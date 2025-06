Murió un niño de 2 años tras caer en un pozo ciego en Mar del Plata

Robó bancos, estuvo preso, se fugó y llegó a ser el presidente del Colegio de Abogados de Trelew: “El delito no rinde” En los años 90, Oscar Romero integró una banda que ejecutaba robos exprés. Fue condenado, se escapó de la cárcel y vivió prófugo hasta que la causa prescribió. Años más tarde, se recibió de abogado y llegó a presidir una institución profesional. “Reconozco que me equivoqué. Si pudiera volver el tiempo atrás, no haría lo que hice”, asegura