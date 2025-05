Luego de las fuertes nevadas que afectaron a Neuquén, reportaron la llegada de la nieve a Mendoza

La nevada fue reportada cerca de las 9 de la mañana del sábado (Facebook)

Después de que se reportaran complicaciones producto de la alerta naranja por nevadas que estuvo activa en Neuquén a lo largo del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció otra alerta amarilla que afectará la cordillera mendocina. Si bien estaba prevista para este domingo, los residentes de la zona reportaron una intensa caída de nieve desde la tarde.

Como consecuencia de la nieve y las fuertes ráfagas de vientos, las autoridades provinciales aseguraron que las zonas más afectadas correspondían al Paso Internacional Pino Hachado, en donde el acceso era inaccesible. Algo similar ocurrió en el Paso Icalma, donde se podía transitar con suma precaución, y la Ruta Provincial 13, entre Primeros Pinos, Lican y Quilca.

Según el técnico del área de Protección Civil neuquino, Carlos Cruz Aravena, las ráfagas más intensas alcanzaron los 116 km/h en las cercanías de Zapala a las 7 de la mañana. Asimismo, constataron que en otras zonas el viento mantuvo una velocidad constante entre 80 y 90 km/h, acompañado de lloviznas y neviscas en zonas más elevadas.

De la misma manera, el funcionario público señaló que las ráfagas de viento provocaron la caída de árboles en la localidad de Chos Malal durante la madrugada. Al igual que en Tricao Malal, en donde registraron la caída de un “árbol de gran porte”.

Las ráfagas de viento provocaron la caída de varios árboles en la región (Gentileza: LM Neuquén)

“En algunos puntos de la comarca petrolera, como así también de Vaca Muerta, hay empresas que han decidido suspender actividades en el día de hoy, producto de las fuertes ráfagas que se están produciendo”, informó Aravena durante un diálogo con el medio local Mejor Informado.

Mientras tanto, en Aluminé, Villa Pehuenia y las zonas del Departamento Ñorquín y Minas, se presentan neviscas en áreas altas, con nevadas más intensas en localidades como El Huecú, Copahue, Andacollo y Las Ovejas, especialmente sobre la Ruta Provincial 43, que permanece habilitada, pero requiere el uso obligatorio de cadenas.

Durante el sábado, la provincia de Neuquén estuvo bajo alertas por nevadas (X: @lfsur)

A pesar de que no hubo una cifra oficial de la cantidad de nieve acumulada, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habían previsto un índice variable entre 20 y 40 cm. No obstante, no descartaron la posibilidad de que la cantidad aumentara hasta 50 cm en las zonas de mayor altura.

Por otro lado, el organismo meteorológico advirtió que el fenómeno se desarrollaría con menor intensidad en la zona cordillerana de Mendoza. A raíz de esto, activaron una alerta amarilla por nevadas, la cual tendría sus picos de fuerza durante la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

Las autoridades trabajaron en la limpieza de rutas y caminos este sábado (Gentileza: Mejor Informado)

Sin embargo, en algunas regiones de la provincia las nevadas comenzaron a registrarse en la mañana. De acuerdo a la información publicada por Diario Mendoza, en el Valle de Las Leñas la caída de la nieve inició a las 9 de la mañana, por lo que estipulaban que hubo una acumulación de 10 centímetros.

Según el informe del ingeniero Raúl Besa para LV4, se espera que el temporal se prolongue hasta el martes, favoreciendo a los entusiastas de los deportes de invierno que visitan este centro de esquí en Argentina. No obstante, las condiciones del clima complicaron el acceso a la región.

El SMN activó una alerta amarilla que regirá a lo largo del domingo (Facebook)

Mientras que la Ruta Provincial 222, que conecta Los Molles con el Valle de Las Leñas, tuvo afectaciones en el tránsito debido a la visibilidad reducida y el deterioro de la calzada, se determinó el cierre del Paso Internacional Pehuenche por parte de las autoridades chilenas.

El cruce internacional Cristo Redentor también suspendió el tránsito por la acumulación de la nieve, una situación que terminó por replicarse en el resto de las fronteras con Chile. Por este motivo, se espera que las rutas permanezcan cerradas hasta que mejoren las condiciones climáticas.

La mayor cantidad de piedras se registraron en la zona oeste de la ciudad (X: @Info_noticias_1)

Por otro lado, un fenómeno similar ocurrió en la ciudad de Rosario, en donde se reportó la caída de granizo, los cuales tenían un tamaño equiparable a un huevo de gallina. Además, la zona experimentó una intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias torrenciales y caída de granizo, afectando especialmente a los barrios ubicados en la zona oeste.

Según la información indicada por Rosario 3, las rocas de hielo comenzaron a caer cerca de las 17:00 horas. Aunque la zona oeste habría sido la más perjudicada por el fenómeno, el mismo se produjo en el área sur del distrito. No obstante, no se reportaron grandes inconvenientes.