Tesoro de EEUU en medio de las tensiones bilaterales con Brasil

Israel informó que sus tropas ejecutaron varias operaciones militares en las afueras de la Ciudad de Gaza

El huracán Erin se aproxima al Caribe: las autoridades advirtieron fuertes lluvias, inundaciones y oleaje peligroso en varias islas

‘Alien: Earth’ reinventa el horror con niños inmortales, metáforas de Peter Pan y una isla llamada Neverland

Radiografía del boom “romantasy”: magia, dragones, amores imposibles y alto contenido sexual

TELESHOW
Alan Lezcano: “Mi mayor éxito

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”

Las pruebas, los tropiezos y el salto a la fama de Raúl Lavié: “Me dejé llevar por lo que me trazaba el destino”

Reinas de las baladas en La Voz Argentina: Lucía Lencina y Abril Robledo brillaron en los knockouts

La sentida carta de Mauro Icardi a la China Suárez en su regreso a las canchas: “Me diste fuerzas cuando más sufría”