Organizaba viajes por el país y la denunciaron por quedarse con la plata

Testimonio de víctima de una presunta estafa por paquetes turisticos truchos

La casa de Carina Spahn, en la pequeña localidad de Colonia Ensayo, se transformó en escenario de un operativo poco habitual en la provincia. La entrada dio paso a los agentes de la División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, le allanaron el domicilio y le incautaron sumas de dinero en efectivo. Desde hace días, la mujer afronta una denuncia de una veintena de personas que la acusan de estafa a través de la venta de paquetes turísticos a Mendoza y otras provincias.

La acusada es agente de viajes. El fin de semana pasado, varias personas revelaron haber contratado servicios turísticos, que incluían transporte, alojamiento y excursiones. Sin embargo, al momento de emprender el viaje, el colectivo nunca apareció y no se concretó.

El paquete consistía en 2 noches en Mendoza y 2 noches en San Rafael, con media pensión. Se incluían excursiones hacia la Ciudad Mendoza, Cerro de la Gloria, alta montaña, Uspallata y otros destinos típicos. Los precios flotaban entre $658.000 y $738.000 por persona, según la modalidad elegida y el grupo familiar. La mujer organizaba los detalles en chats colectivos y enviaba itinerarios minuciosos.

El escándalo escaló cuando, frente al viaje fallido y la falta de respuestas de la vendedora, los turistas pidieron explicaciones a Mercoturismo, la compañía de micros a cargo del traslado a la provincia.

“Se contactaron con representantes de la empresa que les había indicado la organizadora del viaje. Les dijeron que ellos no tenían ningún contrato firmado y no habían sido convocados por nadie, por lo que ese viaje para la empresa no existía”, relató Jonathan Brumatti, el segundo jefe de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, que estimó en cerca de “unas 25 denuncias más o menos”. “Se trata de grupos de personas, familias”, dijo.

Rápidamente, la empresa se desligó de lo ocurrido con un comunicado, le brindaron sus explicaciones a los pasajeros y responsabilizó a la mujer. “Lamentamos profundamente la situación atravesada por estas personas. Queremos dejar en claro que Mercoturismo no tiene ni ha tenido participación alguna en la organización ni en la venta de ese viaje, como así tampoco vínculo comercial con la Sra. Spahn en relación con ese servicio”, informaron.

Los pasajeros que contrataron los servicios de la agente de viajes quedaron varados y sin poder viajar

Inés, una de las vecinas de Paraná afectadas, relató que ya había contratado los servicios de Spahn, pero que, en esta ocasión, esperó “cuatro horas” el micro pagado y nadie los buscó. “Llamamos a Mendoza y no había nada reservado. Mientras tanto, empezó a aparecer gente de otros lugares que le pasó lo mismo”, contó.

Según su versión, la mujer denunciada anticipó a un grupo privado a los damnificados que les restituiría el dinero. “Le dijimos que nosotros vamos a continuar con el escrache. Hicimos una inversión, compramos ropa de invierno y nos terminamos quedando”, afirmó Inés.

El comunicado de la empresa Mercoturismo

La acusada había optado al principio por el mutismo. Con el avance de las denuncias públicas, Spahn reconoció que participó de las operaciones y prometió, con tono de súplica, que devolvería el dinero a partir de la semana siguiente.

“Estoy con un problema de salud. No me estoy escondiendo. Por problemas personales de salud no he podido cumplir con el servicio. No estafé a nadie. Y a partir de la semana que viene se hacen las devoluciones”, sostuvo, en declaraciones a Diario Uno.

De acuerdo a su testimonio, las complicaciones surgieron porque “estaba por hacer un ACV” cuando tuvo la crisis médica. “No me dejaron levantarme ni para ir al baño, no me acordaba de nada. Me dejaron internada y a la mañana me dieron el alta con diagnóstico de migraña, provisorio hasta que me vea un neurólogo. No conseguí turno todavía”, contó a los grupos de Whatsapp de los viajeros.

La oferta de viajes que ofrecía la mujer acusada a sus clientes

Pero el relato de Spahn no convence a los damnificados. “Nosotros fuimos estafados en enero y todavía seguimos esperando la plata —rebatió un denunciante al micrófono de una radio local—. Ella mismo dijo lo del problema de salud y nos pidió que no presentáramos denuncia. Todo se ha ido repitiendo.”

Según Brumatti, la vendedora ya había vendido otros viajes y tenía un vínculo de confianza con algunos damnificados. “Es una mujer que ya ha organizado viajes, en principio a la iglesia del padre Ignacio, en Rosario, y no ha tenido ningún tipo de inconveniente”, dijo el subjefe policial esta semana.

El allanamiento en la casa de Spahn incautó sumas de dinero en efectivo

Es el caso de Humberto Cuevas, vecino de Aldea Protestante. “Habíamos ido a Salta y no hubo problemas. Confiaba con los ojos cerrados en la señora Spahn“, dijo el hombre, ante la prensa local. Fue otro de los que no pudieron subirse al micro. Cuevas resaltó que si Spahn devuelve el dinero “se termina el problema”, y agregó: “Esta semana estamos por las buenas, después veremos”.

Las denuncias fueron radicadas en distintas comisarías del Departamento Diamante y en la ciudad de Paraná. La causa está en manos de la fiscal Patricia Yedro.