¿Contratarías a una persona que cumplió una condena por asesinato? Encendido debate en Infobae en vivo

“¿Contratarías a una persona que estuvo detenida por homicidio?" Esa pregunta sirvió como disparador para un acalorado debate en Infobae en Vivo entre los periodistas Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y la ex ministra porteña María Migliore, columnista habitual del programa.

Para entender el origen de la discusión hay que retrotraerse a una entrevista que realizó Martina Perdiguero a Maximiliano, un hombre que estuvo 25 años preso por homicidio y robo y luego de recuperar la libertad logró reinsertarse laboralmente como encargado suplente de edificios (segundo video que acompaña esta nota). Según contó, cosas mínimas para la mayoría de las personas empleadas en blanco como tener una tarjeta de débito o empezar a pagar impuestos lo ayudaron a sentirse nuevamente parte de la sociedad luego de cumplir con la condena que le impuso la Justicia.

Maximiliano también reveló que los vecinos de los edificios en los que trabaja no conocen su historia y muy probablemente la difusión de sus antecedentes podrían generarle algún inconveniente.

¿Maximiliano y otras personas en su situación no tienen derecho a tener un trabajo?, preguntó María Migliore y abrió el espacio para debatir la cuestión.

“Es un tema difícil. Me parece un tema que te mueve adentro como para pensar que cuando discutimos algunos temas de qué pasa dentro de las cárceles y bajamos la imputabilidad. Hay que hacerse una pregunta de manera bien honesta a nivel social: ¿qué estamos dispuestos a hacer cuando una persona sale y no es un tema ni obvio ni lineal? A mí lo que me gustaría es que lo conversemos sin caer en lugares comunes”, pidió Migliore.

“Por algo ese ese consorcio no lo sabe. Por algo esa reunión de consorcio no se da, ¿no? Lograr el consenso de de un consorcio de edificio para tomar una persona sabiendo que cometió un crimen yo creo que lo veo casi como imposible", acotó Gonzalo Sánchez.

“Mi primera respuesta es: ”Contratar a alguien que mató, agarró un arma y le pegó un balazo a una persona... tiene una violencia que no la quiero cerca““, planteó Indart. Pero luego agregó: ”Cuando hacés un poquito de zoom con la tablet, decís, .y ahí quedó quizás medio tibio, que depende del caso”; Termino diciendo que bueno, quizás tengo que conocer la historia de la persona".

Para Migliore, este tipo de miradas plantean de fondo otra cuestión: “¿Confiamos en la justicia y en lo que pasa adentro de las cárceles? Porque él estuvo 25 años ahí adentro y te dice: “Yo cumplí con lo que me impuso la sociedad, ¿qué más tengo que hacer para reinsertarme?“”.

Boufflet expresó un pensamiento similar al de Migliore: “Si no estamos dispuestos a darle trabajo a una persona que cumplió su condena, tenemos que decir claramente qué queremos que haga esa persona. ¿Que haya perpetua? ¿Que haya condena de muerte en la Argentina?”.

Sánchez insistió: “Yo te digo que no lo quiero porque no confío en el Estado, no confío en las instituciones encargadas de restituir a un persona para que se inserte socialmente. ¿Por qué? Porque todos los días me cuentan historias de personas que salen a los tiros de la cárcel, todos los días me cuentan historias de que las cárceles son un infierno, que son un lugar donde la gente entra bestia y se convierte en monstruo“.

“Estoy categóricamente en contra de que no haya información en todas las personas que pueden tener que interactuar a nivel cotidiano con alguien que esté en un proceso de reinserción", introdujo Amoroso.

“Bueno, creo que hay ir encontrando caminos porque si no el problema tiende siempre a agravarse, porque un Maxi o ”los Maxi", todos los Maxi que hoy salen, nadie los contrata. Vuelven a reincidir. Cuando hablás con personas como él, a veces te cuentan la desesperación que vos tenés una vez que saliste y no tenés red. Hay que empezar a pagar la comida de tus hijos, no tenés dónde vivir... la situación es bastante límite", aportó Migliore.

Gonzalo Sánchez recordó que en el mercado laboral es legal y habitual pedir antecedentes penales a los postulantes a un empleo. Migliore dijo que si bien es legal no debería ser un impedimento para acceder a la vacante.

“El planteo que hace Caro (por Amoroso) es que necesito una evaluación de la persona... Ahora, si vos no le crees al Estado, ¿qué te va a cambiar?“, preguntó Boufflet.

En otro tramo de la conversación, Indart dijo que podrían buscarse alternativas para esas personas para que no se crucen con una familia. Puso ejemplo: “Bueno, no sé, que vaya y haga cordón cuneta en el campo”.

“Sin romantizar de más y mucho realismo y entendiendo los riesgos... ¿Pero qué rol cumple la justicia? Si como sociedad dijimos bueno, es esto lo que tenés que pagar, después tiene que tener derecho a reinsertarse una segunda oportunidad por seguir adelante", insistió Migliore.

“Pero cuando se reduce a qué va a hacer esta persona... ¿Esta persona le va a abrir la puerta a mis hijos? Bueno, no", siguió Amoroso. Y reflexionó: “Yo creo que cada delito merece un debate de naturaleza distinta. ¿Qué pasa con alguien condenado que cumple una condena por abuso sexual?“.

“Cumplió la condena de abuso sexual... ahí sí, tomátelas de mi casa, perpetua maestro, ¿qué querés que te diga?”, contestó Indart.

“Es muy difícil. Todo el mundo tiene el derecho universal de cualquier ser humano a ser una persona normal en el mundo y habitar la tierra como cualquiera. No quiero ser hipócrita y entrar en la corrección política de decir que este flaco tiene que laburar... Obviamente que me conmueve pero hay algo que sé que en la praxis no lo voy a hacer, no va a pasar”, dijo Sánchez.

El debate continuó. Se puede ver entero en el video que encabeza esta nota. Y dejó abierta una pregunta para la que cada lector tendrá un respuesta distinta: “¿contrataría a una persona que salió de la cárcel luego de cumplir una condena?“. Podés sumarte a la discusión en las redes de Infobae.

