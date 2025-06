Las verdades incómodas de la reconocida terapeuta de pareja Esther Perel sobre la soledad, el sexo y el amor moderno

Esther Perel, una de las voces más influyentes en psicología relacional analiza cómo los hábitos digitales están reformulando el deseo, la intimidad y la forma de vincularse (Captura de video/The Diary Of A CEO)

La reconocida terapeuta de pareja, Esther Perel, advirtió que “nunca hemos sido más libres, pero nunca hemos estado más solos y llenos de dudas”. En diálogo con Steven Bartlett, señaló la existencia de una “atrofia social”, definida como la pérdida progresiva de habilidades para conectar con otros.

“La atrofia social es cuando ya no sabes cómo hablar con la gente”, explicó, comparando el fenómeno con la atrofia muscular que surge por falta de uso.

De acuerdo con The Diary of a CEO, Perel subrayó que los seres humanos son sociales por naturaleza, y que la conexión con los demás es clave para el bienestar y la longevidad. A su juicio, la falta de contacto humano deteriora los vínculos afectivos y potencia el aislamiento emocional.

La terapeuta belga repiensa los pilares del amor contemporáneo desde su experiencia clínica y su impacto global como divulgadora en temas afectivos (Captura de video/The Diary Of A CEO)

Tecnología, frustración y vínculos debilitados

El impacto de la tecnología y las redes sociales es, según Perel, central en esta crisis de conexión. The Diary of a CEO recogió su análisis sobre las aplicaciones de citas, donde la terapeuta observó una paradoja: abundan las opciones aparentes, pero escasean las conexiones reales. Citó el caso de un usuario que, después de cinco años y 58.000 deslizamientos en una aplicación, solo logró una cita presencial.

La experta alertó que el uso excesivo de estas plataformas puede “mercantilizar” a las personas, despersonalizando los intercambios y disminuyendo la cortesía. Esto, a su vez, fomenta la frustración y una imagen negativa de uno mismo.

Datos mencionados durante el episodio respaldan este diagnóstico: uno de cada tres hombres menores de 30 años en Estados Unidos no tuvo relaciones sexuales el año pasado, el triple que en 2008. En Japón, más del 40% de los jóvenes adultos son vírgenes, y en Reino Unido y Estados Unidos, la frecuencia sexual entre parejas casadas descendió de forma sostenida desde comienzos de los 2000.

Para Perel, estos fenómenos conforman una “recesión sexual”, en parte alimentada por la soledad, la falta de habilidades sociales y el uso individualizado de la pornografía.

Además, advirtió que la vida digital genera expectativas irreales: “Estamos rodeados de perfecciones algorítmicas y tecnologías predictivas que nos hacen esperar respuestas inmediatas y sin fricción, lo que trasladamos a nuestras relaciones humanas”.

La terapeuta advierte que las herramientas digitales, pensadas para acercar, están deteriorando la calidad del contacto humano y generando expectativas irrealizables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Individualismo extremo y la trampa del “self-care”

Durante la entrevista, Perel también cuestionó la exaltación contemporánea del individualismo y el autocuidado extremo.

“Es tiempo de empezar a cuestionar el nivel intenso de individualismo, autoamor, autocuidado, autorrealización, autoconciencia. Todo es el ‘yo’ por delante”, dijo.

Según The Diary of a CEO, la terapeuta no niega la importancia del cuidado personal, pero advierte que se distorsionó el concepto de bienestar. En su visión, la felicidad está directamente vinculada a la calidad de los vínculos sociales. “Cuando das a otros, te sientes mejor químicamente también. Hacer algo por los demás eleva tus niveles de oxitocina”, señaló.

Cambios de rol e incertidumbre masculina

Otro aspecto abordado por Perel es la transformación de los roles de género. Según explicó en The Diary of a CEO, el paso de un modelo centrado en el deber hacia otro basado en la libertad generó confusión, especialmente entre los hombres. “Las relaciones solían basarse en el deber y la comunidad. La felicidad venía de cumplir tu misión para tu familia. Ahora, hemos pasado a la opción y la elección, y nunca hemos estado más confundidos”.

Destacó que la soledad no es inherente al género masculino, sino un producto cultural. “Los hombres cazaban juntos, conversaban, se reunían. No hay nada inherente que los predisponga a la soledad”.

En su opinión, la identidad masculina se volvió incierta frente a mayores niveles de igualdad económica y social con las mujeres.

La redefinición de las relaciones de género deja a muchos hombres desorientados, sin mapas claros para construir identidad ni pertenencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presencia, creatividad y vínculos más vivos

Como respuesta a este panorama, Perel propuso prácticas concretas para recuperar la conexión emocional. Una de ellas es el concepto de “tiempo limpio”: reservar espacios libres de distracciones digitales para compartir con la pareja. “¿Puedes reservar media hora limpia para conectar? No solo por tu pareja, sino también por ti”.

También destacó la creatividad y la curiosidad como herramientas para mantener el deseo. “La atracción es parte de una historia, de un contexto. Si no hay interacción, la atracción se desvanece”, sostuvo. Pequeños gestos, como un mensaje afectuoso o un cumplido, pueden tener un efecto significativo.

En el plano sexual, Perel invitó a dialogar sobre deseos y frustraciones, y propuso priorizar la calidad por sobre la cantidad. “No se trata de tener más sexo, sino de hacerlo más vivo y vibrante”.

El antídoto frente a la desconexión, según Perel, está en volver a lo simple: atención plena, escucha activa y gestos cotidianos que revitalizan el vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infidelidad, citas y la gestión del rechazo

Durante el episodio, Bartlett compartió testimonios anónimos con dudas frecuentes: cómo mantener la fidelidad, cómo comunicar la pérdida de atracción, cómo lidiar con la culpa tras una infidelidad.

Perel recomendó asumir la responsabilidad por los propios actos y evaluar con cuidado qué se revela, para evitar más daño.

Sobre las aplicaciones de citas, instó a no depender exclusivamente de ellas. “Usa la app como una herramienta, pero no como un reemplazo de las múltiples situaciones en las que puedes conocer gente”. También subrayó que aprender a manejar el rechazo es clave para construir relaciones reales.

A partir de audios reales compartidos por el conductor, la terapeuta ofrece respuestas directas sobre cómo manejar la culpa, la pérdida de deseo y los límites emocionales en la era del swipe (Captura de video/The Diary Of A CEO)

La vida está en los detalles

Hacia el final de la conversación, Esther Perel reflexionó sobre el poder de los gestos cotidianos. “La calidad de tus relaciones determinará la calidad de tu vida”, afirmó.

Según The Diary of a CEO, la terapeuta sostiene que la transformación social no requiere grandes reformas, sino acciones diarias que promuevan la presencia, la empatía y la autenticidad.

Para Perel, el desafío es recuperar la humanidad en un mundo hiperdigitalizado, y recordar que el amor, la intimidad y el sentido se construyen en el día a día.