Murió el cardenal Estanislao Karlic

Estanislao Karlic

El Arzobispado de Paraná informó la muerte del cardenal argentino Estanislao Karlic. Tenía 99 años y atravesaba distintos problemas de salud.

“Con profundo pesar informamos que hoy viernes 8 de agosto el Cardenal Estanislao Esteban Karlic ha partido a la casa del Padre. Junto a nuestro arzobispo Monseñor Raúl Martín y nuestro arzobispo emérito Monseñor Juan Alberto Puiggari, como Iglesia en Paraná encomendamos su alma a nuestra Madre del Rosario. Rogamos una Oración por su eterno descanso”, es el comunicado oficial del Arzpobispado que Karlic supo ocupar entre 1986 y 2003.

Karlic, de ascendencia croata, fue ordenado cardenal en 2007 y era el obispo más longevo de la Argentina. En 1983 Juan Pablo II lo nombró arzobispo coadjutor de Paraná y en 1986, cuando fallece Adolfo Tortolo, pasó a ser el arzobispo de la ciudad.

Su participación como orador en la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Santo Domingo (República Dominicana) entre el 12 y el 28 de octubre de 1992, marcó uno de los momentos más significativos dentro de su extensa labor en la Iglesia católica regional. Desde entonces, su trayectoria en organismos episcopales y vaticanos reflejó un sostenido ascenso en responsabilidades y liderazgo.

Entre 1987 y 2002 desempeñó papeles clave dentro de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Fue elegido como segundo vicepresidente en 1987, accedió al cargo de primer vicepresidente en 1990 y posteriormente asumió la presidencia en 1996. Su gestión mereció la confianza de sus pares, quienes lo reeligieron para un nuevo trienio en 1999, concluyendo este mandato en 2002.

El difunto cardenal dando misa

En el ámbito internacional, en 1997, el papa Juan Pablo II lo designó como secretario especial para la I Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos, celebrada en la Ciudad del Vaticano. Además, integró la comisión post-sinodal, profundizando así su rol en las relaciones entre América y la Santa Sede.

Dentro de la CEA, su labor incluyó ser miembro (1999-2008) y presidente (hasta 1990) de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura; asumir la presidencia de la Comisión Episcopal del Jubileo de 2000 desde 1995; participar como miembro (2005-2008) y presidente (1993-1996; 2002-2005) de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, y formar parte de la Comisión Episcopal de Catequesis entre 1993 y 1996. También se desempeñó como asesor de la Pontificia Comisión para América Latina (1989-2000), y presidió la comisión del Pontificio Colegio Pío Latino Americano entre 1992 y 1994, permaneciendo como miembro activo de esta última.

Además, estuvo presente en la X Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en el Vaticano (del 30 de septiembre al 27 de octubre de 2001), donde ocupó la presidencia de la comisión para el mensaje, consolidando su influencia en la dinámica eclesiástica internacional.

El 20 mayo de este año, el papa León XIV se comunicó con Karlic: “Le debo mucho personalmente. La Iglesia ha recibido muchos servicios valiosos de su parte, y en la situación presente usted continúa sirviéndola”, dijo.

El Sumo Pontífice quiso que Karlic supiera que “la Iglesia rezaba por él y que él en persona también lo hacía”, y concluyó la charla con un deseo de paz que, según informaron en ese momento, “dejó en el cardenal una profunda serenidad”.

La relación entre el Papa León XIV y el cardenal Karlic se remonta a la pertenencia de ambos a la Orden de San Agustín. Desde 2005, Karlic es miembro de esta comunidad, en la que el actual pontífice ejerció como Prior General antes de su elección como líder de la Iglesia universal. Durante sus estancias en Roma, el cardenal argentino solía alojarse en la Casa Generalicia de los agustinos, donde compartió numerosos momentos con quien hoy ocupa la sede de Pedro. Esta historia compartida otorga un significado especial al gesto del Papa, que trasciende la formalidad institucional y se inscribe en una tradición de fraternidad episcopal.