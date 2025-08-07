Tragedia en Miami: revelaron la causa de muerte de la tercera víctima del choque náutico en el que falleció la nieta de Cris Morena

Arielle Buchman, la tercera víctima del accidente trágico en Miami

Mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades del trágico accidente náutico ocurrido el pasado 28 de julio en Biscayne Bay, frente a la Hibiscus Island, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, la Oficina del Médico Forense del condado de Miami Dade comunicó este miércoles el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de Arielle Buchman, la tercera y última víctima fatal del siniestro.

Según consigna el medio CBS News, los médicos forenses a cargo de la necropsia concluyeron que Ari Buchman murió como consecuencia de un ahogamiento accidental, luego de que una barcaza impactara contra el velero en el que viajaba junto a Mila Yankelevich, la nieta menor de la productora teatral Cris Morena y el reconocido director de TV Gustavo Yankelevich y la chilena Erin Ko, las otras dos víctimas fatales del choque.

Además, en la embarcación viajaban otra niña, identificada como Calena Gruber, de 7 años, quien fue enviada a casa luego de que le realizaran varios puntos de sutura, y una adolescente de 19 años, quien estaba al cuidado del grupo de menores que disfrutaban de un campamento de verano organizado por la Miami Yacht Club Youth Sailing Foundation. Todos ellos resultaron ilesos.

La muerte de Buchman, quien permaneció seis días internada, fue comunicada el último fin de semana por el ex alcalde de Bal Harbour, Gabriel Groisman. “En el día más triste del calendario judío, mi familia llora la pérdida de nuestra prima Arielle, de 10 años, quien falleció como resultado de un trágico accidente de velero que ocurrió a principios de semana“, escribió en sus redes sociales.

“Seguimos lamentando a todos los afectados por el trágico incidente del lunes, especialmente con el fallecimiento hoy de otro niño de Miami”, declaró el Capitán Frank Florio, comandante del Sector Miami de la Guardia Costera.

En tanto, la autoridad marítima sostuvo que “mantiene su compromiso de realizar una investigación exhaustiva para asegurar que se esclarezcan todos los hechos. Solicitamos constantemente la experiencia de nuestras agencias policiales federales, estatales y locales asociadas, y este caso no es la excepción. Nuestro equipo de investigación contará con investigadores de Argentina, país de origen de una de las víctimas”.

En las imágenes que se pudieron observar sobre el momento del choque, se observa como ninguno de los dos barcos llegan a frenar o cambiar la dirección.

El club al que asistían los menores sacó otro comunicado este domingo para referirse al fallecimiento de la tercera víctima. “Esta noticia devastadora llega después de que dos jóvenes marineros perdieran sus vidas inmediatamente después de la tragedia. Ahora, con el fallecimiento de un tercer marinero, toda la comunidad de vela está destrozada por el dolor”, señala el escrito.

Y añade: “Nuestros corazones están rotos por estas familias. No hay palabras que puedan aliviar este dolor, pero nos solidarizamos con las familias, los consejeros y cada miembro de la YSF durante esta pesadilla impensable. Esta es una tragedia que ha tocado no sólo a la comunidad de vela, sino a todos los que aprecian nuestra bahía y a las jóvenes vidas que le dieron tanta alegría”.

“Es un milagro”: habló la familia de la nena que estaba con Mila Yankelevich y sobrevivió al trágico accidente

Calena Areyan Gruber, de 7 años, fue dada de alta tras estar varios días internada

En medio de la profunda conmoción por la pérdida de tres menores de edad, en las últimas horas se conoció la palabra de la familia de Calena Areyan Gruber, la niña que fue dada de alta en los últimos días, y aseguraron que fue “un milagro”. La menor había quedado internada en el Hospital Jackson Memorial en estado reservado tras el siniestro ocurrido en Bahía de Biscayne, en la costa de Miami Beach.

El primero en hablar fue el abogado de la familia Gruber, Justin B. Shapiro, que dialogó con el Miami Herlad y aseguró: “Esto fue profundamente traumático. Es un milagro que esté viva“. El letrado señaló que la niña de siete años tiene todavía algunas heridas visibles tanto físicas como emocionales. ”Esto es algo que ningún niño de siete años debería tener que soportar”, agregó.

Sumado a esto, el abogado remarcó que la familia respalda a la investigación que está realizando la Guardia Costera de los Estados Unidos, aunque pidió que se mantenga su promesa de aprender “todas las lecciones posibles de esta tragedia”.

La familia de Calena Areyan Gruber

Por su parte, los padres de Calena emitieron un comunicado donde se expresaron tras el trágico accidente que terminó con la vida de tres menores: “Estamos profundamente conmovidos e increíblemente agradecidos por la gran cantidad de oraciones y amabilidad que hemos recibido de la comunidad. Ahora pedimos respetuosamente privacidad mientras nos enfocamos en sanar y procesar esta difícil situación“.

"Nuestros corazones están rotos por las familias que sufrieron la tragedia más impensable en la colisión de la semana pasada. Este es un recordatorio profundamente desgarrador de cuán repentina y sin sentido puede cambiar la vida“, agrega el escrito que presentaron Karina Gruber Moreno y Enrique Areyan Viqueira, quienes son oriundos de Seattle, pero se encontraban en Miami.

Y cerraron: “En un instante, lo que debería haber sido un día de alegría y conexión en el agua se convirtió en una fuente de dolor inimaginable. Nuestros corazones permanecerán para siempre con las familias involucradas en este trágico incidente”.