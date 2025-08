Tragedia en Miami: el gobierno argentino echó al funcionario a cargo de la investigación de sucesos marítimos e hizo una aclaración

Todos los menores participaban de una actividad del Miami Yacht Club (Foto: @MiamiHerald)

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST), dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación, informó en la tarde de este viernes que se le exigió la renuncia al Cap. Marcelo Covelli, quien estaba a cargo de la dirección de investigación de sucesos marítimos del organismo, “por divulgar información incorrecta acerca de la investigación en curso sobre las causas del incidente ocurrido en Miami Beach el lunes pasado”, en el que murieron la nieta de Cris Morena, Mila Yankelevich, y Erin Ko, una niña chilena de 13 años que también viajaba en el velero que resultó impactado por una barcaza.

Además, se aclaró que “el organismo argentino no tiene participación directa" en la investigación del hecho por el que hay otras dos menores de edad internadas en grave estado.

“Esa investigación se encuentra a cargo de la Guardia Costera estadounidense (USCG) y la Argentina participa, a través de la JST, como Estado con Intereses de Consideración, en virtud de que hubo personas de nacionalidad argentina fallecidas o con lesiones graves. Esto solo implica el intercambio de información para asegurar una investigación objetiva, imparcial e independiente”, aclararon.

Desde el organismo enfatizaron en que “el Estado argentino no está investigando directamente las causas del incidente ni se está abriendo una investigación paralela a la de la Guardia Costera estadounidense porque no corresponde iniciar una investigación sobre la que no tiene jurisdicción”.

La Junta de Seguridad en el Transporte investiga los sucesos de transporte aéreo, automotor, ferroviario y marítimo, fluvial y lacustre. Al frente de la dirección de accidentes marítimos estaba el Capitán de Ultramar, Marcelo Covelli, quien esta tarde fue cesanteado por sus recientes declaraciones.

Revelaron los resultados toxicológicos de los tripulantes de la barcaza que chocó el velero

La Guardia Costera de los Estados Unidos reveló los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas a los tripulantes de la barcaza que chocó el velero el lunes pasado en Miami Beach y provocó la muerte de Mila Yankelevich y Erin Ko, las dos víctimas fatales del hecho.

Las pruebas de alcoholemia y droga se habían realizado como parte de los procedimientos habituales tanto a las personas a bordo del remolcador y la barcaza como al operador del velero. “Todos los resultados fueron negativos”, informaron en las últimas horas los investigadores a cargo de dilucidar las causas del choque.

Asimismo, las autoridades remarcaron que están buscando todas las imágenes e información disponibles del público relacionadas con la colisión de embarcaciones, la cual tuvo lugar cerca de Hibiscus Island.

“Cualquier persona que tenga imágenes de video del incidente o un relato de un testigo ocular debe comunicarse con los oficiales investigadores de la Guardia Costera por correo electrónico a MiamiIO@uscg.mil”, publicaron en la página oficial.

Los últimos datos del accidente

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en Miami Beach. En el acto, fallecieron dos niñas: Mila Yankelevich y Erin Ko. Además de ellas, viajaban otros tres menores y una chica mayor de edad.

En las últimas horas, oficiales de la Guardia Costera estadounidense confirmaron que todos los niños llevaban chalecos salvavidas al momento de la colisión, según consigna la cadena de noticias WSVN. Ahora resta saber si la tragedia se podría haber evitado y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Mila Yankelevich con su papá y su abuela

El capitán Frank Florio, comandante de la Guardia Costera en la zona de Miami, fue el encargado de hablar ante la prensa y dar detalles del episodio.

En este contexto, dijo: "El capitán fue interrogado, es parte de la investigación. Hicimos el test de alcohol y de tóxicos y estamos esperando el informe ahora mismo“. También remarcó que ”la velocidad es un factor" que tienen en cuenta en las pesquisas.