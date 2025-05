Saquearon un camión en Chubut luego de que el chofer muriera en un accidente en plena ruta

Varias personas se llevaron mercadería antes de que llegara la Policía local a confiscar el cargamento (Video: Facebook INFO 3 Noticias)

Varias personas saquearon un camión que transportaba alimentos congelados en Chubut, luego de que un camionero muriera producto de haber volcado el vehículo sobre la Ruta Nacional N° 40, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Esquel. El episodio quedó registrado en video, los cuales fueron viralizados en las redes sociales. No obstante, no hay detenidos por el hecho.

El siniestro ocurrió el martes pasado por la mañana, entre las 8 y las 9 horas, en un tramo de curvas pronunciadas, que se ubica cerca del puente del arroyo Mayoco, en la zona de Epuyén. Según las primeras investigaciones, el camión marca Scania perdió el control, impactó contra el guardarraíl y desbarrancó a un costado del camino.

En el vehículo solo viajaba la víctima fatal, quien fue identificada como Alejandro González, un hombre de 39 años que era oriundo de la localidad de General Roca, Río Negro. Asimismo, indicaron que el conductor murió en el acto.

De acuerdo con la información obtenida por LM Neuquén, el camión pertenecía a una empresa dedicada al transporte de productos refrigerados y secos en todo el país, sobre todo, embutidos y pollos congelados. Incluso, se confirmó que el mismo había iniciado su viaje en la Comarca Andina y tenía como destino la ciudad de Esquel.

El momento en el que los residentes saquearon la mercadería (Gentileza: LM Neuquén)

Por el momento, las autoridades no pudieron establecer las causas que habrían provocado que el chofer perdiera el control del vehículo. “Se trata de un sector elevado con presencia de curvas y contracurvas”, describió el jefe de la Unidad Regional de la Policía de Esquel, Hugo Melipil.

De hecho, el oficial planteó que las condiciones de visibilidad podrían haber influido en el accidente, ya que todavía no había amanecido en ese momento. Aunque no hubo testigos directos del hecho, algunos automovilistas que pasaban por la zona alertaron a las autoridades del siniestro.

“El accidente fue reportado pasadas las 8 de la mañana a través del centro de monitoreo”, confirmó el jefe de la Unidad Regional policial al indicar que “el tránsito en la ruta no fue interrumpido, ya que el camión quedó fuera de la calzada”.

El suceso generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia, entre los que participaron efectivos de la Comisaría Segunda de Esquel, los Bomberos Voluntarios, y el equipo médico del Hospital Zonal. También acudieron peritos de la Policía Científica para investigar las causas del accidente y determinar si el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del vuelco.

El frente delantero del camión que fue saqueado el martes por la mañana (Gentileza: LU 24)

A pesar de la intervención de las autoridades, varios ciudadanos que residen en los alrededores de la zona llegaron primero y se llevaron varios productos congelados. No obstante, la Policía de Chubut intervino para evitar mayores incidentes, por lo que confiscaron y destruyeron los alimentos conforme a los protocolos de seguridad alimentaria.

El hecho generó gran revuelo en las redes sociales, después de que se difundieran las imágenes del momento, donde se observa a personas cargando los alimentos en vehículos de diferentes tamaños. Las mismas fueron captadas por un chofer del Hospital Zonal Esquel que pasó por el lugar y publicó las fotografías en su cuenta de Facebook.

No obstante, la situación despertó la indignación de las autoridades, ya que el comisario general Andrés García aseguró que “no era gente necesitada”. Durante una entrevista para Radio Chubut, el jefe de la Policía de Chubut denunció que “eran personas que llegaron en vehículos de alta gama”.

“Lo más grave es que no respetaron la tragedia del momento. Había una persona fallecida y eso no les importó”, criticó el oficial. Asimismo, explicó que el vehículo no contaba con custodia policial cuando ocurrió el saqueo, debido a que la empresa había informado que ellos se harían cargo y que los productos estaban asegurados en su interior.