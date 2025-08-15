Sociedad

Chocaron una camioneta y un camión en Córdoba: un muerto y dos heridos

Las autoridades trabajan para esclarecer cómo fue el siniestro. El hombre que falleció tenía 65 años y manejaba el vehículo de menor tamaño

Guardar
Un muerto y dos heridos
Un muerto y dos heridos tras un choque en la Ruta Provincial 11 de Córdoba (Foto: Gentileza FmVox Ucacha)

Un accidente vial registrado en la mañana del viernes en la ruta provincial 11, a la altura del kilómetro 130, dejó como saldo la muerte de una persona y otras dos heridas en el sur de la provincia de Córdoba, en el departamento de Juárez Celman.

El siniestro se produjo en el sector conocido como “La Vasquita”, a pocos kilómetros de la localidad de Ucacha, cuando, por causas que se investigan, un camión Mercedes Benz con acoplado y una camioneta Fiat Ducato colisionaron de frente.

En el utilitario viajaban un hombre de 65 años, oriundo de Laborde, quien conducía el vehículo, y una mujer de la misma edad que lo acompañaba. De acuerdo con la información oficial, el conductor murió en el acto a raíz del impacto, mientras que la acompañante fue trasladada al Hospital Municipal de Ucacha, donde permanece fuera de peligro.

El camión, que transportaba maíz, según detalló el medio cordobés El Doce TV, era conducido por un hombre de 55 años, quien terminó lesionado levemente. De acuerdo con el reporte, logró salir por sus propios medios y fue asistido por un servicio de emergencias en el lugar.

El choque se produjo a
El choque se produjo a la altura del departamento Juárez Celman

En la zona trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba, inspectores de tránsito y bomberos voluntarios, quienes asistieron a las víctimas y coordinaron las tareas para restablecer la circulación.

La ruta permaneció cortada durante algunas horas para permitir el operativo y el retiro de los vehículos involucrados. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Otro accidente fatal en Córdoba

Una joven de 22 años murió el domingo pasado por la madrugada en un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial E-86, cerca de la localidad de Bulnes, en el departamento Río Cuarto, Córdoba.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el siniestro ocurrió alrededor de las 6.45, cuando una camioneta Chevrolet S10 con cinco ocupantes salió del camino y terminó volcada.

La víctima era oriunda de Coronel Moldes y viajaba como acompañante. Según confirmaron fuentes policiales, falleció en el lugar.

Las otras personas que iban en el vehículo -tres mujeres y un hombre, todos mayores- sufrieron heridas. El conductor resultó con lesiones graves y fue derivado al Nuevo Hospital de Río Cuarto, mientras los otros tres pasajeros fueron atendidos en centros de salud de la zona.

Así quedó la camioneta luego
Así quedó la camioneta luego del vuelco

El operativo incluyó la intervención de servicios médicos de emergencia, efectivos de la Policía de Córdoba y miembros de la Policía Judicial, quienes trabajaron en el lugar para socorrer a las víctimas y realizar las pericias requeridas.

El hecho tuvo lugar en un tramo de la ruta comprendido entre Sampacho y Coronel Moldes. La investigación se centra en determinar cómo se produjo la pérdida de control del vehículo y su posterior salida de la calzada.

La Ruta Provincial E-86, asfaltada desde 2014, tiene una extensión de más de 80 kilómetros y conecta el kilómetro 11 de la Ruta Provincial 30, muy cerca de Achiras, con el kilómetro 666 de la Ruta Nacional 35. Atraviesa distintas localidades del sur cordobés, como Sampacho, Bulnes y Coronel Moldes, y posibilita la conexión de la región con otros puntos del departamento Río Cuarto.

Tras la remoción del rodado y la atención médica brindada a los heridos, las autoridades se dedicaron a seguir investigando para esclarecer el modo en que ocurrió el siniestro vial que terminó con la muerte de la chica de 22 años.

