El derecho al Techo: Juan Maquieyra analizó la crisis habitacional en la Argentina

El director ejecutivo de Techo, Juan Maquieyra, lanzó una advertencia urgente sobre la grave situación de vivienda en Argentina, donde más de un millón de personas viven en condiciones precarias. Y más del 30% directamente vive sobre el barro.

Según Maquieyra, estamos frente a una “emergencia habitacional”, con comunidades enteras sufriendo las inclemencias del clima y sus consecuencias devastadoras, mientras las instituciones estatales y privadas no responden de manera eficaz.

“Estamos trabajando para relevar exactamente cuántas personas de las cinco millones que viven en barrios populares están en esta situación crítica”, afirmó en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Y aclaró: “Es un problema estructural, no es responsabilidad de un gobierno. La sociedad civil está trabajando y Techo en particular para paliar esta situación, pero no es suficiente. Todos tenemos que ponernos a trabajar para esto, la sociedad civil, el Estado y el sector privado”.

Maquieyra destacó que el incremento del número de barrios populares en los últimos años —del 18% al 22%— refleja la expansión de un problema que solo se resolverá con una política nacional bien estructurada y financiada. “Son familias que no tienen chance de ser libres y desarrollar su futuro —subrayó—. La falta de acceso a servicios básicos como agua, cloacas, electricidad y una vivienda adecuada dificulta cualquier posibilidad de avance”.

Juan Maquieyra, director ejecutivo de Techo.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado por Techo: “La organización está en todas las regiones de la Argentina. Generamos una mesa de trabajo con las familias que quieren mejorar su barrio, se acercan y trabajamos con los criterios de lo que el barrio necesita. Como Techo, podemos trabajar en la provisión de viviendas; y el resto de los problemas los vamos derivando con el municipio correspondiente”.

Como proyecto, Techo realiza la construcción de viviendas, veredas, espacios comunitarios y otros proyectos vinculados al acceso a servicios e infraestructura. Apoyo ante emergencias en barrios populares.

Además, genera liderazgo juvenil desde la experiencia práctica, la promoción de conciencia social y el desarrollo de soft skills. Y en cuanto a las comunidades, fomenta los liderazgos comunitarios, formación y capacitación de gestión comunitaria.

Una de las acciones más conocidas de Techo es el convenio suscrito con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): “Por cada gol que hace la Selección Argentina, se entrega una vivienda con baño, bien impermeabilizada y bien trabajada. La situación de emergencia es dramática y esta vivienda le permite a la gente dar un primer paso para salir de ahí”.

A pesar de las críticas recibidas sobre la calidad de las viviendas de emergencia, Maquieyra defendió la labor de Techo, recordando que sienta un precedente para que se hagan partícipes otras instituciones y personas. “La situación de emergencia es dramática, pero es el primer paso para que muchos puedan salir adelante”, insistió.

Además, el director ejecutivo de Techo reflexionó sobre el papel de los jóvenes en esta crisis. Y referenció en cómo Techo no solo aborda la cuestión habitacional, sino que también proporciona una plataforma para que los jóvenes enfrenten ansiedades y problemas de salud mental. “Convocamos a jóvenes de diferentes realidades a trabajar juntos. Esto no solo combate la pobreza, sino también la polarización, generando encuentros significativos”, argumentó.

En lo que respecta a las metas futuras, Maqueiyra señaló: “La definición de la visión es lograr una Argentina de encuentros, donde nadie viva en un piso de tierra. Nosotros queremos meterle duro a que los jóvenes, luego van a ser líderes y saben que pueden laburar con alguien que piensa distinto”.

Y determinó que el objetivo es posible “de acá a cinco años” si la vivienda es “progresable”, si hay financiamiento para el pago de esa progresión y el trabajo con intendentes de todo el país, para que la política de integración urbana estén bien conectados.

Para concluir, Maqueiyra reconoció algunos avances positivos de la actual política social del gobierno nacional, como la baja de la inflación y el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. No obstante, criticó la falta de fondos para la integración social y urbana y advirtió de los peligros que ello conlleva.

Techo celebra 22 años de actividad en el país, y planea un evento anual el próximo 13 de agosto para seguir impulsando el debate y las soluciones necesarias. Desde hace más de dos décadas, Techo movilizó a más de 200 mil voluntarios, impactó en 16 provincias y construyó más de 17 mil viviendas.

