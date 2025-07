Fue a ligarse las trompas y sufrió dos infartos: ahora se recupera de un trasplante de corazón y la amputación de una pierna

Alison Calfunao, la mujer que se recupera de un trasplante de corazón y la amputación de una pierna

Una cirugía de ligadura de trompas en la Clínica San Lucas de Neuquén derivó en una cadena de complicaciones severas para Alison Calfunao, una mujer de 30 años que terminó con la amputación de una pierna y la necesidad de un trasplante de corazón.

La primera operación, que se suponía que sería de rutina, se realizó el 9 de junio y, tras dos paros cardíacos en medio de la cirugía, la paciente debió ser trasladada en un vuelo sanitario al Hospital Italiano de Buenos Aires en estado crítico y con la necesidad de un trasplante de corazón.

Su madre, Carina, reclama que ninguna autoridad de la clínica le explicó las causas del desenlace, mientras la Justicia investiga lo ocurrido y la familia exige saber “qué le hicieron” durante la intervención.

El esfuerzo de la familia para que llegara al nosocomio de Buenos Aires fue inmenso. Incluso necesitaron ayuda de los vecinos del barrio en el que viven, Unión de Mayo.

Carina llamó al presidente de la comisión vecinal del barrio, Gustavo Ancafil y le contó la situación. Su hija estaba en grave estado, necesitaban viajar y el dinero no les alcanzaba.

El apoyo vecinal surgió con rapidez luego de que un video grabado por Ancafil, acompañado por Carina y Emiliano -el esposo de Alison-, circuló ampliamente en plataformas digitales.

De acuerdo con el relato de su madre en una publicación de Facebook, su hija era “una joven sana, llena de sueños, con una vida por delante” que llegó a la clínica con todos sus estudios en mano.

Durante la operación, sufrió dos paros cardíacos. “Solo me dijeron que había sufrido un paro cardíaco. El ginecólogo me explicó que había hecho su trabajo, pero no me dejaron bajar a ver a mi yerno porque algo estaba pasando arriba”, contó la madre sobre esos primeros momentos después de la intervención, en diálogo con Río Negro Radio.

El caso reflejó un cuadro de urgencia que se agravó con el correr de las horas. La paciente, tras una primera atención en la Clínica San Lucas, fue derivada a la Clínica San Agustín y luego a la Clínica Pasteur, donde se mantuvo varios días conectada a un sistema ECMO mientras se coordinaba su traslado al Hospital Italiano.

Según las declaraciones de la madre al Diario Río Negro, además, se “le formó una trombosis" en una de sus piernas, y como “la infección estaba subiendo”, los médicos decidieron amputarla “para que no le afecte a sus órganos”.

Luego de varios días en estado crítico pudieron viajar a Buenos Aires y finalmente fue realizada la operación de trasplante el 17 de junio. “Su corazón fue destrozado, su pierna terminó amputada, su cuerpo y su vida cambiaron para siempre. Pero el 17 de junio, Alison volvió a la vida”, expresó su madre en su comunicado vía redes sociales.

Actualmente, Alison continúa internada en recuperación en el Italiano. La familia describió la situación como un proceso lento y extremadamente exigente.

“Ahora está constantemente con los kinesiólogos para que tenga más estabilidad en el cuerpo”, relató Carina.

Por otro lado, detalló que la joven “durante la noche tiene muchos ataques de pánico porque “siente que le están cortando su pierna”.

“Es como si fuera un bebé. Su recuperación es lenta, necesita ganar peso para poder moverse bien”, agregó y detalló que también cuenta con nutricionistas como parte del proceso.

La familia de Alison Calfunao exige explicaciones a la Clínica San Lucas y reclama justicia mientras la Fiscalía investiga el caso

También contó que toda la familia, incluidos los hijos de Alison, afrontan el impacto de la situación: “Los pequeños también están sufriendo sin su mamá porque ella era muy mamá”.

El reclamo de la familia se centra en la ausencia de respuestas claras desde la Clínica San Lucas. Según declaraciones de la madre, “desde la Clínica San Lucas no hemos recibido ni una sola palabra. Ningún llamado. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. No se solidarizaron. No se hicieron responsables. Nada. El silencio duele tanto como la herida”.

La familia exige que el equipo médico del quirófano brinde explicaciones sobre lo ocurrido y que se esclarezcan las responsabilidades. “Quiero que me expliquen qué le hicieron a Alison dentro de ese quirófano con esos médicos... Quiero saber por qué Alison terminó sin su corazón y sin una pierna”, sentenció.

De acuerdo con la información del Diario Río Negro, la Fiscalía de Delitos contra las Personas interviene en la investigación tras la demanda presentada el 23 de junio.

Se ordenó a las clínicas involucradas la entrega de las historias clínicas para su análisis y también se requerirán informes al Hospital Italiano.

Hasta el momento, la madre de Alison denunció no haber recibido información oficial: “Quiero que salga alguien desde la fiscalía o clínicas a explicarme qué es lo que allanaron o entregaron voluntariamente... Pero yo no tengo respuestas. Lo dejaron todo en silencio”.

De acuerdo con la prensa local, desde la clínica San Lucas ya entregaron las historias clínicas, mientras que la clínica San Agustín dijo que entregaría los documentos este jueves.

La madre de Alison enfatizó que quiere justicia: “Exigimos que se conozcan sus nombres. Que den la cara. Que expliquen qué hicieron. Qué no hicieron. Qué ocultaron. Qué falló”.

También insistió en que el caso no debe quedar impune: “Esto que le hicieron a Alison no puede volver a pasar. Nadie más merece atravesar este infierno. Ninguna familia más”.

“Hoy pido justicia por Alison Calfunao. Y no vamos a parar hasta conseguirla”, cerró Carina su comunicado.