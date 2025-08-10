Una camioneta volcó en la Ruta 86 en Córdoba: hay una joven de 22 años fallecida y cuatro heridos

La víctima fatal era oriunda de Coronel Moldes y viajaba como acompañante en la camioneta

Una joven de 22 años murió este domingo por la madrugada en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial E-86, en inmediaciones de la localidad de Bulnes, departamento Río Cuarto, Córdoba.

De acuerdo a lo que informaron las fuentes del caso a Infobae, el hecho se registró cerca de las 6:45, cuando una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban cinco personas salió de la ruta y volcó.

La víctima, oriunda de Coronel Moldes, se trasladaba como acompañante y falleció en el lugar, según precisaron fuentes de la fuerza.

El resto de los ocupantes —tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad— resultaron heridos. El conductor sufrió lesiones de gravedad y fue derivado al Nuevo Hospital de Río Cuarto, mientras que los otros tres pasajeros fueron asistidos en dispensarios y hospitales cercanos.

En el operativo intervinieron servicios de emergencias, personal de la Policía de Córdoba y de la Policía Judicial, quienes trabajaron en el sitio para atender a las víctimas y realizar las pericias correspondientes.

El vuelco se produjo en un tramo de la ruta comprendido entre Sampacho y Coronel Moldes. La investigación busca establecer las circunstancias en las que el vehículo perdió el control y terminó fuera de la calzada.

La Ruta Provincial E-86, completamente asfaltada desde 2014, es una vía de más de 80 kilómetros que une el kilómetro 11 de la Ruta Provincial 30 —cerca de Achiras— con el kilómetro 666 de la Ruta Nacional 35. Su recorrido atraviesa distintas localidades del sur cordobés, entre ellas Sampacho, Bulnes y Coronel Moldes, y conecta la región con otros puntos del departamento Río Cuarto.

Hasta el momento, las autoridades no informaron novedades sobre el estado de los heridos ni sobre posibles cortes de tránsito en la zona. El hecho continúa bajo investigación para determinar cómo ocurrió el siniestro vial.

Violento triple choque sobre la General Paz: hay 9 heridos

Triple choque en Mataderos

Nueve personas resultaron heridas este domingo por la mañana tras un violento triple choque que se produjo en la intersección de la avenida General Paz y la avenida de los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos.

Del accidente vial participaron dos autos y una camioneta, que se trasladaban en sentido al Río de La Plata. Hubo un importante operativo de emergencia y el corte total de la circulación en la zona duró 4 horas, entre las 6.30 y las 10.30 horas. aproximadamente.

Automovilistas que observaron lo ocurrido relataron a TN que un Peugeot 208, que circulaba a alta velocidad y venía haciendo zig zag, embistió de atrás a un Peugeot 206. Tras el choque, el 206 se prendió fuego y varios vecinos debieron intervenir para apagar el fuego. En ese vehículo iban cuatro jóvenes, uno de los cuales fue trasladado por el SAME aéreo.

En el lugar también se hizo presente la dueña de 208. Contó que se lo había prestado a su novio, y que estaba llevando a la casa a otro amigo. El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó negativo.

En cuanto a la camioneta involucrada en el siniestro, testigos indicaron que fue impactada por una rueda que se le desprendió al 206, el cual quedó completamente destrozado y con varias de sus partes esparcidas por la calzada de la autovía.

Bomberos y personal del SAME llegaron rápidamente al lugar. Al advertir las lesiones de los involucrados, todos fueron trasladados a hospitales cercanos. Entre los heridos se encontraban ocho hombres y una mujeres, todos mayores de edad.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que dos hombres y una mujer, todos con politraumatismos, fueron derivados al Hospital Santojanni. En tanto, otro hombre de 28 años debió ser derivado en helicóptero al Hospital Argerich por un politraumatismo grave.