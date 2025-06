El encuentro de tres presidentes uruguayos de diferentes partidos políticos que recibieron un Premio Ana Frank en Buenos Aires

Julio María Sanguinetti, Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou reciben el Premio Ana Frank (Jaime Olivos)

La imagen es poco común para Argentina. Dos ex presidentes y el presidente actual de Uruguay viajaron a Argentina para recibir un premio Ana Frank por el “compromiso democrático y construcción de una convivencia pacífica” en su país.

De la foto histórica participaron Yamandú Orsi, actual presidente del Frente Amplio, y los ex presidentes Julio María Sanguinetti (Partido Colorado) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional). Los dirigentes participaron en la sala Martín Coronado del Complejo Teatral San Martín de la entrega de premios Ana Frank 2025.

Las cuatro sobrevivientes del Holocausto con sus premios Ana Frank (Jaime Olivos)

El ejemplo de la democracia uruguaya

AL momento de recibir el galardón de mano de Héctor Shalom, presidente del Centro Ana Frank, Orsi sostuvo que “en tiempos de intolerancia es importante resaltar el valor de la palabra para la solución de los conflictos. Entendemos que esto es un reconocimiento no a hacer una excepción, sino a un pueblo uruguayo que ha sabido construir sobre esa acumulación positiva que a lo largo de la historia hemos ido recogiendo”.

Orsi recordó otros gestos de la democracia uruguaya de presidentes que eligen ser acompañados por los nuevos mandatarios electos a cumbres del Mercosur o asunción de otros presidentes como fue el caso de Lula da Silva en Brasil. “En ese mismo sentido, tanto Lacalle como Sanguinetti han decidido que yo hable en representación de los tres y de todo el pueblo uruguayo”, afirmó Orsi.

Héctor Shalom, presidente del Centro Ana FRank abrió la ceremonia (Jaime Olivos)

Shalom fue el encargado de abrir la entrega de premios con un discurso en el que enumeró las actividades del Centro Ana Frank de Argentina para América Latina. El presidente de la entidad marcó “el diálogo que existe entre la imagen de la chica perseguida y asesinada por el nazismo y el auditorio colmado de la sala del Teatro San Martín. Veo esto y creo que hay esperanza. Tengamos en cuenta que Ana seguramente no sabía nada de Argentina, ni de Uruguay. Sin embargo, hoy acá la estamos recordando y la tomamos de ejemplo en su lucha y resistencia”.

El valor de la palabra

“Trabajamos para que los jóvenes puedan vivir en la diversidad y el respeto hacia el otro. Nuestro foco está en valorar e impulsar la cultura de la paz. En ese sentido, creemos que la palabra debe reemplazar a la violencia para la solución de los conflictos”, sostuvo a continuación.

Shalom también sostuvo su oposición a la baja de la imputabilidad de los menores. “A los chicos hay que darle más educación para que tengan un futuro. Es mentira que se puede lograr algo metiendo preso a los menores. Así no se arreglan los problemas de seguridad”, indicó.

Jorge Macri recibió su galardón de manos de Carlos Rottemberg (Jaime Olivos)

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también recibió uno de los galardones por su compromiso con el Parque de la Memoria. “Sin memoria no hay verdad. Sin verdad no hay justicia Y sin justicia no hay futuro”, dijo el dirigente político en una parte de su discurso.

El testimonio del Holocausto

Además, cuatro sobrevivientes del Holocausto subieron al escenario a recibir sus galardones. Fueron Hélene Gutkowski, Marion Eppinger, Hoelly Talgham y Rosa Rotenberg. “Quiero recordar a las personas que ayudaron a que pueda sobrevivir. Tenía la edad de Ana Frank cuando una familia que no era judía arriesgó su vida para salvar la mía. Nadie se salva solo”, dijo entre lágrimas Hélene.

La Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Vera Jarach estuvo entre las premiadas. La mujer no estuvo presente en el acto, pero pasaron un video de archivo en el que la defensora de los derechos humanos se plantó frente a la canciller alemana Angela Merkel. “A la memoria, verdad y justicia, yo le agregó un cuarto elemento. Esto es que no haya más silencio de lo que pasó”, dijo.

Zoe Hochbaum recibió el premio por el documentao Traslados (Jaime Olivos)

Otro de los galardones fue para el documental Traslados que da cuenta de los vuelos de la muerte en los que tiraban detenidos desaparecidos al Río de la Plata durante la última dictadura militar. Zoe Hochbaum, quien tuvo la idea original del film, sostuvo en el escenario que es “importante celebrar la democracia y la tolerancia, pero también hay que pasar a la acción para defenderla”. En tanto, el director sostuvo que “el arte es importante para construir memoria”.

El arte como abrazo

Otra de las premiadas fue Lali Espósito por su compromiso a través de la música. La cantante no estuvo presente en la entrega pero mandó un video de agradecimiento. “El arte tiene que ser para que todos nos podamos sentir abrazados”.

Ariel Gelblung del Centro Simon Wiesenthal para América Latina también recibió un galardón. “Son momentos de mucho antisemitismo en el mundo. Hay violencias que van desde las universidades de Estados Unidos, las calles de Venezuela, un cementerio en Managua o algunas canciones del carnaval uruguayo. Creo que el ejemplo de empatía de Ana Frank es importante para intentar parar esta violencia contra los judíos”.

El acto cerró con un video en el que Leon Gieco, otro de los premiados, entona su clásico Sólo le pido a Dios. “Esta canción lamentablemente no perdió vigencia por todo lo que pasa en el mundo”, expresó el cantante en un mensaje que hizo llegar a la entrega de premios.

Premios Ana Frank 2025: Todos los ganadores

Yamandú Orsi - Presidente de la República Oriental del Uruguay

Luis Lacalle Pou - Ex Presidente de la República Oriental del Uruguay

Julio Sanguinetti - Ex Presidente de la República Oriental del Uruguay

Premio al compromiso democrático, el respeto institucional y la construcción de una convivencia pacífica.

Macri, Jorge - Jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Premio a su compromiso por el Parque de la memoria, espacio donde se promueve la reflexión sobre la lucha por la verdad y la justicia, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

Noelly Talgham, Hélene Gutkowski, Marion Eppinger, Rosa Rotenberg - Sobrevivientes del Holocausto

Premio a su compromiso en la transmisión de la memoria de la Shoá, sus testimonios, el legado de Ana Frank y la pedagogía de la esperanza.

Jarach, Vera - Madre de Plaza de Mayo línea fundadora

Premio a la transmisión y la enseñanza de la memoria, con un fuerte compromiso en la defensa de los Derechos Humanos.

María Romilda Servini de Cubría antes de ingresar a la sala del Teatro San Martín (Jaime Olivos)

América TV

Premio por su incondicional apoyo televisivo y periodístico en todas las actividades del legado de Ana Frank a lo largo y ancho de toda la Argentina.

Asinelli, Christian - Vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe

Premio por su compromiso en la promoción de la educación y el desarrollo de liderazgo jóven en Derechos Humanos para América Latina.

Centro Cultural de la Cooperación

Premio a su contribución a la comunidad y su permanente respaldo al Centro Ana Frank Argentina para América Latina.

Documental Traslados - Documental sobre Los Vuelos de la Muerte perpetrados por la última Dictadura Cívico Militar Argentina 1976-1983.

Premio por su aporte a la preservación de la memoria y la difusión de los crímenes ocurridos durante el terrorismo de Estado en Argentina.

Daniel Vila recibió el premio de América TV (Jaime Olivos)

Domínguez, Roberto - Empresario

Premio por su constante compromiso con los valores católicos, los Derechos Humanos, el diálogo interreligioso, la democracia y la paz.

Espósito, Lali - Cantante, compositora y actriz argentina

Premio en reconocimiento a su compromiso a través de la música como sostén de los valores democráticos, de igualdad de género y su influencia en los jóvenes.

Fernández, Silvia - Ex presidenta de la Corte Penal Internacional

Premio por su labor en la defensa de los Derechos Humanos y la justicia penal internacional y su apoyo permanente al Centro Ana Frank.

Gelblung, Ariel - Director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina

Premio por su lucha permanente contra el antisemitismo, el racismo, la xenofobia, la discriminación y el terrorismo.

Gieco, León - Músico, cantante y compositor popular argentino

Premio al compromiso en sus mensajes de paz, justicia, equidad y Derechos Humanos a través de la música.

Nassif, Mariela - Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero

Premio por su dedicación a la promoción de la escritura y la participación juvenil a través de proyectos integrales que honran el legado de Ana Frank.

Luis Novaresio recibió otra de las estatuillas (Jaime Olivos)

Novaresio, Luis - Periodista y abogado

Premio por su labor periodística con la difusión de los Derechos de la Comunidad LGTBQ+

Nur Korkut, Sumeyra - Musulmana, miembro del Centro de Diálogo Intercultural Alba (CDI Alba)

Premio por su labor en la promoción del diálogo interreligioso y la convivencia pacífica a través del trabajo con la juventud.

Página/12

Por su compromiso periodístico de difundir la memoria de la dictadura, el Holocausto, los crímenes de lesa humanidad y el valor de la democracia.

Picardi, Franco - Fiscal Titular a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 de CABA

Premio en reconocimiento a su compromiso con la promoción de los derechos humanos en casos de crímenes de lesa humanidad y otras vulneraciones.

Quevedo, Luis - Editor, periodista y gerente de EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires)

Premio por su aporte a la publicación de materiales educativos, para la promoción y la memoria histórica, los valores de paz y tolerancia y su incondicional aporte a la transmisión del legado de Ana Frank en Argentina y América Latina.

Servini, María Romilda - Jueza argentina a cargo del Juzgado Federal n.° 1 de Buenos Aires

Premio a la incansable búsqueda de Justicia para las víctimas de la última Dictadura Cívico Militar en Argentina.

Scasso, Luis - Director de OEI Argentina, Organización de Estados Iberamericanos

Premio por su labor en el fortalecimiento de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica y su permanente respaldo al Centro Ana Frank.

Sigman, Hugo - Empresario

Premio a su constante compromiso con el legado de Ana Frank, el aporte a la cultura y la educación.

Von Shultz, Cristian - Director General y Gerente General de Salud México de Grupo Merck

Premio a la responsabilidad social en mejorar la vida de las personas a través de la salud, la educación y la cultura y su permanente compromiso con la transmisión del legado de Ana Frank en América Latina.